В техническом университете есть сразу несколько гуманитарных направлений. Они существуют в МИЭТе долгие годы, и каждый набор стабильно показывает высокий интерес зеленоградцев к образованию в области менеджмента и лингвистики. Сегодня мы общаемся с кандидатом физико-математических наук, доцентом, заведующим кафедрой маркетинга и управления проектами Сергеем Павловичем Олейником и заместителем директора по образовательной деятельности Института лингвистического и педагогического образования (ЛПО) Ксенией Леонидовной Селивёрстовой. Поговорим о технарях и гуманитариях, об ожиданиях родителей и о том, как устроиться на престижную должность после окончания университета.
— Сейчас основная волна зачисления на бюджет успешно завершилась, продолжается приём документов на платное обучение. Расскажите, чем обусловлен такой стабильно высокий интерес к обучению на ваших направлениях.
С.П.: МИЭТ не классический университет, как, к примеру, МГУ с его широким ассортиментом направлений подготовки. Мы — технический университет, специализирующийся в областях электроники, радиоэлектроники и информационных технологий. В современном обществе эти области — передний край науки, это сферы деятельности, которые определяют технический прогресс. Человеку и обществу в целом свойственно стремление к упорядочению среды обитания, привнесению организационного начала в свою жизнь во всех её проявлениях, включая и деятельность в сферах высоких технологий. Отсюда интерес к менеджменту, ведь менеджмент — это порядок, рационализация использования ресурсов, оптимизация решений, умение делать выбор, то есть то, что необходимо для достижения поставленных целей. Именно этим обусловлен стабильно высокий интерес к нашему направлению подготовки.
К.Л.: Институт ЛПО — монополист гуманитарного образования в нашем маленьком городе. Местные ребята охотно приходят в МИЭТ, потому что не все готовы тратить время на дальнюю дорогу. Я сама училась в таком режиме: вставала в пять утра, в 6:14 садилась в электричку, «ласточек» тогда не было, а в 8:00 у нас уже начинались занятия. Многие выбирают потратить время на учебу, а не на общественный транспорт, и правильно делают. Что касается иногородних ребят — многие родители не хотят, чтобы дети сразу ехали в большую Москву, боятся за них, переживают, поэтому отправляют своих детей в маленький город, в маленький вуз, где все на виду, где можно жить безопасно и комфортно, при этом имея все привилегии Москвы.
— Есть ли какая-то специфика гуманитарных направлений в техническом университете? В чём преимущество ваших направлений подготовки именно в МИЭТе по сравнению с профильными вузами?
К.Л.: Хотя в учебном плане есть научно-технический перевод, мы не позиционируем наше направление как подготовку сугубо технических переводчиков. Мы готовим переводчиков общего профиля, при этом, конечно же, окружение оказывает влияние. Тесный контакт с «технарями» даёт студентам возможность увлечься чем-то технологичным, начать переводить в этой сфере уже в университете, участвовать в совместных конференциях и становиться более конкурентоспособными. Переводчики обычно специализируются на чём-то одном, ведь если не знаешь предмета, переводить тяжело. Наши ребята, зная всю специфику, часто ищут работу в технической сфере.
С этим связан и выбор языков. У нас два основных языка — английский и немецкий. И почему немецкий — это прямо-таки классический вопрос. Вуз технический, и основной язык науки и техники после английского — это немецкий, было даже время, когда немецкий превалировал над английским в этой роли. Сейчас активно продвигается китайский язык, но он экзотический, от нас далёкий, поэтому его мы пока не взяли. До сих пор спрос на переводчиков с немецкого языка огромен, нам часто приходят такие запросы. Также факультативно для всех студентов есть норвежский и французский, а на платной основе в этом году стартуют группы испанского и итальянского языков.
Ещё одно наше преимущество в том, что мы, за счёт небольшого количества студентов, знаем каждого в лицо, чем студент увлекается, какие успехи или недочёты у него есть по разным дисциплинам и с чем это связано. И можем вовремя помочь. Мы очень внимательно относимся не только к учебной, но и к воспитательной работе: боремся за каждого студента, ведь нам важно, чтобы будущий выпускник нашёл своё место в этой жизни. Поэтому я думаю, что на этапе выбора вуза, родителям спокойнее отправлять ребят в небольшие институты, даже если лингвистика — это не основной профиль университета.
