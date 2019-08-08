1 комментарий
Кафе-кондитерская «Русский лес» на площади Юности — что внутри? 08.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Кафе «Русский лес» расположено в правой части площади Юности, вход со стороны 3 микрорайона. Работает с 8:00 до 22:30. Здесь есть чай, кофе и смузи, пирожки, хлеб и кулинария, пирожные, торты и прочие сладости. Показываем, что там внутри.

Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.

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Обсуждение
Ольга Каплина
4 часа назад
Раньше там было очень неуютно, все черное.
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