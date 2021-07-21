Об академии

Еще в 2009 году Лариса Викторовна Калачева разработала и запатентовала концепцию автоматизированных интерактивных систем управления информационными ресурсами в сфере образования АИС УИР. То есть, 12 лет назад предвосхитила, спрогнозировала нынешнюю образовательную цифровую среду, цифровое развитие. По сути, это электронная интерактивная образовательная платформа с готовыми решениями в части подачи информации.

— Академия занимается профессиональной переподготовкой и повышением квалификации на базе проектного центра по формированию профессиональных компетенций. Проектный центр, обладающий мощными ресурсами, позволяет осуществлять качественную подготовку студентов колледжей и вузов практико-ориентированными современными знаниями, дополняя их основное обучение в своих учебных заведениях. Таким образом центр способствует формированию у слушателей необходимых компетенций в рамках дополнительных программ, вовлекая их в проектную и научно-исследовательскую деятельность.

В рамках непрерывного образования и стратегии развития АБИТ сотрудничает с ведущими учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования. Давними партнерами академии являются Московский городской открытый колледж (МГОК). В рамках этого сотрудничества мы предлагаем нашим слушателям поступать на следующие специальности:

право и организация социального обеспечения

экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

банковское дело

Московский экономический институт (МЭИ) и Российский новый университет (РосНОУ) предлагают следующие направления бакалавриата: электроэнергетика и электротехника, бизнес-информатика, экономика, менеджмент, юриспруденция, государственное и муниципальное управление, психолого-педагогическое образование, психология, туризм.

Обучение в АБИТ — прекрасная возможность получить углубленное образование по специальности или вторую дополнительную профессию на базе среднего профессионального или высшего образования. Причем параллельно получению основной. Академия имеет разветвленную структуру, в которой предусмотрен полный спектр образовательных услуг: обучение, переподготовка, повышение квалификации, практика. А также выбор профессии — если человек еще не определился.