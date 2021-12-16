Гиперпространство «Чайный дом» открылось в 5-м микрорайоне на месте кафе «Асса» — в корпусе 514, с правой стороны.
В нём Данила Мастер научит правильно заваривать чай, работать с ним как с инструментом, поможет «сойти с ума и войти обратно».
Внутри одновременно могут разместиться до 24 человек: двое за стойкой с нефритовой чабанью для дегустации с мастером, 3-4 человека в уголке европейской посадки за привычным столом и по 4-6 гостей за тремя традиционными столиками на большом подиуме.
В «Чайном доме» показывают авторское кино, проводят семинары, мастер-классы по дыхательным практикам, музыке и другим искусствам, литературные вечера, планируют организовать киноклуб и устраивать квартирники. Анонсы мероприятий будут появляться на странице @chado.qi в инстаграме. Внутри также можно почитать книги по культуре, искусству, духовности, психологии, философии.
В коллекции «Чайного дома» более 100 редких фермерских китайских и японских чаёв. Цены за одно чаепитие начинаются от 300 рублей. Некоторые чаи можно купить и заваривать дома. Также здесь можно приобрести традиционную посуду для чайных церемоний, собрать подарочный набор.
Местная жительница Анна отправилась в новое заведение в предвкушении чаепития с баранками и вазочкой клубничного варенья, но пришлось пить пуэр.
«Данила оказался подвижным, увлеченным чаеведом с налетом тайного знания и ведических идей, — рассказала Анна. — Мы приобщились к пуэру, причем сделали это тайваньским методом. Метод интересный, чай вкусный. При входе гости снимают обувь и надевают тапочки — ноги мерзнут. Еды в заведении не предусмотрено, но для особо настойчивых есть настоящие японские моття (клубничные оказались отличными) и цукаты из шишек».
Она считает, что фишка «Чайного дома» — это возможность сделать себе уникальный напиток, обсудив с мастером свои вкусовые предпочтения, настроение и даже состояние здоровья. «Оказалось, чай может прекрасно возвращать силы после рабочего дня, успокаивать и расслаблять, служить фоном для дружеских бесед или мобилизовать мозг для деловых встреч».
«Чайный дом Ци Данилы Мастера» работает ежедневно с 11 до 22. Телефон для справок: 8-926-448-88-42.