Где находится посёлок

«Андреевский парк» расположен на 23 км Пятницкого шоссе в 500 метрах от Зеленограда. Жители посёлка могут добраться на автомобиле до МКАД за 25-30 минут по Пятницкому шоссе, платной трассе М-11 или Ленинградскому шоссе. До аэропорта Шереметьево от «Андреевского парка» можно доехать за 20 минут.

Доехать до посёлка можно и на общественном транспорте. От «Андреевского парка» до станции Крюково курсирует собственный фирменный автобус. Для гостей посёлка, прилетающих в Шереметьево, доступно бесплатное бизнес-такси — посетителям достаточно позвонить по номеру +7(495) 236-77-77 и сообщить дату и время прилёта.

«Андреевский парк» окружён смешанным лесом, принадлежащим Гослесфонду. Вырубка на территории вокруг посёлка запрещена законодательно, поэтому жители «Андреевского парка» могут быть уверены, что лес не исчезнет в будущем.

Летом в лесу растут грибы и ягоды, а зимой в нём прокладывают лыжные и снегоходные трассы, по которым смогут кататься жители посёлка. Отдохнуть можно будет и у воды — недалеко от «Андреевского парка» находится река Горетовка, на которой построены пруды. В них жители посёлка смогут купаться и загорать.