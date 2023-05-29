Отдельные чаты для всех микрорайонов «Жилищник» завёл год назад. Зеленоградцы восприняли дих двояко: с одной стороны, общение с управляющей организацией и её инженерной службой в конкретном районе напрямую — быстрее и продуктивнее, с другой стороны, мотивацию «Жилищника» может быть и в том, чтобы не получать жалобы жителей через портал «Наш город», где их решение строго контролируется, а купировать заранее, в узком чате между горожанами и специалистами.

Всё бы хорошо, но в своих чатах «Жилищник» иногда «не видит» и по какой-то причине не регистрирует некоторые обращения — людям приходится напоминать о своих проблемах не по одному разу. Не всех устраивают и решения, тогда в чате начинаются споры, которые в любой момент могут быть расценены как «флуд», пустая болтовня — за это по правилам тоже могут заблокировать. А некоторые из жалоб вообще не попадают в зону ответственности «Жилищника», и на них могут не ответить по этой причине.

Так или иначе, регулярно возникают ситуации, когда кто-то из жителей пытается дать совет соседу — «Напишите на портал «Наш город» или же пригрозить, что сам туда обратится. И тут происходит удивительное: комментарии со словами «Наш город» просто исчезают.