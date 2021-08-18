К.Л.: Институт ЛПО — монополист гуманитарного образования в нашем маленьком городе. Местные ребята охотно приходят в МИЭТ, потому что не все готовы тратить время на дальнюю дорогу. Я сама училась в таком режиме: вставала в пять утра, в 6:14 садилась в электричку, «ласточек» тогда не было, а в 8:00 у нас уже начинались занятия. Многие выбирают потратить время на учебу, а не на общественный транспорт, и правильно делают. Что касается иногородних ребят — многие родители не хотят, чтобы дети сразу ехали в большую Москву, боятся за них, переживают, поэтому отправляют своих детей в маленький город, в маленький вуз, где все на виду, где можно жить безопасно и комфортно, при этом имея все привилегии Москвы.

— Есть ли какая-то специфика гуманитарных направлений в техническом университете? В чём преимущество ваших направлений подготовки именно в МИЭТе по сравнению с профильными вузами?

К.Л.: Хотя в учебном плане есть научно-технический перевод, мы не позиционируем наше направление как подготовку сугубо технических переводчиков. Мы готовим переводчиков общего профиля, при этом, конечно же, окружение оказывает влияние. Тесный контакт с «технарями» даёт студентам возможность увлечься чем-то технологичным, начать переводить в этой сфере уже в университете, участвовать в совместных конференциях и становиться более конкурентоспособными. Переводчики обычно специализируются на чём-то одном, ведь если не знаешь предмета, переводить тяжело. Наши ребята, зная всю специфику, часто ищут работу в технической сфере.

С этим связан и выбор языков. У нас два основных языка — английский и немецкий. И почему немецкий — это прямо-таки классический вопрос. Вуз технический, и основной язык науки и техники после английского — это немецкий, было даже время, когда немецкий превалировал над английским в этой роли. Сейчас активно продвигается китайский язык, но он экзотический, от нас далёкий, поэтому его мы пока не взяли. До сих пор спрос на переводчиков с немецкого языка огромен, нам часто приходят такие запросы. Также факультативно для всех студентов есть норвежский и французский, а на платной основе в этом году стартуют группы испанского и итальянского языков.

Ещё одно наше преимущество в том, что мы, за счёт небольшого количества студентов, знаем каждого в лицо, чем студент увлекается, какие успехи или недочёты у него есть по разным дисциплинам и с чем это связано. И можем вовремя помочь. Мы очень внимательно относимся не только к учебной, но и к воспитательной работе: боремся за каждого студента, ведь нам важно, чтобы будущий выпускник нашёл своё место в этой жизни. Поэтому я думаю, что на этапе выбора вуза, родителям спокойнее отправлять ребят в небольшие институты, даже если лингвистика — это не основной профиль университета.