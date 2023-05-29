Телеграм-чаты «Жилищника» и портал «Наш город» оказались конкурентами — упоминание главного московского портала для обращений жителей в чате «Жилищника» автоматически удаляются, а за вопросы по этой теме участников чата могут удалить из беседы. В префектуре Зеленограда и в мэрии Москвы эту ситуацию предпочитают игнорировать.
Отдельные чаты для всех микрорайонов «Жилищник» завёл год назад. Зеленоградцы восприняли дих двояко: с одной стороны, общение с управляющей организацией и её инженерной службой в конкретном районе напрямую — быстрее и продуктивнее, с другой стороны, мотивацию «Жилищника» может быть и в том, чтобы не получать жалобы жителей через портал «Наш город», где их решение строго контролируется, а купировать заранее, в узком чате между горожанами и специалистами.
Всё бы хорошо, но в своих чатах «Жилищник» иногда «не видит» и по какой-то причине не регистрирует некоторые обращения — людям приходится напоминать о своих проблемах не по одному разу. Не всех устраивают и решения, тогда в чате начинаются споры, которые в любой момент могут быть расценены как «флуд», пустая болтовня — за это по правилам тоже могут заблокировать. А некоторые из жалоб вообще не попадают в зону ответственности «Жилищника», и на них могут не ответить по этой причине.
Так или иначе, регулярно возникают ситуации, когда кто-то из жителей пытается дать совет соседу — «Напишите на портал «Наш город» или же пригрозить, что сам туда обратится. И тут происходит удивительное: комментарии со словами «Наш город» просто исчезают.
В правилах телеграм-чатов, установленных «Жилищником», формального ограничения на слова «Наш город», конечно, нет. Это было бы явным объявлением войны «конкуренту». Однако за попытку настоять на своём или за требования снять этот запрет можно запросто получить блокировку «за флуд», при этом доступ к чату для настырного участника блокируют на неизвестное время.
Один из жителей, получивший такую блокировку, обратился за урегулированием ситуации в префектуру: «Только что меня заблокировали в чате „Жилищника“ 9 микрорайона за вопрос — почему автоматически удаляются сообщения со словами „Наш город“?» Со мной беседовал администратор чата, однако на этот вопрос он ни разу не ответил, назвал мои сообщения флудом и в конце-концов ввел персональную блокировку. Среди правил чата нет правила не употреблять слова «Наш город»…"
Разбираться в сути дела чиновники не захотели и ответили отпиской, что нужно соблюдать правила чата. На повторное обращение зампрефекта Олег Панин сообщил, что блокировка была введена «по причине необоснованного обвинения администратора в отсутствии регистрации обращений жителей, а также из-за сообщений не по теме чата». О запрете слов «Наш город» опять ничего не ответили.
Проигнорировала этот странный запрет и мэрия — как-то повлиять на ситуацию там фактически отказались. Департамент ЖКХ рассмотрел обращение совместно с зеленоградской префектурой и лишь констатировал, что телеграм-чат создан управляющей организацией «как дополнительный сервис, не отменяющий остальные средства подачи обращений и жалоб (портал „Наш город“, Единый диспетчерский центр города Москвы и др.) с целью оперативного реагирования».
То есть, правительство Москвы не видит ничего ненормального в том, что местная управляющая организация не позволяет даже упоминать в своих чатах городской портал «Наш город» — альтернативный (и подчас более эффективный) способ решения коммунальных проблем.
Чиновники давно жаловались, что им приходится «отрабатывать портал» в первую очередь. Собственно, для того он и создавался. Ресурс был запущен десять лет назад и позиционировался как эффективный инструмент общения жителей и исполнительной власти. Власть на местах, между тем, выражала недовольство навязанной ей схемой быстрого реагирования на жалобы горожан — она ломает планомерную работу. «Скоро выстраиваемые нами планы не будут иметь никакого смысла, — говорил по поводу активности жителей на портале „Наш город“ префект Анатолий Смирнов. — Мы будем бежать туда, куда нас ткнули носом. Хотя мы знаем об этой проблеме, есть план на эту работу, есть вполне ограниченные ресурсы, как материальные, так и людские».
Кроме того, число жалоб на портал — это, вероятно, один из показателей оценки работы «Жилищника» и префектуры.
Сложно сказать, сколько обращений не попали на «Наш город» или в Единую диспетчерскую благодаря чатам «Жилищника». За 2022 год число обращений на портал «Наш город» по Зеленограду выросло на 8% (до 17041), но, возможно, без чатов было бы гораздо больше.
В сравнении с другими округами, Зеленоград смотрится хорошо. В среднем по Москве за 2022 год на тысячу жителей приходилось 115 жалоб. Из зеленоградских районов этого показателя достигал только район Савёлки. У остальных число жалоб — ниже, чем в среднем по Москве. А район Крюково вообще в лидерах — всего 53 жалобы на тысячу человек.