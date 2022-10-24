«Здравствуйте, дорогие зеленоградцы! В эфире телекомпания „Элитекс“»? Так в течение 15 лет приветствовало зрителей «домашнее» кабельное ТВ, созданное супругами Александром и Еленой Авраменко. В маленькой квартире, переоборудованной в студию, делали местные новости, рекламировали городской бизнес и развлекали зрителей в программах «Наше время» и «1000 мелочей», показывали модное заграничное кино и снимали передачи, посвящённые нашему городу. А потом «Элитекс» сменило профессиональное московское ТВ Западного округа и созданное на его базе Зеленоградское телевидение. Рассказываем, как началось, чем радовало и почему исчезло с наших экранов своё — Зеленоградское ТВ.
Зеленоградцы Александр и Елена Авраменко до 1991 года работали в Останкино — обеспечивали вещание на главном телецентре страны. Когда повсеместно в Москве стало возникать кабельное телевидение, загорелись идеей создать свою студию. Первые мысли на этот счёт появились у предприимчивой четы «где-то в 89-90 году, когда вообще был бум в создании маленьких студий», как вспоминал Александр Авраменко: «Предполагалось, что это будет хорошим бизнесом. В 91-м году желание обрело реальную форму». Малое предприятие «Элитекс» было зарегистрировано 27 марта 1991 года.
Спустя девять лет, готовясь к очередному эфиру, Александр Авраменко между делом так прокомментировал это событие: «Наверное, в „телеварево“ следует окунуться, поднырнуть и тогда, скажем, телецентр Останкино, где я проработал 10 лет, станет ощущаться единым живым организмом. Его бесконечные кабели — кровеносными сосудами. „Элитекс“? Мы же соорудили его с нуля, по гвоздику. Наше произведение».
Для начала Авраменко продали семейный автомобиль и купили пару видеомагнитофонов, компьютер и видеокамеру. Много трудов положили на «создание» эфира, то есть на техническую подготовку вещания. «В Зеленоградском кабельном ТВ Александр Геннадьевич был, можно сказать, технарём-первопроходцем, — пояснил „Зеленоград.ру“ Вячеслав Ануфриев, работавший в „Элитексе“ в 1990-х годах. — Это сейчас есть „проложенные дорожки“, стандартные решения — тогда ничего не было. Нужно было сделать аппаратуру для кабельного ТВ, войти в эту систему, отладить техническую сторону, чтобы была студия и люди, которые могли бы смотреть передачи этой студии».
Начинали Авраменко с видеопроката. Заниматься производством телепрограмм и прочим заполнением эфирного времени супруги не собирались. Идея их бизнеса состояла в том, чтобы организовать эфирное пространство, заполнять которое должны были бы другие телестудии.
«Поначалу, мы не планировали заниматься подготовкой передач, хотели только содержать созданное эфирное пространство, отдавая его в эксплуатацию коллективам журналистов, — рассказывал Авраменко. — Так ведь и бывает… Приходили разные люди, брались готовить передачи, но всякий раз мы видели, что наши усилия по созданию технической базы пропадают зазря: не хватает ребятам мастерства, просто охоты работать…»
Пришлось супругам Авраменко — инженерам, а не журналистам — взяться за выпуск телепередач самим. Благо, Елена Ивановна приобрела некоторый опыт организационной работы в Останкино, а потом получила и специальное образование в институте повышения квалификации. «Первый наш телевизионный сюжет Саша монтировал дома на простом бытовом видеомагнитофоне», — вспоминала Елена Ивановна. А первое вещание осуществили на крошечный кусочек 8-го микрорайона из квартиры знакомых. Новый кабельный телеканал назвали «Контакт».
«Любой человек может выпустить свою газету — одну, — считает Вячеслав Ануфриев, — но когда их нужно выпускать регулярно, для этого нужны другие люди. Заполнить эфирное время — большая проблема. Её собирались решать показом фильмов, перемежаемых рекламными блоками, плюс „что-то зеленоградское“».
С фильмами, из-за которых тогда в основном и смотрели «Контакт», в то время было просто. «Репертуар почти на сто процентов состоял из импортных, как бы их сейчас назвали „пиратских“, фильмов и мультфильмов, — делится воспоминаниями бывший сотрудник „Элитекса“ Алексей Блажиевский. — Но тогда ещё не было понятия „пираты“. Была „Горбушка“, были люди, которые оптом закупали на ней фильмы и продавали в розницу. Они на взаимовыгодных условиях помогали телеканалу фильмами, что-то „Элитекс“ покупал сам».
В 1995 году власти приняли положение, регулирующее лицензирование и защиту авторских прав производителя, появились первые ярмарки видеопродукции. «Элитекс» стал приобретать лицензионные видеоматериалы у дистрибьюторов, насколько позволяли средства, ведь лицензионная продукция недешева. Сами Авраменко говорили, что «любят смотреть кино хорошее и никогда не потчевали зрителей пошлятиной, ерундой». Они стремились разнообразить репертуар за счёт европейского кино и, по возможности, убрать разные «колотушки». Так и было: в репертуар с самого начала включали лучшие образцы мирового кино — дешёвые боевики и порнуху, составлявшие тогда «афишу» многих видеосалонов, «Элитекс» не показывал.
Кроме фильмов изредка выходили небольшие сюжеты о городских событиях, сделанные на скудном оборудовании и, так сказать, на голом энтузиазме, силами Александра Авраменко, который сам снимал и сам монтировал. Телекомпании как таковой ещё не было — «Элитекс» официально назывался производственно-техническим центром. Да и понятия «местное телевидение» тоже не существовало, как не было и рынка телепрограмм.
Студия вещания находилась в 8 районе в небольшой комнатке общежития, а само вещание велось только на 8 и 9 районы. В 1992-м к этому списку добавился микрорайон 11Б, а в ближайших планах был охват 10 и 12 микрорайонов.
За право смотреть «развлекаловку» абоненты кабельного ТВ вносили плату. Она составляла тогда 20 рублей в месяц. Чтобы понять, много это или мало, вспомним, что после отпуска розничных цен с 1 января 1992 года на 20 рублей можно было купить десяток яиц или литр молока или 700 граммов отечественного сливочного масла.
Заметим, что кабельным телевидением в Зеленограде в начале 1990-х занималось несколько фирм. Кроме «Контакта» («Элитекс»), в некоторых районах работал кабельный телеканал «Тевис». Зрители их особо не различали и называли просто кабельным телевидением. Передачи кабельного ТВ начинались вечером в 18:40 и состояли из двух блоков. Первый блок — реклама, мультик, фильм. Второй блок, с 21:40 — реклама, фильм для взрослых.
Чтобы развиваться дальше, нужно было привлекать новых зрителей и увеличивать охват вещания — лучше всего в новостройках, поскольку в других местах встречались зоны неуверенного приёма. «Некиношные» программы и стали таким инструментом конкурентной борьбы.
«Первая программа собственного производства появилась, как только в руках оказалась камера, которую мы брали у друзей, — вспоминал Александр Авраменко. — Это было шоу „Элитекс-приз“. Некоторое время мы работали в кодированном режиме, и в то время у нас существовала абонентская плата. И для того, чтобы её стимулировать, мы стали регулярно разыгрывать призы для наших абонентов». Редактором телевикторины «Элитекс-приз» была Елена Авраменко: она подбирала фильмы, составляла вопросы, писала тексты. Эта телеигра имела большой успех среди зеленоградцев.
За счёт абонентской платы стала возможна покупка профессионального оборудования, техники, на которой в то время работали многие региональные студии. Помимо фильмов, которые долго оставались «основным блюдом» кабельного ТВ, в программу вещания постепенно входили сначала чисто информационные сюжеты, затем добавились сюжетные видеофильмы, репортажи, очерки — некоторые из них потом показывали и на московских, и общероссийских каналах. Мало-помалу вокруг супругов Авраменко собралась команда тележурналистов, операторов, режиссёров.
«Телевидение делает команда, — говорил Александр Авраменко. — Десять мозгов, нервных систем, десять силёнок. Поднатужились — сделали — на седьмом небе до следующего раза».
Кто же входил в эту команду, кем и как делалось первое зеленоградское телевидение? Об этом подробно рассказывает в своих воспоминаниях один из первых сотрудников телекомпании Алексей Блажиевский, который пришёл работать в «Элитекс» в первые дни 1993 года по приглашению своего одноклассника Андрея Никитеева, уже работавшего на студии. «Элитексу» требовался человек в эфирную аппаратную. Поскольку вещание начиналось вечером, Алексей, работавший в одном из конструкторских бюро инженером, успевал после основной работы поработать и на телевидении.
Офис помещался в двухкомнатной квартире, которую делил с советом ветеранов района. Кабинет директор «Элитекса» располагался на кухне, а сотрудники сидели в соседнем помещении. «Комната оказалась площадью метров десять, и кроме Андрея в ней находилось ещё три стола тумбочка и телевизор, — рассказывает Блажиевский. — За одним из столов сидела улыбчивая молодая женщина в белом пушистом свитере. Как я потом узнал, это была заместитель директора Елена Ивановна Авраменко. Из комнаты выбегала куда-то ещё одна женщина энергичная и в меру деловая. Это была диспетчер Инна Александровна Китаевская, по совместительству — душа компании и бесценная помощница. Так состоялось моё первое знакомство с теми немногими, с кем предстояло работать в ближайшие несколько лет».
