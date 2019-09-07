Весь день 7 сентября мы следим за самыми интересными событиями Дня города в Зеленограде.
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Спонсор наших публикаций о Дне города — ресторан «Никольский» в МЖК.
Метро дает скидку при оплате картами «Мир» и Mastercard. А в День города можно ездить за 1 рубль Новости
Безопасность, экология, медицина, образование - что об этом думают зеленоградские кандидаты в депутаты Мосгордумы Истории
Автомобили, автобусы, электрички — что зеленоградские кандидаты в депутаты Мосгордумы думают о транспортных проблемах Истории
Путин, Собянин и Навальный — что о них думают зеленоградские кандидаты в депутаты в Мосгордуму Истории
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