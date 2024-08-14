Что общего между этими двумя фотографиями из одного микрорайона? Нетрудно увидеть — это очень узкий тротуар. В одном случае его сужает стоящий посередине столб, В другом — тротуар сужен за счет подпорной стенки. Но есть нюанс.

В случае с подпорной стенкой ГБУ «Автомобильные дороги» признало, что тротуар в 73 см не соответствует нормативам и его расширят. Но сделают это за счет спила двух больших берез, которые росли здесь несколько десятков лет (уже спилили). Когда встал вопрос о необходимости расширить тротуар, у деревьев внезапно нашли «признаки аварийности». Совпадение? Не знаем. Но в департаменте природопользования сказали, что они только выдали порубочный билет (видимо, не глядя), а что конкретно не так с деревьями надо, мол, спрашивать у местной администрации. Ну что ж — спросим и вернёмся с ответом.

Теперь вернемся к столбу посередине тротуара. Очевидно — фактическая ширина тротуара в месте его установки куда меньше нормы, особенно, если идти с коляской, особенно зимой. Очевидно — во время масштабного благоустройства, которое здесь только что закончилось, столб можно было сдвинуть. Однако столб не дерево — так просто его не спилишь. Это modus operandi зеленоградской администрации — ничего не делать, пока не припечёт, а когда приходится делать, то с непропорциональным уроном для природы.