Из аппаратуры был VHS-ный магнитофон, отечественный компьютер, с которого выдавали рекламные объявления и заставки типа «Мультфильмы» или «Художественный фильм», кассетный магнитофон «Электроника», транскодер PAL-SECAM и шифратор. По современным меркам — умилительно просто, но в начале 1990-х видеомагнитофоны и компьютеры были недешевой редкостью.
«Первый рабочий день (а вернее, вечер) у меня был 2 января 1993 года, — делится воспоминаниями Блажиевский. — Очень переживал — ведь я управлял эфиром. Результат моей работы был на экранах нескольких сотен телезрителей».
Главным рабочим инструментом «Элитекса» в те годы была видеокамера Panasonic NV-M9000, самое ходовое оборудование тогдашних кабельных студий. Ею и снимались городские сюжеты и телеигра «Элитекс-Приз».
«Кто понимает в телепроизводстве, тот представляет, как тяжело снимать одной камерой подобную телеигру, — рассказывает Алексей Блажиевский. — В том же году я познакомился с человеком, у которого была видеокамера Panasonic NV-MS4 (сестра-близнец NV-M9000). Звали его Андрей Оськин».
«Для меня сфера телевидения не была чуждой, — рассказал „Зеленоград.ру“ Андрей Оськин. — В 1980-х я успел активно поработать с Андреем Кнышевым в знаменитой программе „Весёлые ребята“, к тому же у нас с Авраменками были общие знакомые на ТВ. В то время я одним из первых в Москве стал заниматься видеосъёмкой — надо было зарабатывать».
Возможность снимать двумя камерами заинтересовала Александра и Елену Авраменко, они предложили молодому человеку взаимовыгодное сотрудничество, которое помогло сделать существенный шаг вперед в развитии зеленоградского телевидения — в местном эфире появились первые рекламные видеоролики.
С самого начала реклама на канале «Контакт» представляла собой черно-белый текст без видеоряда: белые буквы ползли по черному фону снизу вверх, как титры в фильмах. Транслировалась она с примитивного по нынешним временам компьютера и сопровождалась музыкой с кассетного магнитофона.
Первый в истории «Элитекса» рекламный видеоролик заказал магазин «Коммерсант». Снимать его отправились трое сотрудников: Андрей Никитеев, ведавший рекламой, Алексей Блажиевский в качестве осветителя и инженера и оператор Андрей Оськин. Последний показал себя профессионалом: своей камерой он не только снял, но и тут же смонтировал ролик, а затем сразу озвучил его: текст начитал сам директор магазина. С того времени на экранах зеленоградцев стала появляться местная видеореклама.
В 1993 году «Элитекс» наладил сотрудничество с кабельным телевидением других районов Москвы, например, с московской студией «Гром». «Москвичи» были побогаче и уже успели обзавестись 386-м компьютером, что позволяло им выдавать свою рекламу в цвете и с простенькими рисунками. «Элитекс» решил заказывать производство рекламных блоков на этой студии. так зрители телеканала «Контакт» стали видеть рекламу в цвете. Ради этого кому-то из сотрудников приходилось регулярно ездить в Москву.
Но однажды кассету с рекламными блоками почему-то не привезли. Что делать? Обязательства перед рекламодателями надо выполнять! Придумали срочно создать рекламную передачу с диктором. Новый рекламно-развлекательный формат назвали «1000 мелочей». Первый авральный выпуск сделали при помощи камеры и магнитофонов. Читать рекламные объявления должен был диктор — его ещё предстояло найти, а так же оформить студию и чем-то разнообразить программу.
Диктора — девушку Олю, уже имевшую опыт съёмок в рекламных роликах — удалось найти быстро. Для оформления задника студии Андрей Оськин купил синий материал (покупка была «с дальним прицелом» — на таком заднике в будущем можно было снимать кадры под хромакей, а пока о такой аппаратуре только мечтали). Саму студию устроили в квартире Дмитрия Серебрякова, будущего продюсера «Элитекса».
Интерьер студии собрали «с бору по сосенке» — лампу, вазу, искусственные цветы принёс Андрей Никитеев. А разбавить рекламные объявления решили клипами зарубежных исполнителей, позаимствованными у знакомых. Получилась первая рекламно-музыкальная программа. Позже специально для «1000 мелочей» заказали заставку в профессиональной студии компьютерной графики — редкость по тем временам.
