На дворе 21-й век — стиральные машины с сушкой, любые химчистки, — но металлические перекладины для сушки белья и выбивания ковров по-прежнему сохранились во многих дворах. Выясняли, нужны они кому-нибудь и как их убрать (или поставить).
Где-то эти перекладины стоят без дела, а где-то на них действительно сушат бельё. Например, такую картину можно увидеть возле старых домов в 19 микрорайоне. И, как ни странно, возле девятиэтажек с балконами. Наверное, привычка.
Эти конструкции размещены на хозяйственных площадках районов, согласно паспортам планировочного решения, пояснили Zelenograd.ru в префектуре. Паспорта согласованы Москомархитектурой. «Стойки активно используются жителями как для сушки белья, так и для выбивания ковров», отметили в окружной администрации. Если перекладины во дворе нет, можно обратиться в управу с просьбой её поставить (или убрать). Сколько обращений нужно для принятия решения, неизвестно.
Такие перекладины должны стоять во дворах и по действующим нормам технической эксплуатации жилищного фонда, где, в частности, говорится: «Территория каждого домовладения, как правило, должна иметь хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, площадку для отдыха взрослых, детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей». Любопытно, что, согласно этому документу, во дворе должны быть также штанги для сушки одежды (бельё оговаривается отдельно) и вешалки. А сама хозяйственная площадка должна быть огорожена живой изгородью.
Если походить по дворам, можно увидеть, что перекладины чаще всего используются как турники или просто для детских игр. «Мы там играли в пионербол», вспоминают о хозяйственных площадках в своем дворе старожилы.
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