День города 2019. Что происходит прямо сейчас 07.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Весь день 7 сентября мы следим за самыми интересными событиями Дня города в Зеленограде.

Присылайте ваши новости, истории, фотографии. Или публикуйте их в соцсетях с хештегом #zelenogradru

Спонсор наших публикаций о Дне города — ресторан «Никольский» в МЖК.

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