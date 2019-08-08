Понравилось ли вам, что внутри кафе-кондитерской «Русский лес» на площади Юности?
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Кафе «Русский лес» расположено в правой части площади Юности, вход со стороны 3 микрорайона. Работает с 8:00 до 22:30. Здесь есть чай, кофе и смузи, пирожки, хлеб и кулинария, пирожные, торты и прочие сладости. Показываем, что там внутри.
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