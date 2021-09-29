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Двор корпусов 1414—1425: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда 29.09.2021 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» вместе с фондом «Городские проекты» продолжает составлять рейтинг общественных пространств нашего города — зон отдыха, площадей, улиц и дворов. Очередной обзор — объединенные дворы корпусов 1414—1425.

Каждую неделю мы публикуем новый обзор, дополняя рейтинг. Наша цель — независимая оценка общественных пространств, выявление лучших и худших практик, влияние на людей принимающих решения для повышения качества городской среды. Чтобы помочь нашему проекту, вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру».

Методика оценки, цели рейтинга

Мы проводим оценку с помощью «Двенадцати критериев качества», разработанными голландским институтом Гейла. Эта методика позволяет по единым критериям исследовать, как люди воспринимают общественное пространство: насколько оно обеспечивают безопасность, комфорт и удовольствие.

В обзоре для каждого из 12 критериев мы ставим оценку — один балл, половина или ноль баллов — и объясняем, почему оценка именно такая. В конце подводим итог и даём рекомендации. Сумма баллов и будет оценкой общественного пространства.

1. Защита от машин и несчастных случаев

Здесь ужасно много машин. Со всех сторон домов — автомобильные проезды. Их необходимо пересекать, чтобы попасть на площадки или пешеходные дорожки между домами. Машины занимают всё свободное пространство и паркуются везде, где места не закрыты столбиками. Где проезд пошире, машины стоят в два ряда. Машины перекрывают сходы с тротуаров и некоторые выходы с детских площадок. При парковке «ёлочкой» они частично занимают и без того узкий тротуар. Недавно здесь машина сбила ребенка — закономерный итог. 0 баллов

2. Защита от вреда со стороны других людей

Несмотря на большую плотность населения, нельзя сказать, что здесь чувствуешь себя безопасно. Есть неосвещенные участки, как внутри дворов, так и у подъездов с внешней стороны, некоторые пешеходные маршруты плохо освещены (впрочем, кое-где есть крепления для новых фонарей — возможно, скоро станет светлей). Первые этажи здесь полностью жилые — поэтому вечером активность небольшая. Депрессивная в целом среда сама по себе косвенно влияет на безопасность. 0,5 баллов.

3. Защита от неприятных ощущений

Во дворах совершенно негде укрыться от дождя. Внешняя сторона домов местами сильно продувается ветром. Несмотря на обилие зелени, здесь много грязи и пыли от песчаного покрытия площадок. Заезжающие на газон машины, развозят грязь по асфальту. Близко стоящие высокие дома могут усиливать шум. Пожалуй, только в жару здесь можно кое-где найти тень. 0 баллов

4. Возможности для передвижения

Машин здесь так много, что они катастрофически мешают пешеходам. Вероятно, из-за обилия машин, здесь очень-очень много газонных ограждений. Они, в свою очередь, заставляют выбирать не самые удобные маршруты. Проходить через детские площадки не всегда удобно — полностью песчаное покрытие затрудняет проход. Люди протаптывают множество тропинок там, где им удобно ходить, а к некоторым скамейкам и площадкам твердое покрытие даже не предусматривалось. Дополняют ужасную картину разномастные пандусы у подъездов (самый лучший — у пункта полиции).

На фото ниже — типичный пример, который видит человек, выходя из подъезда. Сначала ему надо протиснуться через первый ряд припаркованных машин, затем перейти дорогу, затем протиснуться через машины на другой стороны, потом взлететь на высокий бордюр и дальше — через заботливо оставленный промежуток в газонном ограждении — идти по траве. За всё это твёрдые 0 баллов.

5. Возможность постоять, задержаться

Казалось бы, здесь много подходящих элементов, на которые можно облокотиться (здания, скамейки, деревья), есть широкие пешеходные дорожки, где можно задержаться, не мешая другим, но специально это не продумано, а общее качество поверхностей и пространства такое, что не располагает здесь задерживаться. Поэтому 0,5 балла.

6. Возможность посидеть

Лавочек здесь в целом немало, но они ужасного качества — садиться на такие неприятно. Некоторые очень низкие — сидеть на них неудобно. Лавочки у подъездов расположены иногда очень странно. К некоторым лавочкам нет прохода по твердому покрытию.

На всё это большое пространство нашлась одна лавочка с подобием навеса. На магистральных пешеходных дорожках ни одной лавочки. Ближайшее кафе, где можно посидеть с комфортом, расположено в корпусе 1410 — относительно далеко. 0,5 баллов исключительно за количество.

7. Есть на что посмотреть

Типичный вид здесь: мешанина из стен домов, машин и деревьев. А большинство детских и спортивных площадок в таком плаченном состоянии, что смотреть на них можно только со слезами на глазах. Единственное, пожалуй, место, где вид неплохой — это диагональные пешеходные дорожки, но на них ни одной лавочки. 0 баллов.

8. Возможность для разговора

Здесь, конечно, довольно тихо и есть очевидная возможность сесть и поговорить, но качество этого «сидения» такое низкое, что негативно влияет и на этот параметр — 0,5 балла.

9. Возможность для игр, упражнений и других занятий

Здесь несколько детских и спортивных площадок: столы для настольного тенниса разного качества, есть стойки для волейбольной сетки (но подготовленной площадки нет), баскетбольное кольцо и так далее. Но почти всё здесь или старое, или выглядит старым. Подростку или бездетному и неспортивному человеку делать здесь вообще нечего. 0,5 балла.

10. Масштаб

Со всех сторон на человека во дворе «давят» близко расположенные стены 14-этажных домов с непропорционально узкими проходами между дворами и редкими арками внутри домов. 0 баллов

11. Возможность получать удовольствие от положительных аспектов климата

Из-за высоких стен и небольших дворов здесь очень мало солнца. Деревьев много, но расположены они как попало, тень от них зачастую избыточна, а свободные от деревьев пространства плохо оборудованы, чтобы проводить там время. Единственный навес над теннисным столом прохудился и не спасает даже от небольшого дождя. Ну хотя бы зимой здесь достаточно места для лепки снеговиков, при этом двор убирают от снега. 0,5 баллов.

12. Приятно смотреть и щупать

Здесь неприятно всё — начиная от облезлых фасадов домов с разномастными балконами. и заканчивая ветхими, облезлыми, а кое-где ржавыми элементами. Грязь и неустроенность повсюду. Машины, машины, машины. Если это пространство когда-то и проектировали, то сделали это явно плохо. 0 баллов.

Итог и рекомендации

Итого двор корпусов 1414—1425 получает в сумме 3 балла из 12 максимальных (25%). Сложно дать рекомендации, как сделать его лучше — настолько здесь всё плохо. Кажется, необходимо прекратить латать и подкрашивать этот кошмар, пытаясь придать ему приличный вид. Что мертво, умереть не может. Новая жизнь начнется здесь, если только заново запроектировать всё это общественное пространство, пусть даже реализация нового проекта растянется на несколько лет — ведь делать его можно поэтапно.

Пока этот двор — позор города и администрации, которая тратит сотни миллионов на парадные площади, вынуждая людей продолжать жить в депрессивных дворах вроде этого.

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Обсуждение
A T
Вчера, 17:07
Когда деревьев было мало или когда они были совсем маленькими, без т.н. избыточной тени, очень давно, в моём детстве, поверьте, было куда хуже. Они хоть оживляют пространство. Не помню - вероятно, их сажали сами жители.
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