Автобусы

На это же время отменяются автобусов №8, 9, 11, 27. Изменятся маршруты №2, 3, 19, 32, 32К — при движении от Крюково они поедут до остановки «МИЭТ» и там будут разворачиваться для обратного пути.

Автобусы №1, 10, 12, 15, 25 и 29 при движении от Крюково поедут до остановки «Дом мебели», затем до «Северной» с остановками «Березка» и «Автокомбинат».

Посадка на автобус №400 «экспресс» будет на остановке «Березка». На 400-й «поостановочный» — на Крюковской площади и на остановках на Панфиловском проспекте (до «Дома мебели»). Оба автобуса будут выезжать из Зеленограда по Панфиловскому проспекту через мемориал «Штыки».