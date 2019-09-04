Общий для всей Москвы День города в этом году выпал на субботу, 7 сентября. В тот же день отметят и 61-летие Зеленограда. Рассказываем, как изменятся в связи с этим маршруты автобусов и какие улицы перекроют. Спонсор наших публикаций о Дне города — новый ресторан «Никольский» в МЖК.
Накануне, в пятницу, с Центральной площади эвакуируют все припаркованные на ней автомобили. В день праздника, во второй половине и до окончания салюта, полностью перекроют движение в Савелкинском проезде и на Озерной аллее. На время шествия и подготовки к нему, с 15:00 до 16:30 закроют проезд по улице Николая Злобина со стороны площади Юности и Центральный проспект — с 16 до 17 часов. Одновременно проспект будет недоступен и для пешеходов, то есть его нельзя будет перейти.
На это же время отменяются автобусов №8, 9, 11, 27. Изменятся маршруты №2, 3, 19, 32, 32К — при движении от Крюково они поедут до остановки «МИЭТ» и там будут разворачиваться для обратного пути.
Автобусы №1, 10, 12, 15, 25 и 29 при движении от Крюково поедут до остановки «Дом мебели», затем до «Северной» с остановками «Березка» и «Автокомбинат».
Посадка на автобус №400 «экспресс» будет на остановке «Березка». На 400-й «поостановочный» — на Крюковской площади и на остановках на Панфиловском проспекте (до «Дома мебели»). Оба автобуса будут выезжать из Зеленограда по Панфиловскому проспекту через мемориал «Штыки».
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