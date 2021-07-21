Зеленоградская Академия бизнеса и инновационных технологий (АБИТ) объявила набор слушателей на новый учебный год. Уникальность этого учебного заведения — и в инновационном, отвечающем всем современным стандартам подходе к образовательному процессу, и, наоборот, в нестандартном подходе к подаче знаний, а также в полной готовности к ситуации перехода на дистанционное обучение — если она снова сложится в сфере образования. Сегодня мы беседует с учредителем АБИТ, кандидатом экономических наук, доцентом, директором Проектного центра факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, членом Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Госдумы РФ по образованию и науке Ларисой Калачевой
Еще в 2009 году Лариса Викторовна Калачева разработала и запатентовала концепцию автоматизированных интерактивных систем управления информационными ресурсами в сфере образования АИС УИР. То есть, 12 лет назад предвосхитила, спрогнозировала нынешнюю образовательную цифровую среду, цифровое развитие. По сути, это электронная интерактивная образовательная платформа с готовыми решениями в части подачи информации.
— Академия занимается профессиональной переподготовкой и повышением квалификации на базе проектного центра по формированию профессиональных компетенций. Проектный центр, обладающий мощными ресурсами, позволяет осуществлять качественную подготовку студентов колледжей и вузов практико-ориентированными современными знаниями, дополняя их основное обучение в своих учебных заведениях. Таким образом центр способствует формированию у слушателей необходимых компетенций в рамках дополнительных программ, вовлекая их в проектную и научно-исследовательскую деятельность.
В рамках непрерывного образования и стратегии развития АБИТ сотрудничает с ведущими учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования. Давними партнерами академии являются Московский городской открытый колледж (МГОК). В рамках этого сотрудничества мы предлагаем нашим слушателям поступать на следующие специальности:
- право и организация социального обеспечения
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- банковское дело
Московский экономический институт (МЭИ) и Российский новый университет (РосНОУ) предлагают следующие направления бакалавриата: электроэнергетика и электротехника, бизнес-информатика, экономика, менеджмент, юриспруденция, государственное и муниципальное управление, психолого-педагогическое образование, психология, туризм.
Обучение в АБИТ — прекрасная возможность получить углубленное образование по специальности или вторую дополнительную профессию на базе среднего профессионального или высшего образования. Причем параллельно получению основной. Академия имеет разветвленную структуру, в которой предусмотрен полный спектр образовательных услуг: обучение, переподготовка, повышение квалификации, практика. А также выбор профессии — если человек еще не определился.
— Мы называем свой процесс обучения — SMART-образование. Что это значит? Когда заходит речь о цифровом обучении, под этим, как правило, подразумевается просто дистанционное — «удаленка». Безусловно, и дистанционно мы тоже обучаем, но суть нашего метода в другом. Обучение идет по технологии blendedleaning (смешанное образование) — очное и онлайн. Все наши аудитории прекрасно оснащены, дистанционно учащийся видит, что происходит в аудитории, преподавателя, других учеников, весь материал.
Традиционная подача материала, академические лекции сегодня уже не могут рассматриваться как единственный метод обучения. Как говорит молодежь, это уже не заходит. Мы создали образовательную среду с учетом возраста, образования, ментального восприятия определенных возрастных групп, чтобы формировать профессиональные компетенции — которые, в свою очередь, тесно связаны с цифровой экономикой.
Возрастное деление неизбежно именно из-за развития цифровой среды. Недаром же социологи выделяют несколько поколений: бумеры (45+), миллениалы (встретившие новое тысячелетие в детстве или подростками), дальше — лингстеры, зумеры, родившиеся, образно говоря, с гаджетом в руках. Неизбежен и переход к новой технологии обучения. Условный лингстер не воспринимает академического лектора, за которым надо записывать. Зато он покидает аудиторию с лекцией в кармане — вернее, в гаджете.
