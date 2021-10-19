В финале Олимпиады, которая проходила в Сочи 3-9 октября, соревновались 500 участников из семи стран мира. В числе заданий по направлению «Информационная безопасность» были задачи на программирование и анализ баз данных и информационных систем (финансовых, с личными данными), обеспечение их безопасности, в том числе защиты от атак, шифрование и кодирование, алгоритмы аутентификации и расследование действий злоумышленников, которые используют код для подбора паролей.

«За шесть дней олимпиады мы участвовали в проектной деятельности, посещали интересные лекции, даже успели экранизировать судебный процесс по мотивам фильма „Бриллиантовая рука“. В такой потрясающей динамичной атмосфере ты действительно желаешь одержать победу. И я достиг своей цели!» — прокомментировал Дмитрий свою победу журналистам МИЭТа.

Готовиться к олимпиаде было непросто, так как параллельно пришлось работать над другой конкурсной работой, добавил он. А самым приятным моментом было получить награду победителя лично от министра науки и высшего образования России.

«За два года до сдачи ЕГЭ, еще во время учёбы в гимназии 1528, я сформировал для себя список направлений, которые мне казались перспективными и к которым у меня была склонность, — рассказал Дмитрий „Зеленоград.ру“. — В список вошли юриспруденция, экономика и информатика. Оказалось, что информационная безопасность сочетает в себе лучшие компетенции по каждому из этих направлений. Также за год до сдачи ЕГЭ я победил в CTF-турнире Лаборатории Касперского — тогда пришла окончательная уверенность в выборе».

По словам Дмитрия, его интересовала кафедра, на которой учили бы не только компьютерной безопасности, но и организационным и правовым способам обеспечения информационной безопасности, способам физической защиты информации, оценке рисков.

«А кто из нас не видел боевики и детективы, в которых используется оборудование для прослушивания телефонных разговоров и шпионажа? Хотелось уметь защищаться и от такого», — отметил он.

Кафедра информационной безопасности в МИЭТ — одно из немногих мест, в которых всему этому учат на высшем уровне, уверен Дмитрий. В зеленоградском университете она появилась всего за несколько лет до его поступления, а в этом году отметила своё 10-летие. За это время было выпущено целое поколение высококлассных специалистов, работающих в органах государственной власти, банках, аудиторских компаниях и других корпораций IT-сферы.

Поступить в МИЭТ нашему герою помогли высокие баллы ЕГЭ по физике и математике, об этих уроках у него остались очень тёплые воспоминания. «Если откровенно, то очень нравились все учителя, — признаётся Дмитрий. — А истоки моей хорошей учебы это, конечно, моя мама и мои близкие!»

Свою победу в олимпиаде он тоже считает не только своим личным достижением, но и во многом заслугой родной кафедры. И с благодарностью отзывается о её преподавателях во главе с заведующим Анатолием Хоревым.

«Я получил и получаю бесценный опыт, работая совместно со своим научным руководителем, Владиславом Александровичем Воеводиным, который специализируется на аудите информационной безопасности и которому я очень благодарен. Планирую и дальше развиваться в сфере аудита информационной безопасности», — рассказал Дмитрий.

Этим летом победитель олимпиады собирается поступать в магистратуру МИЭТа и приступить к стажировкам. У него уже есть предпочтения и предложения по будущему месту работы, окончательный выбор — еще впереди.