Как думают физики

В 7-м классе начались уроки физики, и сразу стало понятно, что физико-математический профиль — это моё, и уже в конце года приняли решение о том, что я перехожу в лицей №1557. Несмотря на то, что на дорогу приходилось тратить не менее часа в день, это был судьбоносный выбор.

Убеждён, что мне везёт на хороших людей! Тогда в лицее работал замечательный преподаватель физики А.Г. Фокин. Он был профессором кафедры квантовой физики и наноэлектроники МИЭТа, и, кстати, первым выпускником аспирантуры нашего университета. В 10-м и 11-м классах Александр Георгиевич научил нас воспринимать мир вокруг по-другому. Он всегда говорил: «Мыслите физично». Не пытайтесь сразу решить задачу математически. Сначала разберитесь: какие процессы проходят, что тебе пытаются объяснить, какой вопрос ставится, а потом уже всё это излагай на языке математических формул.

Также профессор Фокин учил нас решать задачи не только точно, но и быстро. Он ставил дополнительные баллы за то, что ученик не просто правильно решил, но и сделал это первым. Полученные тогда навыки быстрого и «физичного» мышления были очень ценными.