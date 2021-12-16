«Чайный дом Ци Данилы Мастера» открылся в 5 микрорайоне. Внутри — редкие чаи, душевные беседы, творческие встречи и семинары 16.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Гиперпространство «Чайный дом» открылось в 5-м микрорайоне на месте кафе «Асса» — в корпусе 514, с правой стороны.

В нём Данила Мастер научит правильно заваривать чай, работать с ним как с инструментом, поможет «сойти с ума и войти обратно».

Внутри одновременно могут разместиться до 24 человек: двое за стойкой с нефритовой чабанью для дегустации с мастером, 3-4 человека в уголке европейской посадки за привычным столом и по 4-6 гостей за тремя традиционными столиками на большом подиуме.

В «Чайном доме» показывают авторское кино, проводят семинары, мастер-классы по дыхательным практикам, музыке и другим искусствам, литературные вечера, планируют организовать киноклуб и устраивать квартирники. Анонсы мероприятий будут появляться на странице @chado.qi в инстаграме. Внутри также можно почитать книги по культуре, искусству, духовности, психологии, философии.

В коллекции «Чайного дома» более 100 редких фермерских китайских и японских чаёв. Цены за одно чаепитие начинаются от 300 рублей. Некоторые чаи можно купить и заваривать дома. Также здесь можно приобрести традиционную посуду для чайных церемоний, собрать подарочный набор.

Местная жительница Анна отправилась в новое заведение в предвкушении чаепития с баранками и вазочкой клубничного варенья, но пришлось пить пуэр.

«Данила оказался подвижным, увлеченным чаеведом с налетом тайного знания и ведических идей, — рассказала Анна. — Мы приобщились к пуэру, причем сделали это тайваньским методом. Метод интересный, чай вкусный. При входе гости снимают обувь и надевают тапочки — ноги мерзнут. Еды в заведении не предусмотрено, но для особо настойчивых есть настоящие японские моття (клубничные оказались отличными) и цукаты из шишек».

Она считает, что фишка «Чайного дома» — это возможность сделать себе уникальный напиток, обсудив с мастером свои вкусовые предпочтения, настроение и даже состояние здоровья. «Оказалось, чай может прекрасно возвращать силы после рабочего дня, успокаивать и расслаблять, служить фоном для дружеских бесед или мобилизовать мозг для деловых встреч».

«Чайный дом Ци Данилы Мастера» работает ежедневно с 11 до 22. Телефон для справок: 8-926-448-88-42.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 5, новое место, что внутри, чай и кофе, Чайный дом Ци Данилы Мастера
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открытие лыжного сезона — 18 декабря на лыжероллерной трассе в 7-м микрорайоне Афиша
«От близкого разрыва весь дом задрожал — от смерти всех спасла большая русская печка». Избранные главы из книги Николая Нибура «Горетовские рассказы» Истории
Квартиру, в которой употребляли наркотики, нашли полицейские в 4 микрорайоне. Наркоманам грозит административное наказание, а хозяйке квартиры — уголовное Истории
«Чайный дом Ци Данилы Мастера» открылся в 5 микрорайоне. Внутри — редкие чаи, душевные беседы, творческие встречи и семинары Истории
«Ласточкам-экспрессам» на Москву назначили остановку в Лихоборах. Там есть пересадка на МЦК Новости
Зимние каникулы в школах могут продлить из-за коронавируса. Они начнутся 27 декабря Новости
Мюзикл «Лукоморье». Новогоднее представление в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Для кольца у «Меги» подготовили проект реконструкции. Но делать её будут по чуть-чуть Истории
«Шестеро» полицейских задержали женщину и доставили в отдел за спущенную на подбородок маску. В полиции прокомментировали видео конфликта Истории
Корпоративы и дни рождения для взрослых в «Космосе» — аренда залов и вкусная еда Реклама
Район Савелки вышел в «лидеры» по приросту ДТП за год в Москве Новости
Срок действия QR-кода для переболевших ковидом продлили до года, а срок действия ПЦР-теста сократили на сутки Новости
Абонемент для безлимитных поездок на общественном транспорте и такси начали тестировать в Москве. Внутри Зеленограда он пока невыгоден Истории
Проезд в общественном транспорте подорожает с января 2022 года. Но есть и хорошие новости Истории
Михайловский пруд огородили, чтобы очистить дно от ила. Да — прямо зимой. На это есть несколько причин Истории
Пространство для коллективной работы «Точка кипения» открывается в Культурном центре «Зеленоград». Истории
Таблички с латинскими буквами появляются на зеленоградских домах. Это показатель энергоэффективности — вот что он значит Ответы
Почтовое отделение в 4 микрорайоне закроется на капитальный ремонт Новости
Открытие социального центра в здании недостроенного «аквапарка» задерживается. Похоже, надолго Истории
Покупатели новостроек в микрорайоне ЦИЭ будут «испытывать определенные неудобства» со школами, детсадами и парковками Истории
Почему в Зеленограде так много бездомных животных и что с ними делать: забирать в приюты, стерилизовать и отпускать или усыплять? Истории
Кафе Mill открылось на площади Юности. В меню — пицца, роллы, поке, паста и десерты Новости
Легковая машина врезалась в снегоуборочную возле Крюковской эстакады Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру