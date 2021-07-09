Специально для абитуриентов технических направлений подготовки в рамках цикла «Наш МИЭТ» публикуем интервью с лауреатом премии правительства Москвы молодым учёным 2020, выпускником МИЭТ, старшим преподавателем кафедры проектирования и конструирования интегральных микросхем (ПКИМС), начальником лаборатории в отделе стандартных библиотек Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) Сергеем Ильиным.
В 7-м классе начались уроки физики, и сразу стало понятно, что физико-математический профиль — это моё, и уже в конце года приняли решение о том, что я перехожу в лицей №1557. Несмотря на то, что на дорогу приходилось тратить не менее часа в день, это был судьбоносный выбор.
Убеждён, что мне везёт на хороших людей! Тогда в лицее работал замечательный преподаватель физики А.Г. Фокин. Он был профессором кафедры квантовой физики и наноэлектроники МИЭТа, и, кстати, первым выпускником аспирантуры нашего университета. В 10-м и 11-м классах Александр Георгиевич научил нас воспринимать мир вокруг по-другому. Он всегда говорил: «Мыслите физично». Не пытайтесь сразу решить задачу математически. Сначала разберитесь: какие процессы проходят, что тебе пытаются объяснить, какой вопрос ставится, а потом уже всё это излагай на языке математических формул.
Также профессор Фокин учил нас решать задачи не только точно, но и быстро. Он ставил дополнительные баллы за то, что ученик не просто правильно решил, но и сделал это первым. Полученные тогда навыки быстрого и «физичного» мышления были очень ценными.
Логичным продолжением моего обучения стало поступление на факультет Электроники и компьютерных технологий (ЭКТ, сегодня реорганизован в Институт БМС и кафедры ПКИМС, ИЭМС, КФН — прим. ред.) в МИЭТ в 2004 году. После физмат школы первые 1,5 года в вузе для меня было много знакомого. Институт внёс в уже изученный за школьной партой материал больше системности — более строгие доказательства, больше способов решения, другой стиль объяснения. Тут хочется сказать про ещё одного преподавателя — Ирину Васильевну Рыжкову с кафедры высшей математики №2 (сегодня — Институт физики и прикладной математики — прим. ред.). Её занятия мои одногруппники и я до сих пор вспоминаем с теплотой.
В конце третьего семестра при распределении по профилям по рейтингу я прошёл на «Проектирование и конструирование интегральных микросхем», чему был рад, потому что биомедицина и квантовая физика мне не были интересны. Хотелось получить относительно широкую специальность, чтобы потом отыскать в ней себя.
После бакалавриата продолжил обучение в магистратуре, а затем и в аспирантуре, тем самым начав свой путь в науку. На мой взгляд, учёный — это человек, который не просто решает задачу, а пытается обобщить найденные результаты, чтобы решение стало более полезным как можно большему количеству людей. Учёные делятся знаниями и хотят, чтобы знания распространялись. Учёные — это про объединения, коллаборации, совместную работу.
Есть учёный-теоретик, есть учёный-практик. Я отношу себя ко второму типу и чаще говорю, что прежде всего инженер. К слову, премию Правительства мне дали именно в области разработки.
Учёные — делятся знаниями и хотят, чтобы знания распространялись.
В бакалавриате работал в нескольких разных местах, без чётко определённой цели. Стремясь к развитию, в 2008 году я поступил в магистратуру и пришёл работать в НИИМЭ, параллельно с учёбой в аспирантуре начал преподавать на кафедре, писал статьи, участвовал в конференциях.
Сегодня руковожу лабораторией в отделе стандартных библиотек НИИМЭ и веду в университете ряд курсов по разделам автоматизации проектирования, знакомлю студентов направления «Электроника и наноэлектроника» с алгоритмами и методами автоматизации отдельных этапов проектирования СБИС.
Награду получил за разработку и внедрение в производство семейства активно-матричных микродисплеев на основе органических светодиодов.
В России по технологии AMOLED дисплеи до настоящего времени не производились, в отечественных приборах используются или жидкокристаллические мониторы, или иностранные аналоги. При создании семейства микродисплеев было решено множество сложных инженерных задач. Особенности архитектуры потребовали доработки технологии и разработки нового комплекта средств проектирования интегральных схем. Системный подход обеспечил эффективную интеграцию верхнего уровня проекта и соответствие заявленным характеристикам. Изделие станет основой первого, полностью отечественного AMOLED-дисплея. Ещё одна из важных особенностей проекта — модульная архитектура, позволяющая из базовых блоков компоновать дисплеи с разрешением от 1280х1024 пикселей до Full HD.
Кафедра ПКИМС готовит специалистов в области автоматизации проектирования и разработки САПР. Что такое процесс проектирования? В самом общем смысле это последовательность этапов, для каждого из которых существует набор методов и алгоритмов, решающих конкретные задачи. Соответственно, сначала этот алгоритм нужно разработать, а потом запрограммировать. Автоматизацию следует понимать в более широком смысле. Наши выпускники — это люди, которые способны делегировать машине рутинные действия с гарантированным результатом. Такие специалисты и сами системы автоматизированного проектирования (САПР) нужны не только в электронике, но и в бухгалтерском учёте, в бизнес-процессах, промышленной автоматизации.
То, что студенты учат на первом-втором курсе, обязательно пригодится, потому что, обладая этими знаниями, вы будете лучше понимать механизмы работы САПР. В магистратуре студентам кафедры ПКИМС читают курсы по автоматизации логического, топологического и схемотехнического проектирования уже на основе коммерческих САПР, что позволяет им получать практические навыки проектирования.
Сегодня в любой сфере катастрофически не хватает профессионалов. Легко ли найти юриста? Вы скажете — да. Легко ли найти юриста, который выиграет ваш спор? Нет. Легко ли найти инженера? Найти человека с техническим образованием не составит труда, но найти того, кто решит конкретную проблему — сложно.
Мне представляется, что в нашей отрасли начинать думать о практике стоит в конце третьего курса. К этому моменту студент в целом представляет все процессы, ориентируется в учебной программе, может задать потенциальному работодателю нужные вопросы, пройти тестовые задания. Это будет ещё не производственная практика, а просто попытка попасть в нужное окружение, встроиться в процессы. Найти «ту самую» вакансию всегда проще через конкретных людей, к которым вы можете обратиться, чтобы предложить свою кандидатуру.
В магистратуре надо уже активно работать и находить время, чтобы бывать в университете. Кафедра идёт навстречу магистрантам, но, если нет проактивной позиции, результата не будет. В моём окружении успеха добились люди, которые ещё будучи студентами сами пришли и начали просить: возьмите меня, я готов учиться.
Можно назвать несколько факторов для успешного старта в сфере электроники.
- Умение работать в UNIX.
- Базовые навыки программирования.
- Желание работать и развиваться именно в этой сфере. Если от обратного — не хотеть заниматься ничем другим.
- Наличие наставника, ментора, с которым у тебя совпадают ценности, взгляды на работу.
- Резистивность. Первое время молодой специалист сталкивается с большим количеством новой информации, необходимостью быстро учиться и адаптироваться. С этим надо уметь справляться.
- Нетворкинг. Участие в конференциях, публикация статей, знакомства со специалистами из отрасли — это действительно важно. Помните, что т.н. soft-skills, не менее важны, чем «hard».
Почему иногда возникает разочарование? Если ожидания не совпали с реальностью. Люди порой сами себе придумывают, чем и как хотят заниматься, а в жизни всё оказывается по-другому. Надо помнить, что электроника — не для всех людей и по объёму знаний, и по складу характера.
У человека с техническим образованием много возможностей. Вопрос только в отношении к своей работе. Этим мы отличаемся, например, от немцев. Где-нибудь в немецкой сказке вы встречали персонажа, который бы говорил: «И так сойдёт»? Это что-то очень родное. Учиться и работать надо на результат, тогда будет толк. Самое главное — не выгореть по пути.
В работе, на мой взгляд, важно следовать нескольким правилам.
- Не обобщать. Молодые люди склонны к экстраполяции своего жизненного опыта. Не стоит думать, что если ваш личный опыт взаимодействия с конкретным человеком или организацией оказался отрицательным, то так будет у всех.
- Не считать всё монолитным. Организация — это множество групп, которые в основном следуют генеральной цели, а в частностях могут преследовать свои личные интересы. Люди совершенно разные.
- Не нужно слишком много рефлексировать: все ошибаются, но оценка выносится не человеку, а результату его труда. Имеет смысл разобраться в причинах и найти способы больше таких ошибок не допускать.
- Как ни удивительно, заботиться о профессиональной репутации — это правда важно.
В НИИМЭ мне нравится. Мне повезло с коллегами. И если перейти из нашего отдела в такую же комнату на другой этаж — там могут быть другая атмосфера в коллективе, другой уровень персональной ответственности, совершенно другие задачи и т. д. Важно найти своё место и свой коллектив, в котором ты подошёл команде, а команда — тебе.
Мысли, которыми Сергей также поделился в ходе интервью:
- «Важно преподавателей университета отправлять в школы, к самым способным. И точно также отправлять сотрудников предприятий в вузы. Это непросто, но точно полезно.»
- «Две недели учился в Южной Корее в Корейском институте передовых технологий (KAIST) во время обучения в магистратуре Физтеха. Меня и моего коллегу туда отправил НИИМЭ, и это был отличный опыт. Корейский менталитет и его влияние на образование — тема отдельного материала.»
- «Оценки — это показатель ответственности и того, что студент смог освоить на достаточном уровне определённый объём материала за отведённое время. Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Это не имеет отношения к способностям конкретного человека, но показывает слабые места.»
- «Воспринимаю студентов как потенциальных коллег. В моём понимании преподаватель вуза — не воспитатель и не педагог, скорее, наставник, который делится опытом, помогает разобраться в вопросе.»
- «Окончил музыкальную школу. Главный плюс — с тех пор я не боюсь выступать перед аудиторией.»
- «Технический уровень дипломных работ выпускников кафедры ПКИМС за последние 10 лет в среднем стал заметно выше.»
- «Надо разделять рабочее и личное. Мне кажется в нашей культуре мы с трудом можем это разделить, на работе у нас получилось.»
- «Либо вы уходите прямо сейчас, либо делайте хорошо. Это и про учёбу, и про работу.»
Беседовала Анна Белобрагина