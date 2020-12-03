В ближайшее время посетителям собираются предложить также завтраки — каши и круассаны, ланчи на обед. Вафли будут не только сладкие, но и солёные, с сыром. И новогодний безалкогольный глинтвейн.

Романтичный и домашний интерьер в светлых тонах дополняют лампы и торшеры, картины на стенах и венки для создания рождественской атмосферы. В углу у окна есть маленький камин.