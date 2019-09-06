Салют в День города — где, когда и как доехать 06.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Праздничный салют, посвященный Дню города, начнется в девять часов вечера 7 сентября. Салютные установки разместятся, как обычно, возле городского пруда на Озерной аллее.

Обычно салют смотрят с Центральной площади. Не стоит ехать к салюту на машине: найти место для парковки в радиусе пары километров будет невозможно.

К окончанию салюта подадут дополнительные автобусы — №2, 11, 19 и 32, чтобы зрители быстрее разъехались. Автобусы будут идти от остановки «Парк Победы».

Если хотите сделать красивые фотографии салюта, почитайте советы от нашего фотографа — мастера по съемке салютов.

Спонсор наших публикаций о Дне города — новый ресторан «Никольский» в МЖК.

Читайте также
День города — 2019: программа праздника
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама