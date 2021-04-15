А вот решить проблему с парковками для жителей других дворов 4-го микрорайона пока не получается. Прежде всего речь идет о домах вдоль Центрального проспекта — девятиэтажках и башнях. После реконструкции проспекта и запрета массовой парковки вдоль него и на тротуарах, машины переместились во дворы.

У них тоже есть площадки для сушки белья, но использовать их пока не получается. Житель корпуса 433 Александр Панфилов рассказал, что уже два года просит сделать парковку напротив 8-9 подъездов. «Коммуникаций там нет, подписи жильцов есть, но почему-то за два года борьбы мне так и не удалось заброшенные „сушилки“ в парковки переделать. Все деньги ушли на коронавирус, как объясняют чиновники».

Еще в позапрошлом году Александр предлагал несколько решений проблемы с парковками у домов вдоль Центрального проспекта. В частности, можно восстановить парковочные места у корпуса 436 — там была парковка под углом на 10-12 машин, а после реконструкции проспекта она стала параллельной, и туда влезает только 4-5 машин. Или использовать пустые участки земли у корпуса 433 — то же место с сушкой для белья, расширить существующую парковку в торце дома со стороны 10-го подъезда. Но там свободное место прочно заняли бытовки рабочих, занимающихся капремонтом корпусов 435-436. Этот ремонт идет третий год.

Александр обращался с предложениями к депутату Мосгордумы Андрею Титову, в местный муниципалитет и управу. Все обещали рассмотреть и посодействовать, но пока места для машин не нашли.