Я хотела расти дальше и играть на профессиональном уровне, и в один момент мои мечты сбылись. В январе 2016 года меня пригласили в профессиональный клуб «ЦОП Москомспорта». Я была безумно рада и, конечно же, согласилась. В это время я уже закончила школу, параллельно поступила в МГОУ на факультет физической культуры. Уровень соревнований в профессиональной команде также увеличился — я принимала участие в чемпионате России по регби-7, чемпионате России по пляжному регби. В 2017 году мы выиграли чемпионат России по пляжному регби, и после этого меня пригласили в сборную России! В 2017 и 2018 году в Москве проходил чемпионат Европы по пляжному регби, в составе сборной я стала двукратной чемпионкой Европы.

Для меня было гордостью представлять Россию в таком масштабном турнире. Перед чемпионатом Европы 2019 года мы проверили свои силы на Международном турнире во Франции в городе Марсель. Турнир был сложный — мы не знали, чего ожидать от соперниц, уровень игры в регби в каждой стране разный. Это волнительно, но волнение длится до первой игры — когда находишься рядом с командой, некогда переживать. В связи с этим мы были настроены на максимум в каждой игре, так и получилось, что каждый матч был непредсказуем, но мы с гордостью выстояли все игры и заняли первое место.