Усовершенствовать передачу помог богатый телевизионный опыт Андрея Оськина и молодой задор её создателей. Постоянной ведущей программы стала очаровательная девушка Ирина Фирстова, имевшая опыт работы диктором и съёмок в клипах группы «На-На».
«Ближе всего по духу мне была передача „1000 мелочей“ — поделился с „Зеленоград.ру“ Андрей Оськин. — Мы делали её с Алексеем Блажиевским, от души хулиганили там».
Была в этой передаче рубрика «Пользуясь случаем…». «Тогда невероятной популярностью пользовалась телеигра „Поле чудес“ , — объясняет Блажиевский, — и фраза „Пользуясь случаем…“ была у всех на устах. Под разными предлогами после очередного объявления неожиданно появлялись всякие персонажи и произносили фразы, обязательно начинавшиеся словами „Пользуясь случаем…“. В качестве персонажей снимались мы все, кроме ведущей, конечно».
По словам Андрея Оськина, для супругов Авраменко телевидение было прагматическим инструментом для достижения коммерческой цели: «Мы занимаемся проводами», — часто повторяли они и делали всё, чтобы «раскрутить» сети, вызвать у зрителей интерес к их коммуникациям: придумывали шоу, раздавали награды, привлекали зрителей новостями, конкурсами, рекламой и тематическими праздничными программами.
Одной из них стала программа «О тебе» с участием художественного руководителя «Ведогонь-театра» Павла Курочкина, подготовленная в подарок телезрительницам канала в канун 8 марта.
Снимали в небольшой комнатке-студии, реквизит подобрал сам артист. Съёмку вёл директор «Элитекса» Александр Авраменко. Павел Викторович читал в кадре стихи Пушкина, Фета, Блока, Гумилева, Кузьмина, и его исполнение заворожило всех сотрудников. «До такой степени, — вспоминал Алексей Блажиевский, — что когда Павел читал отрывок из Пушкинского «Графа Нулина» и произнёс фразу: «Ах! Я забыл ей имя дать…» , — все успели слегка вздрогнуть, подумав, что Паша пропустил кусок текста, а он продолжил: «…муж просто звал её Наташа, но мы…».
В итоге получился поэтический фильм-моноспектакль, он прошёл с большим успехом и позже неоднократно повторялся.
Усилия по привлечению зрителей приносили плоды — зона вещания увеличивалась, вместо одной эфирной аппаратной их стало три: одна вещала на 8, 9 и 10 районы, другая — на 11 и 12-й, а когда конкуренты из «Тевиса» прекратили своё существование, появилась третья аппаратная, вещающая на 14-й район. «Элитекс» развивался, совершенствовалась техническая база. Со временем новое оборудование позволило создать единую студию, которая вещала на все районы «по воздуху». К началу 1997 года сфера телевизионной деятельности «Элитекса» охватывала почти весь город, за исключением 7, 18-го микрорайонов и части Крюкова. Работать в телекомпанию приходили новые люди.
Одним из новых сотрудников «Элитекса» стал зеленоградец Андрей Рожков, почти 20 лет проработавший на центральном телевидении электромехаником, инженером, режиссёром монтажа. В городскую телекомпанию его привело желание сделать для Зеленограда что-то хорошее.
В то время на «творческой кухне» «Элитекса» созрел план цикла передач под названием «Люди как люди» — о зеленоградских врачах скорой помощи, милиции, пожарных… Первый одноимённый фильм из этого (так и не реализованного из-за нехватки средств) цикла снял Андрей Рожков. Фильм был о заключённых зеленоградской колонии — первая творческая телепередача производства «Элитекса». Рожков выступил сценаристом, оператором и монтажёром, его соавтором стал Олег Ларичев. Снимали «на натуре» целый день, честно показывая все нюансы жизни за колючей проволокой: тюремный двор, сбор на обед, сам обед, молельню, выкрашенный унылой зелёной краской тюремный коридор, людей в арестантских робах — люди как люди…
К съёмочной группе подходили заключённые, жаловались на судьбу, рассказывали свои истории. Конечно, одним днем съёмки не ограничились. Отдельно снимали на улицах города, отдельно — интервью с работниками тюрьмы, на которое выезжали и супруги Авраменко, Александр Геннадьевич взял на себя функцию оператора.
Фильм получился сильный, достойный любого канала, но увидеть его смогли только жители Зеленограда.
В 1995 году Россия отмечала пятидесятилетие Победы, и этот юбилей благодаря своей значимости сильно повлиял на развитие Зеленоградского телевидения — сотрудникам «Элитекса» тоже хотелось внести свой вклад в это событие.