С.П.: Специализация нашего университета и Зеленограда в целом накладывает отпечаток на содержание направления «Менеджмент» в МИЭТе: давая «полноразмерное» образование в области менеджмента, мы ориентируем наших студентов на работу в качестве управленцев в сфере высоких технологий. В период обучения наши ребята участвуют в выполнении проектов, реализуемых как в нашем университете, так и на предприятиях Инновационного территориального кластера «Зеленоград», и, прежде всего, на предприятиях «ближнего круга», входящих в состав «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) и «Зеленоградского инновационно-технологического центра» (ЗИТЦ). Многие наши ребята проходят там практику и принимают участие в решении научно-производственных проблем этих компаний.
Кроме того, курсовые работы, кейсы семинарских занятий носят практико-ориентированный характер. Все выпускные квалификационные работы наших студентов посвящены решению тех задач, которые ставят перед ними предприятия-партнёры. Такое сочетание академизма вуза с реальной практикой хозяйствующих субъектов способствует предотвращению «учебникового» образования наших выпускников и росту их котировок на рынке труда. При этом мы не препятствуем студентам, которые хотят, например, продолжить бизнес отца в сфере услуг, производства товаров широкого потребления или в сфере обращения. Мы относимся к этому вопросу очень лояльно, и к каждому студенту мы подходим индивидуально с точки зрения его будущей карьеры. Однако если говорить о тренде — то это сплав высоких технологий и менеджмента.
— Трудоустройство, пожалуй, самый волнующий вопрос. Куда устраиваются наши выпускники? В какие компании, сферы?
С.П.: Специалисты в области менеджмента востребованы везде, поэтому у наших выпускников нет трудностей с трудоустройством: они работают в самых разных отраслях. Например, Алексей Конюшков, выпускник 2019 года, работает в Министерстве здравоохранения Московской области на должности помощника заместителя министра. И мне было очень приятно услышать от замминистра следующие слова: «Я не знаю, что бы мы делали без Алексея!» Своей компетентностью Алексей не только себя хорошо зарекомендовал, но и свою альма-матер, которая дала ему все возможности для образования, самообразования и развития.
Недавно состоялась встреча с группой наших выпускников, которые работают в разных компаниях IT-сферы. Сегодня эта отрасль на подъёме, ребята поделились, какие зарплаты сейчас они получают — это впечатляет. Ещё один наш выпускник бакалавриата — Максим Ташлыков (2015 год выпуска) за столь короткий срок сделал неплохую карьеру, дослужившись до управляющего одного из отделений Сбербанка в Зеленограде. Но на каком-то этапе Максим понял, что ему нужны дополнительные компетенции и пришёл к нам в магистратуру, в которой успешно обучается в настоящее время. Выпускница этого года, Дарина Тремасова, окончившая магистратуру с красным дипломом, одновременно работает директором по маркетингу одной из компаний особой экономической зоны «Технополис Москва» (площадка Алабушево) и обучается у нас в аспирантуре. Елизавета Казинская, выпускница прошлого года — победительница московского конкурса в номинации «Маркетинг», сегодня успешно трудится в одном из подразделений Правительства Москвы, а наш выпускник Илья Григорьев (2021 год выпуска) работает в Департаменте образования г. Москвы в сфере социальных проектов. Выпускник магистратуры 2020 года Михаил Радченко в настоящее время является руководителем проекта в Департаменте проектов и процессов Центрального Банка России.
Можно продолжать приводить примеры, но все они свидетельствуют об одном — специалисты в области менеджмента неизменно востребованы на рынке труда и, более того, имеют возможность выбора места работы.
К.Л.: У нас два профиля: переводческий и педагогический. Распределение происходит в конце второго курса. Мы не готовим эти направления изолированно друг от друга: переводчики получают педагогические навыки, а педагоги — переводческие. По новому ФГОСу мы изменили программу так, чтобы у всех студентов появились и те, и другие компетенции. Разница заключается в отдельных профилирующих модулях.
