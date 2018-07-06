Эти конструкции размещены на хозяйственных площадках районов, согласно паспортам планировочного решения, пояснили Zelenograd.ru в префектуре. Паспорта согласованы Москомархитектурой. «Стойки активно используются жителями как для сушки белья, так и для выбивания ковров», отметили в окружной администрации. Если перекладины во дворе нет, можно обратиться в управу с просьбой её поставить (или убрать). Сколько обращений нужно для принятия решения, неизвестно.



Такие перекладины должны стоять во дворах и по действующим нормам технической эксплуатации жилищного фонда, где, в частности, говорится: «Территория каждого домовладения, как правило, должна иметь хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, площадку для отдыха взрослых, детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей». Любопытно, что, согласно этому документу, во дворе должны быть также штанги для сушки одежды (бельё оговаривается отдельно) и вешалки. А сама хозяйственная площадка должна быть огорожена живой изгородью.



Если походить по дворам, можно увидеть, что перекладины чаще всего используются как турники или просто для детских игр. «Мы там играли в пионербол», вспоминают о хозяйственных площадках в своем дворе старожилы.