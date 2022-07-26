Самые современные знания в области информационной безопасности и защиты информации, телекоммуникационных систем и сетей связи предлагают одни из самых «молодых» кафедр МИЭТ. Кафедра телекоммуникационных систем (ТКС) появилась в 1999 году, и заведует ею доцент, к.т.н. Александр Бахтин — признанный авторитет в своей области. А кафедра информационной безопасности (ИБ) в прошлом году отметила 10-летний юбилей — её основал д.т.н., профессор Анатолий Хорев, обладающий богатейшим практическим опытом и сильнейшей теоретической базой.
У каждой из кафедр — по одному направлению обучения на бакалавриате, которое затем продолжается и в магистратуре:
- Направление 10.03.01 «Информационная безопасность» кафедры ИБ: 25 бюджетных мест, экзамены — математика, физика и русский язык (с довольно высокими минимальными баллами, 64-68), проходные баллы прошлых лет — 234-253, поступают сюда и высокобалльники — максимальные баллы поступивших абитуриентов составляли 274-292 за последние четыре года.
- Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» кафедры ТКС: 76 бюджетных мест, экзамены — математика, физика и русский язык, проходные баллы прошлых лет — 197-222, максимальные баллы достигали 280-292.
На оба направления можно поступать по договорам целевого обучения, а также на платное обучение — документы на него принимаются до середины сентября. При этом «Информационная безопасность» — одно из двух направлений в МИЭТе, куда даже на платную учёбу поступить не так просто: число мест ограничено, да и минимальные баллы ЕГЭ не самые низкие.
Те, кого интересует актуальное сегодня направление телекоммуникационных технологий и безопасной передачи данных, могут выбрать второй вариант — поступить на кафедру ТКС, на бюджетные или платные места. В чем преимущества каждой из кафедр и разница между ними? Рассказываем.
Здесь научат устанавливать и настраивать средства защиты информации, от программных до технических, администрировать подсистемы информационной безопасности объектов защиты — например, работать администраторами безопасности корпоративных и ведомственных сетей, выявлять электронные устройства негласного получения информации — средства скрытого видеонаблюдения и «прослушки» («жучки») и т. д. То есть, научат защищать объекты информатизации, выделенные помещения (переговорные комнаты, конференц-залы для вебинаров, кабинеты) и т. п. от технической, конкурентной и криминальной разведки, промышленного шпионажа, неправомерных действий злоумышленников и персонала организаций. А также, вы получите знания по аттестации объектов информатизации в соответствии с требованиями разных уровней (для ведомственной, конфиденциальной информации и информации, содержащей государственную тайну) и сертификации программных и программно-аппаратных средств.
«Вы скажете, это мало — 25 бюджетных мест, всего одна группа бакалавров. Но мы не стремимся выпускать „валовый продукт“, для нас главное — качество образования наших студентов, — объясняет профессор кафедры ИБ, д.т.н. Александр Душкин. — Во многих других вузах по этому направлению есть только платное обучение, МИЭТ сегодня на четвёртом месте по числу бюджетных мест — на всю страну выделяется всего 600-650 мест».
На первых двух курсах изучают общие дисциплины: физику, высшую математику, информационные технологии, программирование, а затем и электронику, электротехнику, схемотехнику, сети и системы передачи информации, радиотехнику, метрологию. На третьем и четвёртом курсах в программе — специальные дисциплины по защите информации от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа (НСД).
«По большому счёту, мы, в том числе, готовим „антихакеров“, — рассказал Александр Душкин на недавнем вебинаре для абитуриентов. — Кроме того, немаловажным фактором, вносящим существенные коррективы в современную жизнь, становится информационная война — вы сами видите, какая информация циркулирует в Интернете и как она воздействует на умы человечества. Причём, отличить фейки от правды очень сложно. Для этого в программе бакалавриата предусмотрена дисциплина „Политические и социальные аспекты информационной безопасности“ — её целесообразнее было бы назвать „Основы информационной войны“. И этому мы тоже обучаем студентов. Наши выпускники работают в организациях, деятельность которых связана с выявлением фейков и лживой информации, а также осуществлением борьбы с данными явлениями».
Занятия проходят в учебных лабораториях, а практика — в Научно-техническом центре «Техническая защита информации» (НТЦ ТЗИ МИЭТ), на базе которого развернута отлично оснащённая и аттестованная лаборатория «Специальных проверок и специальных исследований». Там ребята помогают специалистам лаборатории в аттестации объектов по требованиям документов ФСТЭК и ФСБ, сами проводят спецпроверки и специсследования оборудования. Эта практика переходит в преддипломную — написание выпускных квалификационных работ по направлениям ТЗИ или защиты информации от НСД.