Впервые на канале появился цикл передач — воспоминания ветеранов о войне. Создавали его Алексей Блажиевский — он снимал и монтировал — и редактор Елена Авраменко. Помимо этого Андрей Рожков подготовил большую студийную программу с участием ветеранов, которую снимали во Дворце Творчества. Она состояла из двух частей: в первой ветераны вспоминали день, когда узнали о начале войны, а во второй части они же вспоминали, как они встретили Победу.
Но «гвоздём» праздничных передач стал фильм о том, как прошло торжество в Зеленограде. Съёмки его велись с утра до вечера, но основное действие развернулось вечером у «Штыков» на Ленинградском шоссе. Снимали его с четырёх камер. «На кургане незаметно расположился директор Александр Авраменко. Он снимал самый общий план. Только с этой точки можно было передать весь масштаб (!) этого действа, — вспоминал Алексей Блажиевский. — Володя Скворцов сновал везде, где можно и нельзя. Как говорится „пылесосил“ асфальт. Брал средние и крупные планы с разнообразных, в том числе и с нижних точек. Помогала нам и Наталья Кочедыкова. Она не работала в телекомпании, но активно с ней сотрудничала и не раз выручала нас. Только к позднему вечеру все разошлись по домам пытаясь захватить кусочек праздника в своих семьях. Мне, правда, всё равно пришлось ещё раз выйти с камерой на улицу, так как на мне лежала „почётная обязанность“ снять праздничный салют».
Зеленоградское телевидение было во многом «домашним» проектом — и в смысле содержания программ, и в смысле качества продукции и «картинки», которое зависело от кабельных распределительных сетей. «Наш зритель иногда бывает недоволен качеством, содержанием программ „Элитекса“, сравнивая их с продукцией Центрального телевидения. Забывая о том, что на ЦТ работает целая армия режиссёров, сценаристов, редакторов, технического персонала, обеспеченная высококлассной техникой. Забывая о том, что ЦТ, чтобы стать таким, какое оно сегодня, понадобилось более 30 лет», — отвечая на критику, говорил Александр Авраменко.
Тем не менее, строя свою программу, в «Элитексе» исходили из того, что интересно и полезно именно зеленоградцам, и в то же время приносит доход. Помимо рекламы такой сферой стала работа с городскими властями. Так появился цикл передач, посвящённых жизни отдельных районов города, которые заключили со студией договоры о сотрудничестве. В эфир регулярно выходили передачи «В рабочем порядке» — сюжеты о работе супрефектов, о встречах властей с горожанами и решении острых вопросов. Правда, финансового благоденствия это не приносило — затраты на видеосюжеты «съедали» прибыль, а что оставалось, вкладывалось в развитие.
Авраменко считали, что горожанам интересно смотреть передачи о самих себе, своих соседях, городских происшествиях — о забастовке продавцов на Крюковском рынке, об уборке снега во дворах, о новой выпечке хлебозавода. «Это и есть особенность региональной, маленькой телекомпании — определенная местечковость, — объяснял Александр Геннадьевич. — У Центрального телевидения зритель очень абстрактный, живущий где-то между Камчаткой и Балтией. А у нас зрители живут этажом выше. Поэтому обратная связь — прямее некуда. Если что-то не так — могут в тапочках спуститься и высказать всё, что о нас думают».
В 1997 году городские власти передали «Элитексу», который находился тогда на первом этаже обычного жилого дома, большое помещение в 18 микрорайоне, но там требовался ремонт, а делать его было не на что. Хотя на переезд возлагали большие надежды: улучшится техническое качество вещания, и появится возможность вести передачи в прямом эфире.
Как сообщала в ноябре 1998 года газета «41», самой популярной местной передачей были городские видеозарисовки под музыку — улицы родного города, пейзажи и прочие милые сердцу и глазу картинки. Впервые такая видеозарисовка вышла на экран в 1993 году, и на многие годы прописалась в местной телепрограмме.
Надо сказать, не все зрители в эти минуты впадали в умиление перед экраном, находились и критики: «Для чего на „Элитексе“ крутят зеленоградские „открытки“, понятно: знакомые деревья или пруд, на которые в обычной жизни зеленоградец обращает мало внимания, увиденные по ящику, рефлекторно возбуждают любопытство и радость узнавания. „Ой, Мань, гляди, наш пруд показывают. А вон дядя Вася пошел…“. В общем, нормальный ход для мелкой региональной студии на заре своего становления». И действительно, каждый мог увидеть на экране не только соседа, но и себя самого, что тоже работало на зрительский интерес.
Кроме того, высокий рейтинг был у информационной программы «Зеленоград»: новости и сюжеты из городской жизни, короткие интервью и репортажи.
