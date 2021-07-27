Таксист наехал на 12-летнего мальчика на самокате возле первого подъезда корпуса 1423 при выезде на улицу Александровку днём в понедельник, 26 июля. Ребёнок при падении получил ссадины.
Водитель вышел из машины, осмотрел мальчика, отряхнул и со словами: «Ну, давай» — собрался уезжать. Прохожие, ставшие свидетелями столкновения, не дали ему этого сделать и вызвали полицию. Приехавшие на место автоинспекторы составили протокол о наезде на пешехода, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец.
За прошедшие полгода в Москве зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пешеходов. Два ребёнка погибли, остальные получили травмы. В каждом четвертом ДТП несовершеннолетних пешеходов сбивали во дворах жилых домов. Чаще всего это происходит с детьми от 6 до 9 лет, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Входят ли в эту статистику ДТП, как у корпуса 1423, — неизвестно, поскольку по факту считается, что ребёнок не пострадал. В оперативную сводку такие происшествия не попадают и не комментируются. Также пока неизвестно, нарушил ли водитель при столкновении с пешеходом другие правила дорожного движения, кроме попытки уехать с места аварии.