Те, кто учится на педагога, в основном работают в школах. Школы очень заинтересованы в студентах Института ЛПО, охотно принимают на практику, ведь у нас хорошее базовое образование, и когда наш выпускник приходит в школу, его отправляют на профессиональную переквалификацию, где он получает дополнительный диплом, позволяющий работать учителем. Здесь лингвист получит те дисциплины, которых не было в его программе — детская психология, педагогика начальной школы и многое другое. Часто школы сами приглашают наших студентов-педагогов после практики. Зеленоград — город маленький, и мы готовим студентов, которые потом работают в школах, где учатся наши собственные дети и внуки. Поэтому мы лично заинтересованы в хорошей подготовке будущих учителей. Наши выпускники успешно работают в лучших школах города, таких как «Школа №1557 им. П.Л. Капицы», «Школа №1353 им. Генерала Д.Ф. Алексеева», «Школа №1150 им. Дважды Героя Советского Союза маршала К.К. Рокоссовского».
Переводчики находят работу в основном именно в техническом направлении — заводы, компании, лаборатории. Один из наших выпускников Кирилл Г. долгое время работал переводчиком в компании «Лукойл», Владимир С. нашёл себя в технической сфере в компании «Howden», а Константин К. трудится в крупной консалтинговой компании «SRK Consulting». Есть выпускники, которые работают в издательском деле — в том числе Ольга Л. в «АСТ». В IT-сфере работает Нелли Д., в американском стартапе со штаб-квартирой в Калифорнии. Она занимается не только переводами, но и сопровождением всей компании в целом.
Казалось бы, сейчас много кто знает язык, не заканчивая «иняз», но обучение именно на факультете иностранных языков — это бренд, который даёт огромную фору: с дипломом лингвиста твои знания не ставятся под сомнение.
— Какие советы вы можете дать вашим абитуриентам?
С.П.: Ребята, которые к нам поступают в этом году, сделали уже всё, что в их силах — сдали ЕГЭ и выбрали наш вуз. Хочу поздравить их с удачным выбором. Теперь им нужно готовиться к ежедневной работе. Попадая из школы в вуз, вчерашние школьники оказываются в новой для себя среде. Она предоставляет огромное количество не только возможностей, но и соблазнов. Поэтому крайне важно не забывать о той цели, ради которой вы пришли в университет, а именно — получить знания, умения и навыки, состояться как специалист, быть полезным обществу и построить своё будущее. Несомненно, в студенческие годы можно и нужно заниматься спортом, участвовать в развлекательных мероприятиях, конкурсах красоты и т. п., но нельзя забывать старую добрую пословицу: «Делу — время, потехе — час». Настраивайтесь на учёбу, чтобы на выходе вы получили то, чем сможете гордиться всю свою долгую жизнь, а именно — уровнем своего образования. В университете вас примут с распростёртыми объятьями, все преподаватели готовы помогать вам, но надо помнить, что результат в определяющей степени зависит от вашего усердия. Жизнь пишется набело, повторов не будет, поэтому идите к своей мечте, идите упорно, и это воздастся вам сторицей. Главное — не изменять мечте, и всё у вас получится.
К.Л.: Мне хочется напомнить ребятам, что лингвистика — это не только знание языка, это наука, где придётся анализировать, размышлять, ведь успешный лингвист обладает намного более широким инструментарием, чем просто высокий уровень языка. Хороший студент иняза — это тот, кто способен поддерживать коммуникацию и хочет развиваться в научном поле. Мне кажется, что нынешнее поколение приходит к нам осознанно, понимая, что они будут углубляться в метапредметные области. Лингвистика сегодня уходит на стык с технологиями, и это подстёгивает к поступлению молодёжь, которая увлекается компьютерами и IT. В какой-то момент люди начнут изучать иностранные языки как прикладной навык только на курсах, а к нам будут приходить ради научного подхода. Это очень важный переход, и я желаю нашим будущим первокурсникам понимания и осознания, что они пришли на иняз не просто за языком, но за изучением антропологии, психологии человека, развития культуры и технологий. Но самое главное: идите не за веяниями моды, не за лёгкостью учёбы, а за мечтой, за тем, чего хочет ваше сердце, чем вы хотите делиться с миром.
Беседовала София Рогатова