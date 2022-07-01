Рядом с посёлком Менделеево и деревней Льялово близ Зеленограда раньше была уникальная усадьба купца Морозова. Про её историю с 19 века и до войны мы уже рассказывали. Главный дом Морозовки войну не пережил, но само место и прекрасный парк не потеряли своей привлекательности. После войны здесь построили загородную резиденцию для Сталина, а после смерти вождя её переделали в пансионат, который в перестройку досталось «Газпрому». Рассказываем, как в работе над новой Морозовкой участвовал «секретный» архитектор, какие материалы использовали для будущей резиденции Сталина, кто отдал дачу «Газпрому» и при чем тут польские долги за газ.
Послевоенная история Морозовки загадочна. На официальном сайте пансионата «Морозовка» о ней сообщается следующее: «В 1947 году коллективу архитекторов под руководством Ф.Ф. Казютина (автору известного здания Госплана СССР) поручается проектирование на месте бывшего Морозовского особняка здания под Сталинскую дачу». Так ли это?
Во-первых, здание Госплана СССР — ныне в нём располагается Государственная Дума РФ — строилось в середине 1930-х годов (как здание Совета Труда и Обороны) вовсе не по проекту безвестного Казютина (иногда его фамилию пишут через «о» — Козютин) — его проектировал известный московский зодчий Аркадий Лангман при участии архитекторов Сергиевского и Мезьера. Имя Лангмана в то время было на слуху — он уже успел построить крупнейший в стране стадион «Динамо».
Но кто же такой Казютин, которому якобы поручили проектировать очередную дачу Сталина? Ни одного сколько-нибудь известного сооружения (если не считать приписанной ему Морозовки) за этим архитектором не числится. Единственное, что подтверждает его существование — мемориальная доска, посвящённая председателю Петроградского Военно-революционного комитета Подвойскому, где «арх. Ф.Ф. Казютин» упомянут как один из авторов. Неправда ли, странно, что зодчему «без имени» поручили строить дачу для главного заказчика?
Между тем великолепное здание пансионата в стиле сталинский ампир выдаёт руку совсем другого мастера — знаменитого русского архитектора Ивана Жолтовского. И действительно, в каталоге музея архитектуры имени Щусева можно найти эскизы Жолтовского, на которых изображены планы фасада санатория «Морозовка». Причину, по которой этот факт остается малоизвестным, вероятно следует искать в засекреченной деятельности мастера — в 1940-е годы Жолтовский работал на НКВД-МГБ и его секретные институты, на атомный проект. А Казютин, вероятно, был исполнителем, чьё имя сохранилось на чертежах.
По легенде проект главного корпуса, выдержанного в классическом дворцовом стиле, утвердил лично Сталин. Правда, никаких документальных подтверждений этому нет. Известно лишь, что стройку курировал сподвижник вождя Лазарь Каганович, до этого руководивший строительством московского метрополитена.
К началу 1950-х здание было построено, и в 1951 году к работе над его интерьерами привлекли крупных художников тех лет: Андрея Игумнова, Евгения Меркулова и молодого, только что завершившего образование, талантливого живописца Дмитрия Жилинского. Внушительные, облицованные натуральным камнем колонны, лепнина, росписи на пятиметровых потолках и живописные полотна по сухой штукатурке с изображением клязьминских пейзажей, мраморные полы, фонтан посреди гостиной, картины и зеркала в золочёных рамах, хрустальные люстры — в декоре сочетались элементы барокко, ампира и позднего классицизма. В помещениях стояла мебель из карельской берёзы и ореха. Роскошь, величественность и монументальность — такова была отделка будущей резиденции Сталина.
Парк вокруг тоже преобразился. Заново отсыпали склоны, восстановили партер с голубыми елями и розарием, высадили взамен утраченной липовую аллею, построили две беседки ротонды — одна стоит на берегу треугольного пруда, другая — между старой выездной (аллеей из берлинских тополей) и новой с мостом через реку Клязьму.
Над монументально-декоративной и садово-парковой скульптурой — фонтаном с лебедями, фигурами оленей — работал знаменитый анималист Иван Ефимов. Его замечательные «Олени» до сих пор украшают главный вход в пансионат.
Однако в 1953 году «генерального заказчика» не стало, и его дачу с минимальными перепланировками жилого здания передали в эксплуатацию Хозяйственному управлению Совета министров СССР — под пансионат.
К началу 1990-х дворцово-парковый комплекс «Морозовки» пришёл в такой упадок, что его собирались передать под… пионерский лагерь. Содержание помпезного здания и большого парка, обновление интерьеров требовало больших денег. В феврале 1992 года президент Ельцин подписал указ о передаче пансионата «Морозовка» из ведения федеральной собственности Государственному концерну «Росгазпром», который в то время мог «потянуть» такие расходы.
В Газпроме решили провести полную реконструкцию усадьбы. Несколько месяцев ушло на работу с архивными материалами, которые удалось отыскать в Санкт-Петербурге.
В ноябре 1993 года пансионат «Морозовка» возглавил новый директор — Александр Глуховцев. «В первое время я буквально жил здесь, покидая территорию лишь считанное количество раз, — рассказывал Глуховцев в 2000-м году газете „41“. — По расчетам проектировщиков на реконструкцию комплекса должно было уйти от трех до пяти лет. Мы справились за девять месяцев. Рабочие трудились в три смены круглосуточно. С помощью дизайнеров и художников-реставраторов мы стремились сохранить сам дух усадьбы, который создавался её владельцами».
К слову, строительные работы, о которых говорил Глуховцев, бесплатно выполняли рабочие польской фирмы — таким образом поляки вернули часть долгов за газ.
Параллельно с ремонтными работами в доме реконструировали центральную часть парка, обновили коллекции ценных пород деревьев и кустарников (сейчас общее количество сортов растений составляет 160 видов), не типичных для средней полосы России, расчистили родники с чистейшей глубинной водой. В парковой оранжерее стали выращивать цветы, а вокруг разбили подсобное хозяйство, где сотрудники парк-отеля выращивают натуральные продукты для собственного ресторана.
В июне 2006 года «Морозовка» торжественно отпраздновала своё столетие. Сегодня парк-отель «Морозовка» принадлежит ПАО Газпром. Отдохнуть в нём может любой, кому это по карману. Также здесь можно отпраздновать свадьбу. Огромный парк с несколькими водоёмами доступен для постояльцев отеля. Летом вокруг одного из прудов разбивают пляжную зону. Зимой в парке, который имеет ощутимый перепад высот, обустраивают небольшую горнолыжную трассу с бугельным подъемником и спуск для тюбингов — сюда можно приехать покататься, всё необходимое спортивное снаряжение сдаётся на прокат.