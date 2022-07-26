Работа

У выпускников обоих направлений нет проблем с трудоустройством. По статистике университета подавляющее большинство из них устраиваются на работу по специальности — на инженерные, а затем и руководящие должности. Остальные идут в смежные области IT-технологий.

Далеко ходить за работой не нужно — можно начать прямо в Зеленограде: здесь хватает работодателей в области высоких технологий, телекоммуникаций и защиты информации. Это S-Terra, которая занимается криптографическими сетевыми маршрутизаторами, НПЦ «ЭЛВИС», «ЭЛВИС-ПЛЮС» — там нужны специалисты со знанием защиты от НСД. Зарплаты для начинающих специалистов — от 50000 до 150000 руб., если знания и навыки позволяют на это претендовать.

«Моё профессиональное будущее уже определено, — делится Андрей Чумаков. — По крайней мере, на первое время — я работаю в зеленоградской Фирме „АНКАД“, которая занимается производством средств криптографической защиты информации и защиты от НСД: делает АПМДЗ (аппаратно-программные модули доверенной загрузки), шифраторы жестких дисков и сетевого трафика, программные продукты. Чтобы попасть сюда на работу, нужен широкий кругозор в своей области, а также в сфере сетевых технологий и программирования, аппаратной части компьютеров. Моя должность в компании — инженер-исследователь: я участвую в написании НИР и ОКР, а также в проведении инженерно-криптографических исследований и написании работ по патентным исследованиям. Эта работа мне очень нравится! Планирую работать там, а также попытаться поступить в аспирантуру кафедры ИБ МИЭТ и, если получится, работать на кафедре информационной безопасности».

Представители компаний часто приходят на занятия в магистратуре или на последнем курсе бакалавриата, устраивают открытые лекции и приглашают на собеседование, практику или работу с испытательным сроком.

Специалисты профиля ИБ крайне востребованы и в столице: в ФСБ и ФСО, ФСТЭК, в Министерстве обороны РФ, Центральном банке России, органах исполнительной власти всех уровней и избирательных комиссиях, в госкорпорациях и крупных коммерческих компаниях. Лаборатория Касперского, ГК «Информзащита», Positive Technologies, «КРИПТО-ПРО», Яндекс, РЖД, Сбер, ВТБ и Альфа-банк, концерн ВКО «Алмаз-Антей» — вот неполный список мест, где работают миэтовские выпускники. Есть и зарубежные работодатели, например, KPMG, одна из «большой четвёрки» в сфере аудита информационной безопасности.

У выпускников кафедры ТКС — очень похожий спектр работодателей: они работают, например, в Сбере, в S7 Airlines, OnGrid (разработчик блокчейн-решений, компанию основали выпускники кафедры ТКС) и множестве других коммерческих компаний и государственных органах власти.

«Знания и практический опыт, который можно получить у нас за время учёбы, применим абсолютно везде, — убеждён Максим Соколов. — И это открывает широчайшие возможности для выбора места работы и для мобильности. Сетевое телекоммуникационное оборудование сегодня есть в каждой крупной компании, как и потребности в его настройке, конфигурировании, обслуживании».

Значительная доля преподавателей кафедры ИБ сами — из числа руководителей и работников организаций этой отрасли, и на занятиях со студентами рассказывают обо всех новшествах. Большинство преподавателей и сотрудников кафедры ТКС тоже имеют опыт работы не только в академической среде, но и на реальных предприятиях.