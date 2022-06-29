Основное для Национального исследовательского университета «МИЭТ» направление «Электроника и наноэлектроника» из года в год предлагает абитуриентам больше всего бюджетных мест. Здесь готовят профильных специалистов для микроэлектроники: будущих проектировщиков микросхем, схемотехников, топологов, разработчиков программного обеспечения, а также учёных, которые занимаются фундаментальными исследованиями в области квантовой физики и наноэлектроники. С самого основания МИЭТа это были «зеленоградские физтехи» — сначала физико-технический факультет — ФТ (гордый слоган «ФТ — база!» ходил в вузе до конца 1990-х), а затем факультет ЭКТ — электроники и компьютерных технологий.
Обучение по направлению «Электроника и наноэлектроника» (11.03.04) ведут три кафедры университета, но на первом курсе специализации у студентов ещё нет — все базовые предметы общие, и это своего рода преимущество: вчерашнему школьнику не приходится сразу делать выбор между довольно специфичными и не совсем понятными специальностями.
Для поступления обязателен результат ЕГЭ по физике. Благодаря большому количеству бюджетных мест (в этом году их 139) проходные баллы на направлении «Электроника и наноэлектроника», как правило, не самые высокие — от 182 до 213 за последние четыре года. При этом максимальные баллы у зачисленных студентов зашкаливают и до 270-280. «На это направление идут осознанно, это же проектирование микросхем — есть и олимпиадники, и высокобалльники», — отмечают в приёмной комиссии МИЭТ. Поступать можно и по договорам целевого обучения с предприятиями. В этом году квота на целевое обучение составляет 14 мест. Подробнее о том, как поступить в университет в рамках целевого обучения и почему это повышает шансы пройти на бюджет, читайте здесь.
Выбирают профиль и кафедру на втором курсе
- Кафедра проектирования и конструирования интегральных микросхем (ПКИМС), профиль «Автоматизированное проектирование изделий наноэлектроники»
- Кафедра интегральной электроники и микросистем (ИЭМС), профиль «Интегральная электроника и наноэлектроника»
- Кафедра квантовой физики и наноэлектроники (КФН), профиль «Квантовые приборы и наноэлектроника».
На кафедрах ПКИМС и ИЭМС процесс проектирования микросхем изучается с упором на разные этапы. «ИЭМС — это технология и схемотехническое проектирование микросхем, в основном аналоговая схемотехника», — объясняет аспирант кафедры ИЭМС Александр Калёнов. — Мы довольно глубоко знакомимся с полным технологическим маршрутом выпуска микросхем, от их разработки в САПРе [системе автоматизации проектных работ — Прим. ред.] до изготовления на фабрике, вплоть до того, какие используются материалы, как получается транзистор, резистор и т. д. На ПКИМС занимаются разработкой цифровых микросхем. На ИЭМС и ПКИМС учат проектированию в САПР. Одной из важных задач кафедры ИЭМС также является подготовка кадров для создания новых микроэлектронных производств в области полупроводниковых технологий с наноразмерными проектными нормами, создаваемых в настоящее время в Зеленограде.
В учебной программе много физики, разных её разделов. «Если любите физику, поступайте к нам! Если вас ещё в школе заинтересовала электроника, например, проектирование схем на Arduino или тема создания самых современных нанометровых процессоров — это то, что вам нужно,» — советует школьникам Александр Калёнов.
Основу математики дают на первых двух курсах в объёме, необходимом для будущих предметов по специальности. «Например, процесс заряда конденсатора или поведение колебательного контура описывается дифференциальными уравнениями — тут, конечно, пригодится курс „дифуров“ или курс численных методов, — говорит Сергей Ильин, старший преподаватель кафедры ПКИМС, и тут же успокаивает. — Оба курса ведут талантливые преподаватели, очень интересно и доступно».
О том, чему учат на кафедре ПКИМС и чем занимаются выпускники, Сергей Ильин подробно рассказал в вебинаре для абитуриентов — как преподаватель и как начальник лаборатории зеленоградского НИИМЭ на примере реального проекта: создания уникального для России семейства семейства матричных дисплеев на основе органических светодиодов. Это ОLED-микродисплеи размером с рублевую монету, которые предполагается использовать в AR/VR-очках, видоискателях камер и тепловизоров, для тренажёров пилотов и т. д. К изготовлению их уже приступили на заводе «Микрон», идёт освоение серийного производства.
