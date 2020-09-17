Сегодня кадровые агентства всё чаще пишут о том, что для управления модульными ЦОДами (центрами обработки данных) стране необходимо большое количество сотрудников. Да и нашумевшая «Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года» Минпромторга ставит перед ведомствами задачу серьёзно расширить поддержку разработчиков микроэлектроники. Одним словом, время, когда специалисты в этой области снова стали на вес золота, уже наступило.
Зеленоград — естественная среда, в которой выпускники школ могут получить прекрасное техническое образование и обеспечить себя хорошей работой. В этом уверен заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» (ТКС) МИЭТ, руководитель НОЦ «Распределённые сенсорные системы» центра компетенций НТИ «Сенсорика» Александр Бахтин. Он поделился с читателями Zelenograd.ru своим видением перспектив студентов МИЭТа, а также рассказал, как на кафедре ТКС сделали первый в России прототип базовой станции 5G и почему в компании Huawei очень рады миэтовским магистрам.
— Александр Александрович, после школы вы не сразу стали поступать в вуз, а пошли в армию. Почему?
— К армии я относился как к естественному периоду, который должен быть в жизни любого юноши. При этом я точно знал, что после армии обязательно буду поступать в институт. Знал даже на какое направление.
— И с выбором вуза, наверное, тоже определились заранее?
— Да, я сразу выбрал МИЭТ. Меня привлекло, что он находится в наукограде, само по себе здание очень красивое. И, конечно же, это передовое техническое образование, активно развивающееся направление по телекоммуникациям.
— После окончания вуза не хотелось куда-то в другое место в аспирантуру пойти?
— Нет, я хорошо себя чувствовал на кафедре «Телекоммуникационные системы», которую основал Виктор Владимирович Баринов. Наш курс был вторым её выпуском. Помню, как-то, гуляя по университету, мы с ребятами наткнулись на плакат, где Виктор Владимирович расписал те преимущества, которые будут у студентов-выпускников ТКС. И там было написано: «Вы поймёте суть телекоммуникационных процессов и получите инженерную специальность». Мне это очень понравилось, и я пошёл учиться к нему, а впоследствии и в аспирантуру, пройдя путь от простого инженера до заведующего кафедрой.
— Расскажите о научной работе кафедры ТКС.
— Во-первых, это всё, что связано с разработкой методов управления связностью и обеспечения качества обслуживания в мобильной эпизодической сети с ретрансляцией (когда система управляется без базовой станции). Сейчас это направление уже выходит на инженерную составляющую: это рой роботов, рой машин, которые между собой общаются. И мы искусственный интеллект к этой истории уже подключили. Второе наше направление — это приёмопередатчики. Не так давно у нас была работа с предприятиями Зеленограда, где мы предлагали сначала варианты по носимой радиосвязи, а потом по воздушной радиосвязи для специализированного применения. Были ещё работы, связанные с созданием микросхем, а в 2014-м году открыли Федеральные целевые программы, где мы выиграли грант по двум направлениям: разработка систем связи и эпизодические сети, то есть маршрутизация, коммутация и взаимодействие устройств.
— Вы сейчас говорите о базовой станции 5G?
— Да. ТКС стала работать над реализацией идей 5G ещё до того, как вышел релиз и появилось оборудование. Об этом уже много говорилось, многие технические решения появились, но самой работы, когда мы формировали заявку на грант, ещё не было. Мы купили новейшее, очень дорогое оборудование, написали техзадание и сделали небольшой, но первый в России прототип базовой абонентской станции 5G.
— Звучит как фантастика.
