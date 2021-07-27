Таксист наехал на 12-летнего мальчика на самокате возле первого подъезда корпуса 1423 при выезде на улицу Александровку днём в понедельник, 26 июля. Ребёнок при падении получил ссадины.

Водитель вышел из машины, осмотрел мальчика, отряхнул и со словами: «Ну, давай» — собрался уезжать. Прохожие, ставшие свидетелями столкновения, не дали ему этого сделать и вызвали полицию. Приехавшие на место автоинспекторы составили протокол о наезде на пешехода, рассказал «Зеленоград.ру» очевидец.