— Сейчас всё чаще говорят о том, что самая востребованная профессия будет у тех, кто сумеет удалить цифровые следы. Почему это так?



— Увы, если вы думаете, что в виртуальном пространстве можно творить всё, что заблагорассудится, и за это ничего не будет, то очень сильно ошибаетесь! Даже если вы пользуетесь так называемыми анонимайзерами и совершаете неправомерные действия или просто глупости с подставных адресов, то это совсем не означает, что вас невозможно вычислить. Интернет так устроен, что следы всё равно останутся, даже если их попытаться зачистить. И это уже вопрос квалификации и возможностей специалиста по обнаружению источника злонамеренного воздействия или «шутника». С развитием новых способов хакерских атак одновременно происходит развитие новых способов их обнаружения и предотвращения. Закон философии — единство и борьба противоположностей. Поэтому вопрос не в удалении цифровых следов, а в квалификации и возможностях специалистов в области информационной безопасности.



— Сегодня все мы активно используем социальные сети, электронную почту, облачные хранилища — насколько это безопасно?



— Современную жизнь уже невозможно представить без IT-технологий, которые ускоряют наши коммуникационные возможности. Важно помнить, что бездумное использование информационных технологий не ведёт ни к чему хорошему. Существует много сервисов, способствующих бизнесу, общению, коммуникации, но при этом нельзя забывать о том, что информация, поступившая в Интернет, там и остаётся. Даже если вы сами её попытаетесь удалить, у вас ничего не получится.



Простой пример. Вы послали партнёру по бизнесу электронное письмо с конфиденциальной информацией и тут же его удалили. Ваш партнёр получил письмо, прочитал и тоже удалил. Всё это не означает, что этой конфиденциальной информации в сети не осталось! Многие об этом не задумываются. А теперь вспомните про закон Яровой. Подумайте, что обязан сделать оператор связи, предоставивший вам услуги. Правильно, записать эту информацию и хранить определённое время. То, что вы с партнёром удалили, исчезло из ваших аккаунтов, но осталось на серверах оператора связи и не только! Как будут развиваться дальнейшие события зависит от благонадёжности сотрудников тех подразделений связи, через которые прошли ваши сообщения… Кстати, статистикой доказано, что в более 80% случаев утечки информации происходят по вине сотрудников организации, т. е. внутреннего нарушителя. Вы, наверное, не раз слышали, что на чёрном рынке можно купить практически любую базу данных. Я не сомневаюсь, вы догадываетесь, как они туда попадают!

Далее поговорим о социальных сетях. С одной стороны, различные социальные сети созданы для удобства общения. Многие туда выкладывают информацию о своих увлечениях, работе. Делятся самыми животрепещущими подробностями своей жизни, фотографиями и т. д. Некоторые закрывают свои аккаунты, общаются только в кругу родственников, друзей, знакомых и думают, что всё в порядке, но на самом деле… Вспомните, что я говорил до этого. Всё, что один раз попало в сеть, удалить практически невозможно! Кроме того, существует множество готовых программ, позволяющих даже обычному пользователю, но задавшемуся определённой целью вскрыть ваш аккаунт, получить интересующую его информацию. На основании этой информации, которую вы сами же и выложили, можно определить круг вашего общения, ваш материальный достаток, интересы, время, когда вас не бывает дома, и т. д. и т. п. Выводы делайте сами. Всё зависит от того, кем является лицо, получившее доступ к информации вашего аккаунта. Я думаю, что достаточно подробно ответил на ваш вопрос.