«Я перевёлся в МИЭТ из Санкт-Петербургского вуза на первом курсе — посчитал, что уровень знаний здесь будет более глубоким, — делится мнением магистрант кафедры ИБ Андрей Чумаков. — При этом МИЭТ оказался чуть ли не одним из двух вузов в России, где готовили по профилю технической защиты информации. Мне это направление показалось крайне интересным, и я не разочаровался. Учебный процесс хорошо структурирован, изучаются правовые основы информационной безопасности, профильные предметы по ТЗИ, защите от НСД, основам криптографии. У нас, не побоюсь предположить, одна из самых технически оснащённых кафедр информационной безопасности в России, проходит много интересных лабораторных работ, на которых получаешь самые практические знания — можно сразу приступать к работе на реальных объектах».
Многие студенты проходят производственную практику в организациях-партнёрах кафедры. Среди них — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), ПАО «Ростелеком», НПО «Эшелон», НИП «ИНФОРМЗАЩИТА», зеленоградские компании «ЭЛВИС-ПЛЮС», Фирма «АНКАД» и другие.
«Есть несколько причин учиться у нас, — перечисляет Александр Душкин. — Материально-техническое и программное обеспечение образовательных программ — одно из лучших в России. Поездив по стране, могу с уверенностью сказать, что у многих вузов материальная база слабее, поэтому обучение там сводится больше к компьютерной безопасности (защите от НСД), а не к технической защите информации — для этого просто не хватает дорогостоящего оборудования. Заведующий и основатель кафедры А.А. Хорев — ведущий специалист по технической защите информации в стране, автор целого ряда учебников и учебных пособий, которые используются другими вузами. А ещё на базе нашего вуза реализуется целевое обучение по заказу ФСТЭК России — они заказывают в МИЭТе подготовку специалистов».
В научных исследованиях на кафедре тоже задействованы студенты — ежегодно они получают дополнительные стипендии Президента, Правительства, Минобрнауки. Считается хорошим тоном активное участие в профильных олимпиадах и конкурсах, которые тоже приносят награды и премии, а также выступления на конференциях и публикация научных статей.
«Я за время учёбы в бакалавриате несколько раз участвовал в конкурсах и олимпиадах от кафедры ИБ, — поделился Андрей Чумаков. — И в магистратуре за первый год было множество олимпиад. На олимпиаде ISProject МТУСИ мы заняли первое место и получили призы — по 30 тысяч рублей на каждого члена команды. На олимпиаде RISC от Russian Information Security Club вышли в финал и заняли шестое место среди команд со всей России. Если ты пишешь научные статьи, участвуешь в конференциях и олимпиадах, каждый семестр можно подавать заявки на получение дополнительной стипендии — и у нас всегда очень много претендентов на неё. Я в среднем пишу три-четыре статьи в семестр, а есть ребята, которые пишут гораздо больше научных работ, имеют патенты на изобретения, разрабатывают ПО и технические средства. Кафедра всё это поддерживает, оплачивает большую часть взносов при публикации статей и регистрации патентов, поездки на конференции — такая активность крайне приветствуется и продвигается».
Это направление достаточно широкое — сегодня тяжело найти род занятий, где не применялись бы инфокоммуникационные технологии. Здесь готовят специалистов по администрированию и построению сетей любой сложности, по программированию — например, SDN (Software Defined Radio, программно определяемых радиосредств). Учат, как при помощи современного ПО создавать новые приборы и устройства, как обеспечивать безопасность телекоммуникационных систем и строить доверенные системы.
«У нас будет интересно людям, которые хотят попробовать себя в IT, — считает аспирант и преподаватель кафедры ТКС Максим Соколов. — Ведь IT — это не только программирование, есть и другие аспекты: системное администрирование, обслуживание и настройка телекоммуникационного оборудования, создание и конфигурирование архитектур телекоммуникационных сетей и систем. Будучи школьником, я сам собирался стать программистом, а потом заинтересовался телекоммуникациями, причём другим профилем — разработкой микросхем для телекоммуникационных систем и телеком-оборудования».
Первые два года бакалавриата студенты, как и везде, получают фундаментальные знания по высшей математике, физике, радиотехнике и электронике. Следующие два года посвящены специальным дисциплинам. Учебные классы оснащены специализированным оборудованием, на котором студенты проводят лабораторные работы.
«Ребята работают с реальной аппаратурой, а не „виртуальными“ эмуляторами, что сейчас очень распространено, — рассказывает на вебинаре для абитуриентов доцент кафедры ТКС, к.т.н. Александр Шарамок. — Есть на кафедре и спецаппаратура для исследований, которая позволяет, например, моделировать системы сотовой связи 5G, настраивать различные маршрутизаторы и коммутаторы отечественного и зарубежного производства. Руководство кафедры ставит перед преподавателями задачу, чтобы лаборатории и оборудование постоянно были загружены занятиями для студентов и их работой над собственными инициативными проектами и т. д.».
Особенность МИЭТа — в том, что преподаватели зачастую участвуют в разработках современных технологий и систем совместно с промышленными партнёрами и в их интересах. К этим работам привлекают и студентов, чтобы они учились на реальных задачах.
На четвёртом курсе студенты проходят практику в четырёх лабораториях кафедры.
Лаборатория «Безопасность инфокоммуникационных систем» близка по тематике направлению «Информационная безопасность» кафедры ИБ. Неполный список направлений её работы: защищенные (криптографические) телекоммуникационные протоколы — далеко не все они уже разработаны и описаны; архитектура и средства защиты систем радиосвязи; системы распределённого реестра (блокчейн и протокол Биткоин децентрализованной сети) — «модная» сегодня технология; безопасность технологии Интернета вещей — одно из основных направлений разработок лаборатории; обеспечение доверия в инфотелекоммуникационных системах — актуальная область в связи с последними политическими событиями.
Вторая лаборатория, «Системы связи и телекоммуникаций», занимается разработкой сигнально-кодовых конструкций для систем связи, протоколов маршрутизации, макетированием и созданием реальных систем для наших производственных партнёров.
В третьей лаборатории, «Электроника для телекоммуникаций», проектируют микроэлектронику для телекоммуникационных систем, к примеру, специализированных антенн в виде чипов. По сути, это настоящий дизайн-центр. У него хорошие связи и с зарубежными, и с зеленоградскими производителями микроэлектроники — разработанные микросхемы идут в реальное производство и эксплуатацию.
«Сейчас мы работаем над созданием электронной компонентной базы отечественного производства для телекоммуникационного оборудования, — описывает Максим Соколов свою работу в этой лаборатории. — Мы участвуем в бесплатной программе зеленоградского завода „Микрон“ и проектируем ряд микросхем на базе средств разработки „Микрона“ под технологию 180нм. Сегодня эти работы стали системными при поддержке государства. Цель — обеспечить отечественными микросхемами и аппаратурой определенный пул телекоммуникационного оборудования. Эту задачу необходимо решить, в частности, для обеспечения функционирования в России сетей сотовой связи 4G».
В подобных проектных разработках могут участвовать и студенты — в создании оборудования, которое потом будет использоваться повсеместно. Это увлекательно и престижно, хороший опыт в копилку для будущей работы и карьеры.
Четвёртая лаборатория, «Проектирование радиотехнических систем», работает над современными системами связи на физическом уровне, например, вопросами модуляции и обработки сигналов для систем сотовой связи 5G. Там, в частности, решают проблемы радиолокации и определения координат мобильных абонентов совместно с передачей данных.
«ТКС стала работать над реализацией идей 5G ещё до того, как вышел релиз и появилось оборудование, — рассказывал в интервью „Зеленоград.ру“ заведующий кафедрой ТКС Александр Бахтин. — Об этом уже много говорилось, многие технические решения появились, но самой работы, когда мы формировали заявку на грант, ещё не было. Мы купили новейшее, очень дорогое оборудование, написали техзадание и сделали небольшой, но первый в России прототип базовой абонентской станции 5G».
Значительная часть студентов кафедры начиная с четвёртого курса проходит практику на действующих предприятиях — в их числе есть те же зеленоградские: Zelax, S-Terra, НПЦ «ЭЛВИС», Фирма «АНКАД», «ЭЛВИС-Плюс» и другие.
На обеих кафедрах, ИБ и ТКС, действует магистратура для продолжения обучения после четырёх лет бакалавриата. Поступать на магистерские программы могут бакалавры МИЭТа и других вузов, в том числе и те, кто заканчивал бакалавриат или специалитет в прошлые годы.
Кафедра ТКС предлагает 30 бюджетных мест для магистрантов по профилю «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». На кафедре ИБ число бюджетных мест в магистратуре по профилю «Аудит информационной безопасности» в этом году увеличено до 40 (то есть набор в магистратуру будет больше, чем в бакалавриат).
«Выбирать продолжение учёбы в магистратуре и академическую деятельность стоит ради развития в профессиональном смысле, — говорит Максим Соколов. — Ведь магистр — это уже не просто инженер, который умеет что-то делать, но и исследователь, который может изучить какие-то явления и принципы и сделать выводы, например, об улучшении характеристик устройств, повышении стабильности, качества и т. д.
