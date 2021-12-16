В коллекции «Чайного дома» более 100 редких фермерских китайских и японских чаёв. Цены за одно чаепитие начинаются от 300 рублей. Некоторые чаи можно купить и заваривать дома. Также здесь можно приобрести традиционную посуду для чайных церемоний, собрать подарочный набор.

Местная жительница Анна отправилась в новое заведение в предвкушении чаепития с баранками и вазочкой клубничного варенья, но пришлось пить пуэр.

«Данила оказался подвижным, увлеченным чаеведом с налетом тайного знания и ведических идей, — рассказала Анна. — Мы приобщились к пуэру, причем сделали это тайваньским методом. Метод интересный, чай вкусный. При входе гости снимают обувь и надевают тапочки — ноги мерзнут. Еды в заведении не предусмотрено, но для особо настойчивых есть настоящие японские моття (клубничные оказались отличными) и цукаты из шишек».

Она считает, что фишка «Чайного дома» — это возможность сделать себе уникальный напиток, обсудив с мастером свои вкусовые предпочтения, настроение и даже состояние здоровья. «Оказалось, чай может прекрасно возвращать силы после рабочего дня, успокаивать и расслаблять, служить фоном для дружеских бесед или мобилизовать мозг для деловых встреч».

«Чайный дом Ци Данилы Мастера» работает ежедневно с 11 до 22. Телефон для справок: 8-926-448-88-42.