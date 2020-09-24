Горячие булки пошли по рукам

Открыв книгу очерков местного краеведа Игоря Быстрова «История Зеленограда Краткий курс», можно прочесть: «Зеленоградский хлебозавод №28 официально открылся 28 декабря 1981 года. Но первый хлеб был выдан значительно раньше — 23 сентября 1980 года». Если так, значит, в сентябре 2020-го исполнится 40 лет с той самой первой выпечки хлеба. Получается, сейчас у хлебозавода юбилей?

«Да что вы! — энергично возражает секретарь хлебозавода, проработавшая на предприятии все сорок лет, с марта 1981-го. — Какой хлеб, когда в 1980-м на заводе полным ходом шла стройка! Да и кто б его пёк, если в то время завод только начал набирать сотрудников — в первую очередь инженерно-технический персонал: механиков, электриков. А уж потом стали по лимиту набирать рабочих из разных районов страны — будущих пекарей, тестоводов, кондитеров. Их селили в общежитии, и сначала они проходили обучение на других хлебозаводах. Только летом 1981-го, когда строительство шло к концу, на предприятие переехала администрация. Внутри заканчивались отделочные работы, и параллельно сотрудники хлебозавода начали отмывать цеха от строительной пыли, сора, извёстки».

Конечно, до открытия завода нужно было наладить весь производственный цикл — организовать рабочие смены, подвоз муки и других продуктов, определить ассортимент, опробовать весь процесс выпечки хлеба на только что смонтированном оборудовании.

Как рассказал «Зеленоград.ру» директор хлебозавода Сергей Косяк, проба одной из линий состоялась как раз в сентябре, только не 1980-го, а 1981-го года. Тогда на заводе, впервые испекли батоны. Первая выпечка не стала торжественным событием — ни речей, ни разрезания красных ленточек — всё это было впереди. А пока шёл будничный процесс наладки и освоения оборудования. Но когда из печи пошли первые батоны, возле неё собрался весь завод: горячие булки, отламывая кусочки, передавали из рук в руки. Небольшую первую партию заводского хлеба тут же съели на ура, ведь в цехах было полно людей: строители, монтажники, работники будущего предприятия.