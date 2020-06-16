— Александр Алексеевич, до девятого класса вы учились в Могилёве, а потом поступили в знаменитую физико-математическую школу-интернат №18, которая сегодня больше известна как СУНЦ МГУ им. Колмогорова. Получается, что особых сомнений по поводу выбора вуза у вас не было?



— Конечно, не было. После интерната все шли, как правило, только в МГУ, на Физтех или, кто в себе был не очень уверен, в высшую школу КГБ, которая была связана с криптографией, или МИФИ. Я был в себе полностью уверен и выбрал первый вариант, но, к моему удивлению, не поступил.



— А в чём сложность была?



— Сейчас мне кажется, что мы просто не сошлись в чём-то с экзаменатором. На экзамене я сделал то, что абитуриенту делать никогда не рекомендуется: я начал спорить. Ну и получил за свои ответы тройку. Однако, попади я тогда на физфак, куда, кстати, поступили многие мои друзья, я мог бы и не попасть в науку. Найти научного руководителя на физфаке, как я потом узнал, было непросто; непросто было поступить в аспирантуру и устроиться на работу в Академию наук, и многое решал случай, который и в моей жизни сыграл свою роль.



— А почему своим вторым вариантом вы не выбрали Физтех или школу КГБ, а пошли в МИЭТ?



— Когда я учился в Могилёве, сестра одного моего товарища поступила в МИЭТ, который тогда ещё только открылся. И про него в нашем дворе было очень много разговоров: новый перспективный институт, красивый, внешне похож на шведское посольство и так далее. Ну и когда я понял, что в МГУ не попадаю, я сразу о МИЭТе вспомнил. И подал туда документы.



— И каким был ваш путь от первокурсника МИЭТа до академика Российской академии наук?



— Со стороны он выглядит прямым и естественным. На первом курсе, признаюсь, мне было скучновато после Колмогоровской школы, где учебный процесс был чрезвычайно интенсивным. Я почти всю программу знал. Меня быстро привлекли к общественной работе, в комсомол, я отлично учился, был очень активен, получал престижную Ленинскую стипендию. Внешне всё было благополучно, но внутренне я ощущал, что слишком разбрасываюсь, и с моей мечтой о науке что-то не так. Урывками пытался заниматься научной работой то тут, то там, но без особых результатов. А на четвёртом курсе произошло знаменательное в моей жизни событие — я встретил своего будущего научного руководителя профессора (впоследствии — академика) Юрия Васильевича Копаева, сотрудника теоретического отдела ФИАН, который читал у нас увлекательные лекции по физике полупроводников и проводил отбор к себе на практику. И я вдруг осознал, что, возможно, это мой последний шанс прийти в настоящую науку. Отбор я прошёл, но «включиться» в ритм научной работы, которая требует полной самоотдачи, получилось не сразу.