«Электрическую схему пиксельной матрицы дисплея разрабатывали выпускники кафедры ПКИМС, работающие в НИИМА „Прогресс“, которые изучали схемотехнику во время учёбы, — рассказывает Сергей Ильин. — Созданием архитектуры блоков и описанием её средствами HDL (языка описания аппаратуры) Verilog занимался человек, у которого я сам вёл в институте лабораторные работы по этой теме — разработке на Verilog посвящены несколько курсов кафедры ПКИМС и в магистратуре, и в бакалавриате, это требуется в любом современном проекте цифровой электроники. Разработка каждого конкретного блока с определённой функцией по силам нашим студентам 4 курса бакалавриата, у них есть лабораторные работы и посложнее. А в магистратуре изучают то, как создается топология блоков и встраивается в готовый кристалл — обширный курс топологии тоже предусмотрен в учебной программе».
Таким образом, выпускник, закончивший МИЭТ по этому направлению, может выбрать любое будущее в отрасли микроэлектроники: разрабатывать архитектуру микросхем, создавать схемотехнические решения, «рисовать» топологию или программировать.
Подавляющее число преподавателей, как и Сергей Ильин, работают в промышленности, постоянно вовлечены в реальные производственные проекты и находятся на самом переднем крае в своих областях. Благодаря этому и учебная программа, и тематика курсовых и дипломных работ максимально приближены к реальности — адаптированы под запросы рынка и компаний.
Студенты проходят практику на действующих предприятиях, начиная с 4-го курса бакалавриата. В Зеленограде работодателей более чем достаточно — «Микрон» и НИИМЭ, «Ангстрем», «Миландр» и другие, много московских компаний. К примеру, российская компания YADRO, которая строит крупный микроэлектронный завод в Дубне и активно расширяется, в этом году приглашала на стажировку миэтовцев 3-4-го курсов.
«Три дня в неделю студент работает на предприятии, другие два-три дня занимается учёбой, — описывает Александр Калёнов учебную практику, которая у него, как и у многих других, перешла в постоянную работу. — Каждый год предприятия конкурируют за „лучшие головы“ — студентов, которые на 3-4-м курсах уже успели проявить себя и в учёбе, и в каких-то конкурсах, проектах или научных публикациях. Есть дизайн-центры, которые занимаются только проектированием микросхем и тоже приглашают на практику — например, НПЦ „Элвис“ и КМ-211 в Зеленограде, НИИМА „Прогресс“ в Москве, я работаю там. По зарплатам в Москве уровень чуть выше, чем в Зеленограде: при опыте работы от двух лет это 90-100 тысяч рублей, причём требуемый опыт вполне можно получить, работая на полставки во время магистратуры».
Продолжить учёбу в магистратуре рекомендуют практикантам многие компании — всё-таки работа в области высоких технологий подразумевает наличие самых качественных знаний и компетенций. Поэтому в магистратуру после бакалавриата идут многие. К тому же, в этом году МИЭТу выделили дополнительно 132 бюджетных места для магистрантов, квотирование мест по направлениям можно посмотреть здесь.
У студентов, которые выбирают кафедру КФН для продолжения учёбы по направлению «Электроника и наноэлектроника», жизненные цели и стратегии могут быть ещё более «наукоёмкими». Здесь занимаются фундаментальной наукой на острие электроники будущего — спинтроникой, квантовой информатикой, нанофотоникой, наноплазмоникой. Заведующий кафедрой, академик РАН, д.ф.-м.н., профессор Александр Алексеевич Горбацевич, считает, что такого синтеза фундаментального и инженерного образования не удалось добиться ни в МГУ, ни даже в МФТИ. Среди партнёров — ведущие российские научные институты и исследовательские организации, в том числе зеленоградские: ФИАН, Курчатовский институт, Центр квантовых технологий МГУ, НИИ молекулярной электроники, NT-MDT, НПП «Исток» им. Шокина, Зеленоградский нанотехнологический центр.
Приёмная кампания 2022 в России стартовала 20 июня. Подать документы в бакалавриат МИЭТ на бюджетную форму обучения нужно не позднее 10 июля (для поступающих по внутренним вступительным испытаниям) и не позднее 25 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ). Для высокобалльников, показавших отличные результаты на ЕГЭ, МИЭТ предусматривает стипендию в размере 50000 рублей за первый семестр. Приём документов на контрактную форму обучения продлится до 13 сентября.