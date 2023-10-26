С начала сентября жители 3-го района убеждали чиновников, что новая площадка в их дворе специально предназначена для игры с песком, тогда как покрытие сделали из искусственной травы. Поэтому пользоваться ей невозможно.

Но вместо признания ошибки директор «Жилищника» выдавал абсурдные объяснения. Например, говорил, что «ведерки не предназначены для наполнения песком, а используются родителями и детьми для складирования детских игрушек, принесенных с собой».

С издевательскими отписками жители не стали мириться и все-таки добились своего: «в настоящее время покрытие из искусственной травы заменено на песчаное», ответил сегодня, 26 октября, директор «Жилищника» на портале «Наш город», фактически признав ошибку