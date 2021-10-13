1. Защита от машин и несчастных случаев

Вдоль подъездов всех домов на участке стоят машины. Они загораживают съезды с тротуара и проходы к детской площадке в центре двора. Потенциально это может стать причиной аварии — водитель может не заметить выходящего из-за припаркованной машины человека. Сами проходы на площадки не заставлены машинами и неплохо просматриваются. Между домами много парковок, из-за чего жители вынуждены ходить между машин.

При этом прямо в этом дворе или рядом есть паркинги, в которых можно за доступные деньги купить или снять машиноместа. То есть возможность ограничить парковку вдоль проезда существует — машины есть куда переставить. Вообще это говорит о том, что люди ставят машины у подъезда не из-за наличия или отсутствия паркинга, а потому что могут. 0 баллов.