Схему движения на пересечении Георгиевского проспекта, улицы Радио и Кутузовского шоссе изменили в начале августа — устроили турбокольцевой перекрёсток. Его смысл в быстром проезде по оптимальной траектории без лишних перестроений и въездов на круг, и, соответственно, снижении аварийности. Некоторые водители раскритиковали новшество. «Зеленоград.ру» попросил Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который проектировал перекресток, ответить на эту критику.

Критики новой схемы решили, что новая разметка фактически запрещает перестраиваться на кругу. «Если раньше круг состоял из трех полос, и с Кутузовского шоссе две полосы могли уходить в сторону старого моста и одна в сторону 20 микрорайона, то теперь искусственно создано узкое место — вместо трех полос осталось две, а третья может только повернуть с Кутузовского направо — а туда почти никто не едет, — пишет Павел Б. в префектуру — При выезде с дублера Кутузовского шоссе вообще непонятно, как двигаться — чтобы попасть на старый мост нужно сделать два перестроения (вместо одного раньше), чтобы уехать в 20 микрорайон — три вместо двух. И это на промежутке 50 метров. Итого имеем лишнее сужение и необходимость перестроений на коротком интервале». Другие считают, что проект не продуман, и заранее предрекли увеличение ДТП из-за новой схемы движения на перекрестке.

На это в ЦОДД ответили, что новая схема движения не подразумевает увеличения пропускной способности дороги. Главное преимущество — повышение безопасности благодаря «минимизации количества конфликтных точек при перестроении и оптимизация траекторий движения транспорта, которая позволяет двигаться с большей скоростью». Самый важный результат — с 12 августа, когда ввели новую схему движения, на этом перекрестке не было ни одного ДТП с пострадавшими. Тогда как за семь месяцев 2019 года (январь — июль) их было четыре.

Выезд с Кутузовского шоссе в сторону улицы Радио идет по двум полосам, улица Радио для въезда с круга тоже имеет две полосы. Две-в две, всё логично, ответили на критику эксперты. По сути, для проезда к мосту нужно сделать одно перестроение в среднюю полосу.

Чтобы водители правильно заезжали на нужную полосу, поставили знаки «Направления движения по полосам» и сделали новую разметку. Снова менять специализацию полос нецелесообразно, отметили в ЦОДД. Схему движения на перекрестке изменили с учетом геометрических параметров проезжей части и принципов организации турбокольцевых перекрестков, основанных, в том числе, на международном опыте.



Такой же поворот (за сплошной) существует на этом перекрестке уже несколько лет при повороте с улицы Радио на Георгиевский проспект, просто теперь сделали такой же с другой стороны, говорят другие водители. Новая разметка запрещает не перестраиваться вообще, а делать это хаотично, мешая движению. Надо просто посмотреть на знак и встать в свою полосу. Возможно, люди за рулём не понимают, зачем нужна разметка. В Зеленограде уже несколько лет делают на кольцевых перекрестках отдельные полосы для для выезда с разворота, отделяют их сплошной полосой. Но есть водители, которые не понимают, что по такой полосе можно ехать сразу, а стоят и пропускают поток машин.