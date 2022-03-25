Снос старых корпусов «исторической» части Зеленограда начался в 19 микрорайоне. Этот район — бывший посёлок Крюково, возникший рядом с железнодорожной станцией два века назад, переживший Великую Отечественную войну, заново отстроенный в послевоенное время. Оказываясь здесь, будто проваливаешься в 1950—1960-е: вокруг не современный город-спутник, а типичный провинциальный городок, застроенный пятиэтажками, заросший зеленью, по-своему уютный и самый малоэтажный среди молодых «соседей».

Дома 12А и Б, 14 и 14А по Заводской улице — типовые кирпичные пятиэтажки. Дом 16 — редкий двухэтажный экземпляр, остававшийся жилым еще до недавнего времени. В прошлом году всех жильцов переселили в новостройки, а дома начали готовить к сносу. Сегодня эти дома постепенно исчезают с городской карты, но мы успели сохранить на фотографиях их фасады, подъезды, интерьеры квартир и особенности быта.