— Согласен, но тем не менее. Полноценную станцию мы, конечно, сделать не смогли — это баснословные деньги, но прототип работает, подключает и имеет весь базовый функционал. Сегодня в мире есть всего три компании, которые владеют технологиями производства станций 5G. Это Nokia, Ericsson и Huawei. Они используют элементную базу американских корпораций, которые выпускают чипы. И, кроме этого, все они заказывают для себя большой объём программного обеспечения на аутсорсинге. К примеру, для Nokia программное обеспечение писалось в Индии. Тысячи программистов создавали этот код. Поэтому мы понимали, что приблизиться к подобным масштабам нам не по зубам, но мы использовали отдельные ключевые элементы, на которые получили достаточно серьёзные патенты. И станция, повторяю, стала первой работающей в России.
— А ТКС будет разработчиком 6G?
— Планируем, почему нет? Мы ведь хотим создавать умные заводы, умные фабрики, умные больницы… Всё это потребует очень высоких пропускных способностей. 5G с таким объёмом данных не справится.
— Почему? Пишут, что с 5G всё будет «летать»…
— Если вы представляете себе, как выглядит современный большой завод с работниками-роботами, то я вам не открою Америку, если скажу, что там все каналы связи проводные. А люди, в том числе и учёные ТКС, хотят сделать эти каналы беспроводными. Но нам нужна для этого очень высокая пропускная способность: громадное количество устройств одномоментно захочет «выйти в эфир».
— А громадное количество устройств — это сколько?
— Миллион на квадратный километр планируется в 5G. В 6G, я думаю, будет десять миллионов. Но, на самом деле, очень сложно оценить это в цифрах… Одно точно: весь город скоро будет в большом количестве датчиков, которым надо будет куда-то передавать информацию. И большинство современных систем с этим просто не справится.
— А как ваши научные разработки используются для обучения студентов? Расскажите вообще про образовательный блок ТКС.
— Вообще, всё, что делается по науке на кафедре ТКС, обязательно используется в образовательном процессе. Например, очень дорогое, как я уже сказал, оборудование для 5G сейчас используется нами как лабораторный комплекс. Кроме того, там же у нас стоит оборудование телеком-предприятий Зеленограда, на котором старшие курсы занимаются. Всего в распоряжении студентов на кафедре четыре лаборатории, которыми руководят три доцента. У каждого свой коллектив и своё направление: «Телекоммуникации», «Распространение радиоволн», «Электронная компонентная база» и новое — «Безопасность телекоммуникаций». Кстати, последнее, с образовательной точки зрения, по среднему баллу уже конкурирует с Высшей школой экономики (ВШЭ), Техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) и Московским авиационным институтом (МАИ). Наши студенты работают с самым современным железом, с самыми современными САПРами. У кафедры есть пять новейших компьютерных классов, один из которых мы получили в рамках открывшегося на базе МИЭТа Центра компетенций НТИ «Сенсорика».
К моменту окончания магистратуры большинство ребят владеют пятью языками программирования — от Си Python (Anaconda) до Matlab и Verilog. И всё это обязательно отрабатывается на практике в самых серьёзных компаниях. Например, ребята, которые изучают «Безопасность в телекоммуникациях», проходят практику на предприятиях, связанных с разработкой систем безопасности, таких как S-terra и Ancad.
— А ребята с других направлений? Насколько мне известно, ваши студенты не только с российскими компаниями взаимодействуют?
— Наверное, самые налаженные связи у нас с Huawei. Ещё когда эта компания брала на работу только докторов наук, мы отправили к ним нашего кандидата, и он им очень понравился. Потом они решили попробовать взять ещё и нашего аспиранта. И он им тоже понравился. К нашему сожалению, этот аспирант не защитил кандидатскую и полностью переключился на практику, но устроился он неплохо. Сейчас дошло до того, что в Huawei работают даже наши магистры. В этом году ТКС планирует поработать с Huawei по сетевым направлениям (до сих пор мы только с разработчиками взаимодействовали). Хочется получить от них информацию по оборудованию для наших бакалавров по сетевым направлениям, чтобы обучать студентов на разном оборудовании. На эту тему тоже ведутся переговоры.