Делать такую программу было сложно и дорого, ведь новостной поток — это динамика, насыщенность, наглядность, поданная в собранном виде. «Представьте, например, на 10-минутный выпуск „Вестей“ РТР одновременно работает 300 человек», — проводил параллель Авраменко. Конечно возможности Зеленоградского ТВ были несравнимо скромнее, однако, согласно независимому опросу, передачи «Телекомпании Элитекс» регулярно смотрели 35% зеленоградцев — это очень много для маленького телевидения. Для сравнения, передачи НТВ интересовали в то время лишь 19% горожан. Иными словами, у «Элитекса» была своя преданная аудитория, которая могла бы быть ещё больше, если бы не проблемы с кабельными сетями у части жителей 18-го и 7-го микрорайонов и старой части Крюкова.
Работу зеленоградских телевизионщиков положительно оценивали не только зрители, но и жюри фестиваля подмосковных телекомпаний «Братина», где «Элитекс» не раз получал высокие награды.
Зрителей, недовольных качеством местного телевидения, тоже было немало. В статье, написанной В. Стекловым в 2000 году, высказывался целый ряд претензий: «Смотреть зеленоградское телевидение опасно для здоровья — зевая от скуки, можно вывихнуть челюсть. Сетка программ составлена незатейливо: какой-нибудь фильм, вагон рекламы, виды Зеленограда и в добавление интервью с очередным начальником или репортаж о каком-нибудь событии в позитивно-пропагандистском ракурсе».
«Самым провальным и убогим на „Элитексе“ выглядит жанр журналистского репортажа. Жизнь города по большей части представлена бесконечными отчётами о проделанной работе с оптимистическим комментарием. Живой зеленоградец с его взглядами, с реальными проблемами и переживаемыми событиями отсутствует в кадре напрочь. Зеленоградцы на местном телевидении представлены безымянной толпой, бесцельно слоняющейся из угла в угол телевизионного экрана на панорамных заставках. Что по-настоящему волнует зеленоградца, чем он дышит — неизвестно. Редкие интервьюируемые отвечают дежурными фразами с деревянными улыбками».
В комментариях к статье многие критику поддержали.
«Помню, однажды, совершенно случайно переключили на зеленоградский канал, а там шёл репортаж о том, как замечательно работают наши коммунальщики (трактор убирает снег на Крюковской площади и ездит туда-сюда, туда-сюда) и всё это под милую музыку 60-х годов (при этом без комментария, только музыка), — поделилась впечатлением зрительница Инна Иванова. — Смотрели мы это дело минут пять, больше не выдержали, переключили. Про их рекламу я вообще молчу, халтура страшная. Примитивная самодеятельность».
Для улучшения местного ТВ зрители предлагали создать свою игровую программу, своё ток-шоу, вести уголовную хронику, нанять репортёров, не боящихся показывать разные стороны жизни. Острая критика, которой не раз подвергался «Элитекс», свидетельствовала не только о недочётах в работе, но и об интересе зеленоградцев к своему телевидению.
В начале 2000-х годов в сетке вещания «Элитекса» появились новые передачи, которые до сих пор с теплотой вспоминают многие горожане — информационная программа «События» (она выходила по договору с префектурой), пятиминутная информационно-развлекательная программа для детей и взрослых «Маленькие события» и проект «Соседи».
"Маленькие события" - незначительные для мира, обыденные сцены и эпизоды из повседневной жизни школы, класса или друзей — на экране выглядели «полезным уроком для ребят, и забавным зрелищем для их родителей». В программе были постоянные рубрики: «школьные новости», «вести из раздевалки», «маленькое кино», «маленький юбилей», «маленькие советы». Вели передачу два обаятельных подростка — Витя и Гриша.
В 2004 году «Маленькие события» разрослись до 26-минутного эфира. А в 2006-м эта программа и её проект «Маленькое кино» стала лауреатом фестиваля телепрограмм для детей и подростков и получила «Приз зрительских симпатий» — её выбрали среди 168 работ.
Другой любимый зрителями телепроект назывался «Соседи» и объединял жителей Зеленограда в возрасте от 3 до 80 лет. Это был цикл передач о соседях по дому, о том, как они вместе обустраивают дворы и подъезды. Целью проекта была пропаганда нового образа мышления зеленоградцев. В городе нашлось много тех, кто благоустраивал свой район изо дня в день не ради показухи, но для красоты и гармонии жизни.
Начался проект в 2002-м году с новогоднего конкурса «Самый нарядный подъезд — 2002», и сразу стал популярным у жителей. Скоро к нему добавился телеконкурс «Самый нарядный палисадник», которому в 2003 году присвоили имя дендролога Эдисона Дашкова — автора проектов озеленения Зеленограда с 1959 по 1986 годы.
