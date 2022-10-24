Соорудили с нуля, по гвоздику

Зеленоградцы Александр и Елена Авраменко до 1991 года работали в Останкино — обеспечивали вещание на главном телецентре страны. Когда повсеместно в Москве стало возникать кабельное телевидение, загорелись идеей создать свою студию. Первые мысли на этот счёт появились у предприимчивой четы «где-то в 89-90 году, когда вообще был бум в создании маленьких студий», как вспоминал Александр Авраменко: «Предполагалось, что это будет хорошим бизнесом. В 91-м году желание обрело реальную форму». Малое предприятие «Элитекс» было зарегистрировано 27 марта 1991 года.

Спустя девять лет, готовясь к очередному эфиру, Александр Авраменко между делом так прокомментировал это событие: «Наверное, в „телеварево“ следует окунуться, поднырнуть и тогда, скажем, телецентр Останкино, где я проработал 10 лет, станет ощущаться единым живым организмом. Его бесконечные кабели — кровеносными сосудами. „Элитекс“? Мы же соорудили его с нуля, по гвоздику. Наше произведение».

Для начала Авраменко продали семейный автомобиль и купили пару видеомагнитофонов, компьютер и видеокамеру. Много трудов положили на «создание» эфира, то есть на техническую подготовку вещания. «В Зеленоградском кабельном ТВ Александр Геннадьевич был, можно сказать, технарём-первопроходцем, — пояснил „Зеленоград.ру“ Вячеслав Ануфриев, работавший в „Элитексе“ в 1990-х годах. — Это сейчас есть „проложенные дорожки“, стандартные решения — тогда ничего не было. Нужно было сделать аппаратуру для кабельного ТВ, войти в эту систему, отладить техническую сторону, чтобы была студия и люди, которые могли бы смотреть передачи этой студии».

Начинали Авраменко с видеопроката. Заниматься производством телепрограмм и прочим заполнением эфирного времени супруги не собирались. Идея их бизнеса состояла в том, чтобы организовать эфирное пространство, заполнять которое должны были бы другие телестудии.

«Поначалу, мы не планировали заниматься подготовкой передач, хотели только содержать созданное эфирное пространство, отдавая его в эксплуатацию коллективам журналистов, — рассказывал Авраменко. — Так ведь и бывает… Приходили разные люди, брались готовить передачи, но всякий раз мы видели, что наши усилия по созданию технической базы пропадают зазря: не хватает ребятам мастерства, просто охоты работать…»