С ЗелАксом мы работаем и с Ангстрем-Телеком. Преподаватели из этих компаний у нас читают дисциплины. Много пересечений с КРОКом. Конечно, БиЛайн, Мегафон, МТС тоже с радостью берут наших студентов на практику. В новом учебном году мы должны провести переговоры с Касперским по университетскому проекту ЛИЦ — тоже интересное взаимодействие. Вообще, круг компаний, с которыми мы работам, постоянно растёт.
— А кем обычно идут работать выпускники кафедры ТКС?
— В принципе, выпускники направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» смогут работать везде, где есть хотя бы два компьютера с выходом в сеть. Программист — это, наверное, одна из самых востребованных профессий, но для нас это минимум. Потому что системный администратор — как-то очень простенько для нашего выпускника. В приоритете всё-таки инженеры и разработчики. Ребята проектируют сети, строят их, и мы каждый год пытаемся уровень студентов повышать за счёт науки, конференций, изучения материалов, курсов повышения квалификации.
— А целевое обучение есть?
— Есть. Это Военный учебный центр. На кафедре ТКС готовятся 20 кадровых офицеров запаса. Любой студент, который годен по состоянию здоровья, может туда попасть. Есть конкретно 20 студентов для армии. В этом году, например, двое наших выпускников будут служить в военной роте ЭРА. В Московской области несколько ребят осталось, а остальных разбросало от Калининграда до Дальнего Востока. Кстати, подготовка офицеров запаса (раньше этой называли военной кафедрой) у нас есть и в бакалавриате, и в магистратуре. То есть тот, кто окончил бакалавриат в другом вузе, но не получил военный билет, может прийти учиться к нам в магистратуру и параллельно пройти обучение по программе подготовки офицеров запаса. И, конечно, мы очень ждём зеленоградских ребят! Потому что пул профессий для них в их же городе огромный: от системных администраторов до проектировщиков и разработчиков телекоммуникационного оборудования.
— А как же все эти недовольства в Интернете о том, что Зеленоград — больше не центр российской электроники?
— Я очень хочу развеять этот миф. Зеленоград возрождается, в городе строятся новые предприятия. Сейчас большая программа от Минромторга идёт, связанная с электроникой. Это очень качественная программа с точки зрения того, что будет выделяться серьёзное финансирование. Ещё один вариант — расширение Центра обработки данных (ЦОД). Это вообще наше направление. Я лично встречался с разработчиками, и в ближайшие дни мы будем обсуждать вопрос о кадрах. Там несколько тысяч рабочих мест, и их надо закрывать. Также хочу отметить, что в Зеленограде один из самых больших уровней заработной платы с точки зрения специалистов в области науки, а на наших предприятиях есть очень большая потребность в научных сотрудниках. Защищай диссертацию и вперёд. МИЭТ очень хорошо себя зарекомендовал как поставщик кадров на руководящие должности: практически все руководители зеленоградских предприятий — это наши выпускники. Я считаю, что зеленоградским ребятам с техническими навыками очень повезло: у них всё рядом — учёба, дом, работа. Для многих это предел мечтаний, а здесь стоит только захотеть: поступи в МИЭТ, и ты будешь обеспечен работой и комфортом. Хочешь попробовать себя в науке — пожалуйста, у нас это желание тоже всегда поддержат.
— И армия здесь же.
— Да, я повторюсь, для мальчишек это очень важно. И не надо, как я, идти в армию, а потом получать высшее образование. Можно всё одновременно делать. Кстати, девчонок с ТКС тоже в ВУЦ берут, и карьерный рост у них при этом хороший. Но об этом, по-моему, здесь уже было отдельное интервью. А мне хотелось бы ещё раз подчеркнуть: на кафедре ТКС всегда рады зеленоградским ребятам. Я считаю, что для них поступление в МИЭТ — это простой путь к комфортной жизни. Это синтез учёбы, интересной работы и отдыха с большими финансовыми и творческими перспективами.
Беседовала Ирина Доронина