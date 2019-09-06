Праздничный салют, посвященный Дню города, начнется в девять часов вечера 7 сентября. Салютные установки разместятся, как обычно, возле городского пруда на Озерной аллее.

Обычно салют смотрят с Центральной площади. Не стоит ехать к салюту на машине: найти место для парковки в радиусе пары километров будет невозможно.

К окончанию салюта подадут дополнительные автобусы — №2, 11, 19 и 32, чтобы зрители быстрее разъехались. Автобусы будут идти от остановки «Парк Победы».

Если хотите сделать красивые фотографии салюта, почитайте советы от нашего фотографа — мастера по съемке салютов.

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