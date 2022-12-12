«Высылаем группу охотников для сжигания домов». Как по приказу Сталина в 1941 году сжигали Крюково и Алабушево
Историческая реконструкция эпизодов битвы за Москву в декабре 1941 года прошла в субботу в Андреевке. Фотограф Пётр Зубачек сделал качественные снимки.
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