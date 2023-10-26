Было / Стало
С начала сентября жители 3-го района убеждали чиновников, что новая площадка в их дворе специально предназначена для игры с песком, тогда как покрытие сделали из искусственной травы. Поэтому пользоваться ей невозможно.
Но вместо признания ошибки директор «Жилищника» выдавал абсурдные объяснения. Например, говорил, что «ведерки не предназначены для наполнения песком, а используются родителями и детьми для складирования детских игрушек, принесенных с собой».
С издевательскими отписками жители не стали мириться и все-таки добились своего: «в настоящее время покрытие из искусственной травы заменено на песчаное», ответил сегодня, 26 октября, директор «Жилищника» на портале «Наш город», фактически признав ошибку
И вот три важных вывода, которые надо сделать из этой истории
- Если вам кажется, что в вашем доме, дворе или вообще в городе что-то не так, то очень вероятно, что вы правы. Не надо проходить мимо — потратьте 15 минут своего времени, чтобы отправить жалобу (если не знаете, как и куда, пишите в редакцию — подскажем)
- Если вам ответили, что вам показалось и всё в порядке, или что решить проблему невозможно, то это не конец вашего диалога с чиновниками, а только начало (потратьте ещё 15 минут на очередную жалобу или письмо)
- Подключите соседей и запаситесь терпением — возможно, решение проблемы потребует несколько месяцев, но чем больше людей недовольны, тем быстрее чиновники реагируют
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей Новости
Школа развития интеллекта iq 007 предлагает уникальный тест-драйв — оценить способности и прокачать пять разных направлений Реклама
«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно Новости
Водителей зеленоградских автобусов предупредили об эксперименте с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» — 29 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
За уборку мусорной свалки в Зеленограде из бюджета заплатят миллион рублей. Возможно, не в последний раз — полиция не стала искать нарушителей Новости
Открытие станции Рижская на МЦД-3 откладывается на всё более поздние сроки. В приоритете другие диаметры и вокзал для ВСМ Новости
Выдержит ли Крюковская эстакада открытие на ней новых автобусных остановок? Вот официальный ответ Ответы