— Но главное — сама форма подачи знаний. Есть технология «перевернутого класса» — не прослушивание материала с последующей домашней работой, а наоборот. На занятиях учащиеся с преподавателем это задание и делают — это кейсы, за которыми они пришли. Например, если мы говорим о юриспруденции, то это составление исков, ходатайств под руководством опытного юриста, адвоката-практика. Если речь идет о финансовом менеджменте, то учимся на готовых интерактивных решениях. Ведь что требуется от экономиста, пришедшего на работу на предприятие, в компанию? Представлять готовые решения для руководителя. Естественно, надо понимать прохождение денежных потоков внутри бизнеса или структуры капитала, уметь комплексно анализировать, работать с балансом. Для всего этого есть не набор абстрактных знаний, а готовые схемы, модули, цифры, с которыми работают ученики. Уходим в практику: идем в большой степени не от общего к частному, а от частного к общему, от конкретики к теории.
Мы используем технологии сторителлинга, видеоролики, телеконференции, но это не просто «говорящая голова» и набор текстов и тестов. Каждый модуль сменяется другим — то есть, новым заданием. Пока не решишь первый, не перейдешь ко второму. Учащиеся активно вовлечены в процесс, они не пассивные потребители знаний, а активные строители. Они учатся выявлять проблему, находить решения, доказывать рациональность определенных решений. Уже на первом курсе студенты начинают создавать свои проекты в рамках бизнес-структур — необходимые бизнес-сообществу сейчас, в настоящий момент, с учетом экономической реальности.
Есть, естественно, разные уровни знаний, разной сложности — они различны для студента колледжа или, скажем, матерого практика-бухгалтера, который пришел на переподготовку или повышать квалификацию. Во втором случае в процессе учебы берем живое, работающее предприятие и делаем его анализ. Формы отчетности постоянно меняются — благо наши преподаватели очень профессиональные люди и следят за этими процессами.
Многие вузы нацелены просто на оказание «образовательных услуг» и выдачу диплома об окончании. А это значит, что ценность профессиональных знаний, умений и навыков подменена ценностью документа об образовании. У нас основная цель другая. Наша методика направлена, прежде всего, на то, чтобы человек сформировал профессиональные навыки и стал востребованным специалистом. В структуре Академии есть свои компании, предприятия, где учащийся начинает стажировку уже в процессе учебы. Например, это юридическая компания, в которой стажируется заканчивающий обучение по специальности. А если речь о психологии — уже здесь начинают заниматься диагностикой, консультированием.
— Бывают и такие запросы. На этот случай у нас есть профессиональное тестирование и персональная профориентация. Это важный момент, поскольку всё индивидуально — человеку, например, может быть противопоказано учиться «на психолога». Конечно, это не некий диагноз, а рекомендация опытных психологов-диагностов. А выбор направления обучения всё равно остается за человеком. Можно поменять специальность и в процессе обучения. Так тоже бывает: выбрал, потом понял, что скучно, сложно, «не моё».
Прошлый год стал очень сложным для системы образования из-за резкого перехода на дистанционное обучение. И этот процесс не прошёл безболезненно — было множество проблем и с электронными платформами, и с подготовкой к «удаленке» преподавателей. В Академии говорят, что у них как раз проблем не было, поскольку цифровая интерактивная платформа уже несколько лет работала, онлайн-обучение было обкатано, и все оказались готовы. А ведь такая ситуация может повториться и в этом году, и в перспективе.
— Всю историю с обязательной дистанционкой мы как раз хорошо преодолели. Потому что были к ней полностью готовы. Конечно, в том же колледже ребята скучали по теплому общению, по контактам. Но онлайн на занятия выходили все. Интересно было их видеть — кто с кошкой, кто с собакой, все улыбаются…
Мы учим учиться. Сейчас много детей «в себе», у них проблемы с общением, коммуникацией. Здесь они вовлекаются в процесс, причем очень мягко. Никакого обесценивания личности. «Вы дети будущего. Мы тоже из будущего. Мы знаем, что будет завтра» — как футурологи. И готовим людей к завтрашнему, а не вчерашнему. Оценивая качество образования в иных наших институтах, я думаю — да и говорю им, как эксперт, — «слава богу, что вы не врачи, не занимаетесь лечением». С такими формами мышления, менталитетом можно образовать разве что чудовище. Или просто человек калечит себе жизнь, высиживая четыре года в престижном вузе с некомпетентным косным профессорским составом. А потом удивляется, почему его не берут на хорошую работу.
Академия бизнеса и инновационных технологий: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), этаж 3
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