Конкурс проводили в два этапа. На первом этапе жюри в августе по графику объезжало палисадники-участники конкурса. На втором — подводили итоги и выбирали пять лучших палисадников, которые представляли в программе «События». В конкурсные дни по местному телевидению показали несколько десятков телесюжетов о том, как комиссия осматривает палисадники, а награды победителям вручали в День города на одной из центральных площадей Зеленограда.
В марте 2006 года зеленоградская телекомпания «Элитекс» отметила свой 15-й день рождения. К тому времени в её штате работало 22 человека, а офис занимал 150 кв. метров. На этой площади располагались: студия, монтажные, эфирная, аппаратная, редакция, собственно офис — словом, «негде развернуться». Архивный материал, накопленный за это время, насчитывал 600 часов — ровно 25 суток. Но руководитель «Элитекса» Александр Авраменко не считал эти «говорящие» цифры солидным достижением, и в юбилейном интервью газете «41» отметил, что создать высококлассное техническое обеспечение и достигнуть высокого уровня профессионализма сотрудников пока не удалось.
Вечная нехватка средств не позволяла обновить техническое оснащение студии и решить кадровую проблему — зеленоградские телевизионные профи высокого класса предпочитали работать в Москве за весьма приличные деньги, а «Элитекс», увы, не мог предложить им достойный заработок.
К слову, это была единственная из окружных телестудий, которая практически не финансировалась из городского бюджета — ей платили только за оказание услуг. Зарабатывать на зарплату сотрудникам, техперсоналу, на аренду кабельных сетей (они были частными) приходилось самим. «Нам оплачивалось лишь 30% информационной программы „События“, — пояснял Александр Геннадьевич. — Всё остальное, а это было в начале 12 часов эфира, потом осталось семь, мы финансировали из собственных заработанных средств. Поначалу с нами заключали договоры управы города на прямые эфиры, но в последние три года они практически перестали с нами сотрудничать. Из-за слабого рекламного рынка Зеленограда и сравнительной дороговизны телевизионных роликов у нас стали снижаться рекламные объёмы. Тем не менее „Элитекс“ никогда ни у кого не просил помощи, мы жили за счёт производства собственной продукции».
Несмотря на финансовые трудности «Элитекс» продолжал делать общественное местное телевидение — информировать, просвещать, развлекать, показывать людей, живущих по соседству и поддерживать крепкие связи со своими зрителями, помогая им узнавать жизнь округа. Это было ново для России, и Зеленоградское ТВ стало один из пионеров в своей сфере. Оно отличалось от центральных и городских каналов тем, что зрителями были не абстрактные россияне, а знакомые, конкретные люди. По словам Авраменко, у телевизионщиков была «большая ответственность за сказанное перед человеком, так как завтра ты можешь увидеть его глаза».
15 декабря 2006 года зеленоградская телекомпания «Элитекс» вышла в эфир в последний раз — юбилейный год неожиданно стал для неё последним. Уступить «эфир» пришлось по итогам тендера на право вещания кабельного телевидения на канале «Столица». Права на трансляцию перешли к «Телевидению Западного округа».
ТВ Западного округа было создано в 1995 году, там работало около ста человек: журналистов, операторов, ведущих, редакторов и представителей технических служб. Канал вёл вещание 12 часов в сутки для миллионной аудитории Западного округа Москвы: для районов Крылатское, Внуково, Кунцево, Филевский парк, Солнцево и других. Теперь к ним присоединился и Зеленоград. В программе были новости и тематические передачи, музыкальные и информационные блоки, телефильмы, мультфильмы, и, конечно реклама.
Разумеется, небольшая телестудия со скромными техническими и кадровыми возможностями не могла соперничать с крупной хорошо оснащённой компанией. «Проведение тендера среди творческих команд — это вообще абсурд, ведь каждое творчество уникально, — прокомментировал итоги тендера Александр Авраменко. — Это всё равно, что выяснять, чья картина лучше — Да Винчи или Ван Гога. Поэтому в основном сравнивались технические характеристики: у кого сколько камер, какое оборудование, количество работников. Но ведь не всё упирается в технику. На дешёвом оборудовании наш небольшой коллектив в 20 человек делал качественные программы, о чём свидетельствуют многочисленные награды на фестивалях и медаль „Национальное достояние“ Международного благотворительного фонда „Меценаты столетия“».
По словам Авраменко, новость задела и обеспокоила многих горожан. В офисе «Элитекса» не закрывались двери и не умолкал телефон, реакция зеленоградцев — от недоумения до негодования. «Теперь в привычное время мы больше не увидим на экране телевизора знакомую заставку, программы „События“ и „Микрофон включён“, не слышим жизнерадостных дедков, язвительно комментирующих основные „Новостя“», — сетовала газета «Зеленоград сегодня».
