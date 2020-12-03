Новая «Кофейня» открылась в 20 микрорайоне. Она специализируется на горячих венских вафлях 03.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 2008 заработала кофейня — ее открыли хозяева «Пончиковой» в 5 микрорайоне. Пончиков там делать не будут — по крайней мере, на первых порах, так как это кафе будет специализироваться на кофе и горячих венских вафлях с мороженым и сладкими топпингами. Но для любителей пончиков обещают устроить сбор подписей, и если их накопится много, машину для приготовления пончиков поставят тоже.

В меню — горячие вафли (280 рублей за порцию без учёта топпингов), несколько видов кофе (150-250 рублей), какао (130/150 рублей за 200/300г), чай черный, зеленый, каркаде и матча (50-290 рублей за 300-700 мл). Также на витринах — пирожные, выпечка и пироги (70-150 рублей). Кофе обещают готовить на основе элитного сорта «Бразилия № 1» средней прожарки, который выбрали на специальной дегустации.

В ближайшее время посетителям собираются предложить также завтраки — каши и круассаны, ланчи на обед. Вафли будут не только сладкие, но и солёные, с сыром. И новогодний безалкогольный глинтвейн.

Романтичный и домашний интерьер в светлых тонах дополняют лампы и торшеры, картины на стенах и венки для создания рождественской атмосферы. В углу у окна есть маленький камин.

Кафе рассчитано на взрослую и семейную аудиторию. В нём три десятка посадочных мест, восемь столиков — побольше, чем в «Пончиковой». Возле некоторых столов есть розетки для зарядки мобильных устройств. Устроен и туалет для посетителей. Снаружи к входным дверям ведёт пологий пандус.

Адрес «Кофейни»: корпус 2008, вход с правого торца дома (автобусная остановка «Корпус 1645» на улице Каменка). Рядом находится карман для автопарковки. Режим работы: 8:30—21:30 ежедневно.

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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 20, новое место, Корпус 2008
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