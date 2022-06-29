Обучение по направлению «Электроника и наноэлектроника» (11.03.04) ведут три кафедры университета, но на первом курсе специализации у студентов ещё нет — все базовые предметы общие, и это своего рода преимущество: вчерашнему школьнику не приходится сразу делать выбор между довольно специфичными и не совсем понятными специальностями.

Для поступления обязателен результат ЕГЭ по физике. Благодаря большому количеству бюджетных мест (в этом году их 139) проходные баллы на направлении «Электроника и наноэлектроника», как правило, не самые высокие — от 182 до 213 за последние четыре года. При этом максимальные баллы у зачисленных студентов зашкаливают и до 270-280. «На это направление идут осознанно, это же проектирование микросхем — есть и олимпиадники, и высокобалльники», — отмечают в приёмной комиссии МИЭТ. Поступать можно и по договорам целевого обучения с предприятиями. В этом году квота на целевое обучение составляет 14 мест. Подробнее о том, как поступить в университет в рамках целевого обучения и почему это повышает шансы пройти на бюджет, читайте здесь.