Отметили 60-летний юбилей Зеленограда. Москва преодолела кризис, есть рост.

Транспортный вопрос — на первом месте. Москва развивает транспорт у себя, но это помогает Зеленограду: метро «Ховрино», пересадка с НАТИ на МЦК. Через пять лет МЦД позволит «с комфортом и быстро доезжать до любого района Москвы». Обеспечить комфорт — задача власти.

Внутри Зеленограда тоже есть перспективы: дали деньги на проектирование еще одного путепровода через железную дорогу. Строительный бум закончился, а сейчас — плановое строительство в рамках развития. «Немало нового» в социалке и культуре: ремонт ДК завершили, ремонт «Ведогонь-театра» начали, ремонт помещения для музея скоро начнем, а детская больница откроется в конце следующего года.

Вопросы всегда найдутся, но сейчас не латание дыр, а плановое развитие. Москва и Зеленоград идут верным курсом.