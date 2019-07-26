Мне 23 года, я родилась в Зеленограде. С детства занималась спортом: плаванием, волейболом, теннисом. Моя карьера в регби началась в школьные годы: друг рассказал, что у нас в городе появилась женская команда по регби. Я не знала, что это за вид спорта и как в него играют, но мне стало очень интересно. Летом 2012 года я решила попробовать себя в регби, и так я попала в СШОР №111. Вместе с командой мы участвовали в различных соревнованиях: Первенство Москвы, Кубок Москвы, Федеральная лига — на них занимали призовые места.
Я хотела расти дальше и играть на профессиональном уровне, и в один момент мои мечты сбылись. В январе 2016 года меня пригласили в профессиональный клуб «ЦОП Москомспорта». Я была безумно рада и, конечно же, согласилась. В это время я уже закончила школу, параллельно поступила в МГОУ на факультет физической культуры. Уровень соревнований в профессиональной команде также увеличился — я принимала участие в чемпионате России по регби-7, чемпионате России по пляжному регби. В 2017 году мы выиграли чемпионат России по пляжному регби, и после этого меня пригласили в сборную России! В 2017 и 2018 году в Москве проходил чемпионат Европы по пляжному регби, в составе сборной я стала двукратной чемпионкой Европы.
Для меня было гордостью представлять Россию в таком масштабном турнире. Перед чемпионатом Европы 2019 года мы проверили свои силы на Международном турнире во Франции в городе Марсель. Турнир был сложный — мы не знали, чего ожидать от соперниц, уровень игры в регби в каждой стране разный. Это волнительно, но волнение длится до первой игры — когда находишься рядом с командой, некогда переживать. В связи с этим мы были настроены на максимум в каждой игре, так и получилось, что каждый матч был непредсказуем, но мы с гордостью выстояли все игры и заняли первое место.
От регби я уже, наверное, не денусь никуда. С регби хотелось бы связать свою дальнейшую жизнь — в этом году я окончила университет по специальности «тренер». Буду начинать тренировать детишек, но это пока что в планах, конечно. Как дальше получится — не знаю, так как сама еще играю в клубе.
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