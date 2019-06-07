Жизнь на тихом загородном участке необязательно сопровождается отказом от городских удобств. Приобрести коттедж в окружении леса можно и на расстоянии шаговой доступности от Зеленограда. Рассказываем о посёлке «Андреевский парк», который предлагает дома из натурального кирпича менее чем в километре от городской инфраструктуры.
«Андреевский парк» расположен на 23 км Пятницкого шоссе в 500 метрах от Зеленограда. Жители посёлка могут добраться на автомобиле до МКАД за 25-30 минут по Пятницкому шоссе, платной трассе М-11 или Ленинградскому шоссе. До аэропорта Шереметьево от «Андреевского парка» можно доехать за 20 минут.
Доехать до посёлка можно и на общественном транспорте. От «Андреевского парка» до станции Крюково курсирует собственный фирменный автобус. Для гостей посёлка, прилетающих в Шереметьево, доступно бесплатное бизнес-такси — посетителям достаточно позвонить по номеру +7(495) 236-77-77 и сообщить дату и время прилёта.
«Андреевский парк» окружён смешанным лесом, принадлежащим Гослесфонду. Вырубка на территории вокруг посёлка запрещена законодательно, поэтому жители «Андреевского парка» могут быть уверены, что лес не исчезнет в будущем.
Летом в лесу растут грибы и ягоды, а зимой в нём прокладывают лыжные и снегоходные трассы, по которым смогут кататься жители посёлка. Отдохнуть можно будет и у воды — недалеко от «Андреевского парка» находится река Горетовка, на которой построены пруды. В них жители посёлка смогут купаться и загорать.
В «Андреевском парке» построены дома в английском стиле. Для покупки доступны как коттеджи на одну семью, так и дуплексы — дома из изолированных половин на две семьи. В общей сложности в поселке будет построено 132 дуплекса (4 варианта, от 200 до 290 кв. метров) и 43 коттеджа (6 вариантов, от 355 до 460 кв. метров). Во всех домах будут панорамные окна и высокие потолки в 3,7 метра.
При желании владельцы могут отойти от стандартного проекта. По желанию покупателя при строительстве дома в проект могут быть внесены изменения, например, можно заменить обычные стеклопакеты на окна с возможностью затемнения и электроподогрева.
Жильё в посёлке строится из высококачественных материалов — кирпича и черепицы. Наружная отделка изготовлена из немецкого клинкерного кирпича с утеплителем — он отличается долговечностью и морозостойкостью.
На территории «Андреевского парка» построены комфортные детские площадки, прогулочные зоны и другие объекты общественной инфраструктуры, за состоянием которых будет следить профессиональная управляющая компания.
Ко всем предлагаемым участкам подведены центральные городские коммуникации, в том числе, вода, природный газ и канализация. На территории поселка уже проложены оптоволоконные сети высокоскоростного интернета, нет никаких проблем с приемом мобильной связи и цифрового телевидения. Вся территория находится под круглосуточной охраной, смонтированы системы видеонаблюдения.
Посетить коттеджный поселок «Андреевский парк» для просмотра можно в любое удобное время. Менеджеры покажут и подробно расскажут обо всех предлагаемых вариантах, существующих скидках и акциях. При желании забронировать понравившийся вариант можно сразу после просмотра.
С будущим жителем «Андреевского парка» заключается сразу два договора — договор купли-продажи земельного участка и договор на строительство дома. После завершения работ и получения всех необходимых документов происходит регистрация права собственности, а также регистрация собственников по новому месту жительства. К слову, этот процесс в коттеджном поселке уже начался.
При необходимости можно совершить покупку в рассрочку на индивидуальных условиях или с помощью ипотеки. По всем вопросам вас проконсультируют специалисты генерального риелтора проекта — агентства «ИНКОМ-недвижимость.
Телефоны офисов продаж: 8(495)236-77-77, 8(495)236-88-88.
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