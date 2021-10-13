«Зеленоград.ру» вместе с фондом «Городские проекты» продолжает составлять рейтинг общественных пространств нашего города — зон отдыха, площадей, улиц и дворов. Очередной обзор — объединенные дворы корпусов 2003—2010. В июле городская администрация отчиталась о завершении благоустройства двора корпуса 2008.
Каждую неделю мы публикуем новый обзор, дополняя рейтинг. Наша цель — независимая оценка общественных пространств, выявление лучших и худших практик, влияние на людей принимающих решения для повышения качества городской среды. Чтобы помочь нашему проекту, вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру».
Мы проводим оценку с помощью «Двенадцати критериев качества», разработанными голландским институтом Гейла. Эта методика позволяет по единым критериям исследовать, как люди воспринимают общественное пространство: насколько оно обеспечивают безопасность, комфорт и удовольствие.
В обзоре для каждого из 12 критериев мы ставим оценку — один балл, половина или ноль баллов — и объясняем, почему оценка именно такая. В конце подводим итог и даём рекомендации. Сумма баллов и будет оценкой общественного пространства.
Вдоль подъездов всех домов на участке стоят машины. Они загораживают съезды с тротуара и проходы к детской площадке в центре двора. Потенциально это может стать причиной аварии — водитель может не заметить выходящего из-за припаркованной машины человека. Сами проходы на площадки не заставлены машинами и неплохо просматриваются. Между домами много парковок, из-за чего жители вынуждены ходить между машин.
При этом прямо в этом дворе или рядом есть паркинги, в которых можно за доступные деньги купить или снять машиноместа. То есть возможность ограничить парковку вдоль проезда существует — машины есть куда переставить. Вообще это говорит о том, что люди ставят машины у подъезда не из-за наличия или отсутствия паркинга, а потому что могут. 0 баллов.
Вся территория между домами хорошо просматривается, вдоль дорожек и на площадках во дворах много фонарей. Немного не хватает света на площадках в прогулочной зоне, но это не критично. 1 балл.
От шума дороги дворы отделяют сами дома, а вот от дождя или солнца защиты особо нет. Есть несколько лавочек в тени деревьев и пара качелей с крышей, но они все сосредоточены в одном дворе корпуса 2003. Ещё спрятаться от непогоды можно в кафе в корпусе 2008. В одном из дворов регулярно шумит вентиляция. В целом, во дворе более менее приятно находиться, поэтому ставим 0,5 балла.
Машины практически везде перекрывают съезды с тротуара, а сами съезды есть не на всех очевидных маршрутах и сделаны далеко не идеально. Они не опускаются до самого тротуара, из-за чего людям с инвалидностью никак не заехать на них без посторонней помощи, а другим маломобильным просто неудобно.
С другой стороны у каждого подъезда во всех домах есть удобный пандус и во всех дворах хорошо продумана схема пешеходных дорожек. Мы нигде не встретили народных троп, асфальтовые дорожки расходятся во все стороны и позволяют ходить самыми удобными для жителей маршрутами. Такое у нас редко встретишь во дворах, поэтому, несмотря на машины и съезды, поставим 0,5 балла.
Специальных мест для стояния нет, но в целом во дворах достаточно просторно, чтобы остановиться и никому не мешать — 1 балл.
В целом лавочек много. При этом во дворе каждого корпуса лавочки одной модели. Некоторые лавочки уже успели покрасить (и не один раз), из-за чего они выглядят облезлыми и страшненькими, но некоторые стоят красивые, совсем без краски. Посидеть можно и в кафе в корпусе 2008. Смело можем ставить 1 балл.
Ничего особо интересного во дворе не происходит — люди ходят идут по двору, дети, спортсмены и собаки играют каждый на своих площадках. Можно просто прогуливаться по скверу и смотреть на природу, но ничего примечательного там нет — 0,5 балла.
Лавочек много, а шум дороги до них почти не доносится. Можно спокойно разговаривать: как вдвоём, так и большой компанией. Правда, во дворе корпуса 2008 мы услышали сильный шум, видимо, от какой-то вентиляции. Вот при нём разговаривать и даже просто находиться во дворе не очень приятно. Непонятно, насколько часто там так шумит. При этом можно поговорить в расположенном в этом же корпусе кафе, поэтому всё равно ставим 1 балл.
Спортивная площадка одна на все дворы, но выполнена из современных материалов — она долго прослужит. Детские площадки в основном сделаны для маленьких детей и выполнены из пластика или других недолговечных материалов — скорее всего, скоро они потеряют цвет, обветшают и их придётся менять. Ни в одном дворе нет ни одного стола. Неплохие качели есть во дворе корпусов 2003 и 2010. В прогулочной зоне есть площадка для выгула собак. 0,5 балла.
Дома довольно высокие, но расположены далеко друг от друга. Дворам немного не хватает деревьев, поэтому дома в них давят, но не слишком сильно. Поставим 0,5 балла.
Во дворах много солнечных мест, а вот мест в тени почти нет. Побыть в тени можно только в прогулочной зоне — 0,5 баллов.
Эти дворы страдают от тех же болезней, что и многие другие дворы нашего города. Недочеты при проектировании и дальнейшем благоустройстве привели к следующим проблемам:
- Существенная площадь занята машинами, которые мешают людям удобно и безопасно ходить по двору
- Неопрятные бесполезные заборчики, которыми зачем-то огораживают каждый кусочек газона. Кстати, во дворе корпуса 2003 вокруг площадки высажены небольшие кусты. Они закрывают машины и делают площадку уютнее. Но вокруг этих кустов всё равно поставлены ограждения
- Огромные пустые пространства, которые вообще никак не используются. На несколько домов есть всего одна спортивная площадка, совсем нет столов или беседок, но при этом оборудование на детских площадках порой наставлено настолько плотно, что между ним приходится протискиваться. Особенно это заметно во дворе корпуса 2010
При этом во всех дворах существует развитая сеть дорожек, а в прогулочной зоне приятно гулять и солнечным днём, и поздним вечером. 0,5 баллов
Дворы корпусов 2003—2010 получает 7,5 баллов из 12 (63%). Это пример неплохих дворов, которые можно улучшить точечными усилиями:
- ограничить парковку около подъездов
- сделать удобные съезды с тротуара там, где их нет и где они недостаточно пологие/не опускаются до уровня дороги
- возможно, сделать приподнятые пешеходные переходы на главных пешеходных маршрутах: въезде во дворы и проходы между ними
- заполнить пустые площади дворов новыми активностями: малыми архитектурными формами, столами, беседками и прочее
- высадить больше взрослых деревьев, чтобы они как можно скорее могли давать тень и создавать уютную атмосферу
- убрать газонные ограждение или заменить их живыми изгородями