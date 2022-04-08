От Льялова до Морозовки

В конце 16 века село Льялово, что в верховьях Клязьмы, было княжеской вотчиной и называлось по имени хозяев — князей Стародубских-Льяловских, потомков Всеволода Большое Гнездо. Прозвище Льяло, давшее название селу, носил родоначальник ветви Льяловских князей Константин Стародубский. У этого слова несколько значений — носик рукомойника, форма для отливки, желоб, водосток и так далее. Все так или иначе связаны с глаголом «лить».

По древним — ещё языческим — поверьям нецерковное имя должно было оберегать князя от нечистой силы. «Это прозвище — символ любви к своему ребёнку, — считал зеленоградский краевед Игорь Быстров. — Наше утверждение станет понятнее, если мы учтём, что шестой сын князя, Семён, получил прозвище Белая Гузица („гузица“ — „гузка“, уменьшительная форма от слова „гузно“), а самого младшего сына, Ивана, прозвали Овчя („ягнёнок“, уменьшительная форма от слова „овца“)».

От князей Льяловских, род которых угас в 16 веке, через Ромодановских, Белосельских-Белозерских, Козицких в усадьбе Льялово отразилась вся русская старина. Здесь жили патриархальной усадебной жизнью: сеяли хлеб, охотились, молились богу в деревянных церквах, сменявших одна другую. В 1820-х годах неоднократно бывали декабристы Сергей Волконский и Сергей Трубецкой — отдыхали в усадьбе у родственников.

При Екатерине Козицкой в 1800 году в Льялове на месте деревянной построили кирпичную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в виде ротонды с отдельно стоящей колокольней, соединенной стеклянной галереей. В 1862 году галерею заменили нынешней кирпичной трапезной — деньги на это дала генерал-майорша Анна Митрина, она хоть и жила в соседнем сельце Никольском, но была прихожанкой льяловской церкви. Храм отличался особым для тех мест богатым убранством, а главной его святыней считалась икона княгини Ольги, якобы написанная в Греции при жизни княгини.

Храм сохранился до наших дней, и сегодня является самой старой постройкой современного Льялова.