«Я считаю, что в вытеснении „Элитекса“ с рынка есть некоторая отрицательная роль супругов Авраменко, — поделился с „Зеленоград.ру“ размышлениями Вячеслав Ануфриев, в 90-е годы занимавшийся на „Элитексе“ рекламно-информационным блоком — разработкой рекламной компании, съёмкой и продвижением. — Думаю, многое зависело от их позиции. Другого местного ТВ в Зеленограде не было, а они смотрели на свой проект как на частное ТВ и считали, что у них и так всё хорошо — перепадали заказы от муниципалов, и от префектуры, и от крупных организаций. Незачем было расширять охват, аудиторию, сферу влияния — она и так, казалось, была широка. Но когда в мэрии затеяли конкурс, маленький местный теле-бизнес не смог противостоять большому. Масштаб был несопоставим. Если бы весь город, что называется, „встал грудью“ за местное ТВ, будучи заинтересован в нём с рекламной, коммерческой точки зрения, возможно, его удалось бы отстоять. Может, ничего и не вышло бы, но, по крайней мере, был шанс».
Уйдя из эфира, «Элитекс» не прекратил существования — телевидение было лишь одним из направлений его деятельности. Компания по-прежнему собиралась создавать рекламные ролики, презентационные фильмы и другую продукцию по заказам рекламодателей.
Новый зеленоградский телеканал, во главе которого стоял Николай Сорокин, известный ранее по работе на телестудии IP-TV компании «Резонанс», предложил зеленоградцам более качественную картинку и новый эфир. Одной из новинок стал новостной выпуск «Зеленоградского калейдоскопа»: городские, спортивные, криминальные новости, погода.
С 2007 года ряд программ стали делать в Зеленограде для местной аудитории, в 2008-м стала формироваться собственная сетка вещания — 4,5 часа в сутки. «Четыре с половиной часа эфира — это очень много! — пояснил „Зеленоград.ру“ редактор ТВ ЗелАО Михаил Чмелёв. — Это не ролики, смонтированные заранее, это реальный продукт — ежедневный труд на 4,5 часа. Мы каждый день делали новости — у нас было, по-моему, четыре включения по 15-16 минут. И ещё с дюжину разных программ, которые выходили в записи. Была программа „Итоги недели“ и ряд передач, посвящённых 50-летию Зеленограда, которое отмечалось в 2008 году. Цикл назывался „Золотой юбилей“ и рассказывал об истории Зеленограда. Я делал эту передачу в сотрудничестве с Татьяной Визбул, общался с первостроителями, каждый выпуск содержал историю одного года. Кроме того, регулярно выходил „Час префекта“ и „Шире круг“ — это был лужковский заказ, программа, нацеленная на информирование населения о деятельности органов исполнительной власти в округе. Мы просто информировали людей без всякой оппозиционной риторики о том, что властями делается в городе и для горожан».
В зеленоградском корпункте работало около 50 человек: десяток журналистов, четыре редактора, главный редактор Ирина Пономаренко, водители, привозившие аппаратуру и людей из Москвы, когда тут не хватало корреспондентов, техперсонал. Со временем их перевели из ТВ ЗАО в ТВ ЗелАО. В 2010—2011 годах зеленоградские телевизионщики обустроили собственную виртуальную интерактивную студию по последнему слову техники, в которой можно было менять «обои» и поместить ведущего в любое пространство. У других кабельных каналов такой «роскоши» не было.
ТВ ЗелАО просуществовало до апреля 2012 года. Времена менялись, становилось ясно, что кабельному ТВ приходит конец — на смену ему идёт эфирное телевидение. С 1 апреля 2012 года окружная телевизионная студия прекратила вещание, перейдя в ведение ТВ-канала «Москва 24».
По словам Михаила Чмелёва, одной из причин прекращения работы окружных студий стало отсутствие заказа на информирование населения о работе городской исполнительной власти из первых рук — новый мэр Сергей Собянин ставил другие задачи, и окружное телевидение, существовавшее за счёт городского бюджета, в них не вписывалось.
Была надежда, что Зеленоградская телестудия может лечь в основу организации корпункта телеканала «Москва 24», созданного по инициативе Собянина для оперативного информирования москвичей о ситуации в столице, от городских событий до пробок на дорогах и прогнозов погоды. Но эта надежда не оправдалась.
«Зеленоград.ру» благодарит Алексея Блажиевского, Андрея Оськина, Вячеслава Ануфриева и Михаила Чмелёва за помощь в подготовке этой статьи.