— Александр Александрович, после школы вы не сразу стали поступать в вуз, а пошли в армию. Почему?

— К армии я относился как к естественному периоду, который должен быть в жизни любого юноши. При этом я точно знал, что после армии обязательно буду поступать в институт. Знал даже на какое направление.



— И с выбором вуза, наверное, тоже определились заранее?



— Да, я сразу выбрал МИЭТ. Меня привлекло, что он находится в наукограде, само по себе здание очень красивое. И, конечно же, это передовое техническое образование, активно развивающееся направление по телекоммуникациям.



— После окончания вуза не хотелось куда-то в другое место в аспирантуру пойти?



— Нет, я хорошо себя чувствовал на кафедре «Телекоммуникационные системы», которую основал Виктор Владимирович Баринов. Наш курс был вторым её выпуском. Помню, как-то, гуляя по университету, мы с ребятами наткнулись на плакат, где Виктор Владимирович расписал те преимущества, которые будут у студентов-выпускников ТКС. И там было написано: «Вы поймёте суть телекоммуникационных процессов и получите инженерную специальность». Мне это очень понравилось, и я пошёл учиться к нему, а впоследствии и в аспирантуру, пройдя путь от простого инженера до заведующего кафедрой.



— Расскажите о научной работе кафедры ТКС.



— Во-первых, это всё, что связано с разработкой методов управления связностью и обеспечения качества обслуживания в мобильной эпизодической сети с ретрансляцией (когда система управляется без базовой станции). Сейчас это направление уже выходит на инженерную составляющую: это рой роботов, рой машин, которые между собой общаются. И мы искусственный интеллект к этой истории уже подключили. Второе наше направление — это приёмопередатчики. Не так давно у нас была работа с предприятиями Зеленограда, где мы предлагали сначала варианты по носимой радиосвязи, а потом по воздушной радиосвязи для специализированного применения. Были ещё работы, связанные с созданием микросхем, а в 2014-м году открыли Федеральные целевые программы, где мы выиграли грант по двум направлениям: разработка систем связи и эпизодические сети, то есть маршрутизация, коммутация и взаимодействие устройств.



— Вы сейчас говорите о базовой станции 5G?



— Да. ТКС стала работать над реализацией идей 5G ещё до того, как вышел релиз и появилось оборудование. Об этом уже много говорилось, многие технические решения появились, но самой работы, когда мы формировали заявку на грант, ещё не было. Мы купили новейшее, очень дорогое оборудование, написали техзадание и сделали небольшой, но первый в России прототип базовой абонентской станции 5G.



— Звучит как фантастика.



— Согласен, но тем не менее. Полноценную станцию мы, конечно, сделать не смогли — это баснословные деньги, но прототип работает, подключает и имеет весь базовый функционал. Сегодня в мире есть всего три компании, которые владеют технологиями производства станций 5G. Это Nokia, Ericsson и Huawei. Они используют элементную базу американских корпораций, которые выпускают чипы. И, кроме этого, все они заказывают для себя большой объём программного обеспечения на аутсорсинге. К примеру, для Nokia программное обеспечение писалось в Индии. Тысячи программистов создавали этот код. Поэтому мы понимали, что приблизиться к подобным масштабам нам не по зубам, но мы использовали отдельные ключевые элементы, на которые получили достаточно серьёзные патенты. И станция, повторяю, стала первой работающей в России.