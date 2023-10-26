«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное 26.10.2023 ZELENOGRAD.RU

С начала сентября жители 3-го района убеждали чиновников, что новая площадка в их дворе специально предназначена для игры с песком, тогда как покрытие сделали из искусственной травы. Поэтому пользоваться ей невозможно.

Но вместо признания ошибки директор «Жилищника» выдавал абсурдные объяснения. Например, говорил, что «ведерки не предназначены для наполнения песком, а используются родителями и детьми для складирования детских игрушек, принесенных с собой».

С издевательскими отписками жители не стали мириться и все-таки добились своего: «в настоящее время покрытие из искусственной травы заменено на песчаное», ответил сегодня, 26 октября, директор «Жилищника» на портале «Наш город», фактически признав ошибку

И вот три важных вывода, которые надо сделать из этой истории

  1. Если вам кажется, что в вашем доме, дворе или вообще в городе что-то не так, то очень вероятно, что вы правы. Не надо проходить мимо — потратьте 15 минут своего времени, чтобы отправить жалобу (если не знаете, как и куда, пишите в редакцию — подскажем)
  2. Если вам ответили, что вам показалось и всё в порядке, или что решить проблему невозможно, то это не конец вашего диалога с чиновниками, а только начало (потратьте ещё 15 минут на очередную жалобу или письмо)
  3. Подключите соседей и запаситесь терпением — возможно, решение проблемы потребует несколько месяцев, но чем больше людей недовольны, тем быстрее чиновники реагируют

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Метки:
микрорайон 3, детские площадки, жилищник
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