На кафедре ИБ в магистратуру идут 70-80% выпускников бакалавриата — считают, что это практически необходимая часть учебной программы.
«Магистратура даёт возможность сформировать навыки, необходимые будущему специалисту для проведения полного комплекса работ по проведению аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации, — рассказывает Андрей Чумаков. — Но поступить в магистратуру непросто — есть вступительные испытания, к ним нужна отдельная подготовка. Почему большинство, и я сам, выбрали магистратуру? В первую очередь, нужно понимать, что бакалавриат не даёт полного багажа знаний по нашему профилю технической защиты информации, только после магистратуры можно называть себя специалистом. А большинство идёт в магистратуру ещё и потому, что им крайне интересно и приятно продолжать учиться и работать со своими научными руководителями. Ребята понимают, что под руководством этих людей можно развиваться в профессии, продвигать свои идеи и научные проекты. Такого научного руководителя, как мой, я вряд ли ещё где-то найду».
Почти все магистранты во время учёбы уже работают по специальности — в этом им помогают и преподаватели, и сотрудники кафедр.
У выпускников обоих направлений нет проблем с трудоустройством. По статистике университета подавляющее большинство из них устраиваются на работу по специальности — на инженерные, а затем и руководящие должности. Остальные идут в смежные области IT-технологий.
Далеко ходить за работой не нужно — можно начать прямо в Зеленограде: здесь хватает работодателей в области высоких технологий, телекоммуникаций и защиты информации. Это S-Terra, которая занимается криптографическими сетевыми маршрутизаторами, НПЦ «ЭЛВИС», «ЭЛВИС-ПЛЮС» — там нужны специалисты со знанием защиты от НСД. Зарплаты для начинающих специалистов — от 50000 до 150000 руб., если знания и навыки позволяют на это претендовать.
«Моё профессиональное будущее уже определено, — делится Андрей Чумаков. — По крайней мере, на первое время — я работаю в зеленоградской Фирме „АНКАД“, которая занимается производством средств криптографической защиты информации и защиты от НСД: делает АПМДЗ (аппаратно-программные модули доверенной загрузки), шифраторы жестких дисков и сетевого трафика, программные продукты. Чтобы попасть сюда на работу, нужен широкий кругозор в своей области, а также в сфере сетевых технологий и программирования, аппаратной части компьютеров. Моя должность в компании — инженер-исследователь: я участвую в написании НИР и ОКР, а также в проведении инженерно-криптографических исследований и написании работ по патентным исследованиям. Эта работа мне очень нравится! Планирую работать там, а также попытаться поступить в аспирантуру кафедры ИБ МИЭТ и, если получится, работать на кафедре информационной безопасности».
Представители компаний часто приходят на занятия в магистратуре или на последнем курсе бакалавриата, устраивают открытые лекции и приглашают на собеседование, практику или работу с испытательным сроком.
Специалисты профиля ИБ крайне востребованы и в столице: в ФСБ и ФСО, ФСТЭК, в Министерстве обороны РФ, Центральном банке России, органах исполнительной власти всех уровней и избирательных комиссиях, в госкорпорациях и крупных коммерческих компаниях. Лаборатория Касперского, ГК «Информзащита», Positive Technologies, «КРИПТО-ПРО», Яндекс, РЖД, Сбер, ВТБ и Альфа-банк, концерн ВКО «Алмаз-Антей» — вот неполный список мест, где работают миэтовские выпускники. Есть и зарубежные работодатели, например, KPMG, одна из «большой четвёрки» в сфере аудита информационной безопасности.
У выпускников кафедры ТКС — очень похожий спектр работодателей: они работают, например, в Сбере, в S7 Airlines, OnGrid (разработчик блокчейн-решений, компанию основали выпускники кафедры ТКС) и множестве других коммерческих компаний и государственных органах власти.
«Знания и практический опыт, который можно получить у нас за время учёбы, применим абсолютно везде, — убеждён Максим Соколов. — И это открывает широчайшие возможности для выбора места работы и для мобильности. Сетевое телекоммуникационное оборудование сегодня есть в каждой крупной компании, как и потребности в его настройке, конфигурировании, обслуживании».
Значительная доля преподавателей кафедры ИБ сами — из числа руководителей и работников организаций этой отрасли, и на занятиях со студентами рассказывают обо всех новшествах. Большинство преподавателей и сотрудников кафедры ТКС тоже имеют опыт работы не только в академической среде, но и на реальных предприятиях.
Подать документы в магистратуру МИЭТ на бюджетную форму обучения можно до 5 августа включительно. Приём документов на контрактную форму обучения на программы бакалавриата и магистратуры продлится до 13 сентября.