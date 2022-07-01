Тайна «дачи Сталина»

Послевоенная история Морозовки загадочна. На официальном сайте пансионата «Морозовка» о ней сообщается следующее: «В 1947 году коллективу архитекторов под руководством Ф.Ф. Казютина (автору известного здания Госплана СССР) поручается проектирование на месте бывшего Морозовского особняка здания под Сталинскую дачу». Так ли это?

Во-первых, здание Госплана СССР — ныне в нём располагается Государственная Дума РФ — строилось в середине 1930-х годов (как здание Совета Труда и Обороны) вовсе не по проекту безвестного Казютина (иногда его фамилию пишут через «о» — Козютин) — его проектировал известный московский зодчий Аркадий Лангман при участии архитекторов Сергиевского и Мезьера. Имя Лангмана в то время было на слуху — он уже успел построить крупнейший в стране стадион «Динамо».

Но кто же такой Казютин, которому якобы поручили проектировать очередную дачу Сталина? Ни одного сколько-нибудь известного сооружения (если не считать приписанной ему Морозовки) за этим архитектором не числится. Единственное, что подтверждает его существование — мемориальная доска, посвящённая председателю Петроградского Военно-революционного комитета Подвойскому, где «арх. Ф.Ф. Казютин» упомянут как один из авторов. Неправда ли, странно, что зодчему «без имени» поручили строить дачу для главного заказчика?

Между тем великолепное здание пансионата в стиле сталинский ампир выдаёт руку совсем другого мастера — знаменитого русского архитектора Ивана Жолтовского. И действительно, в каталоге музея архитектуры имени Щусева можно найти эскизы Жолтовского, на которых изображены планы фасада санатория «Морозовка». Причину, по которой этот факт остается малоизвестным, вероятно следует искать в засекреченной деятельности мастера — в 1940-е годы Жолтовский работал на НКВД-МГБ и его секретные институты, на атомный проект. А Казютин, вероятно, был исполнителем, чьё имя сохранилось на чертежах.