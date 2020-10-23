Сбалансированность образовательного процесса обеспечивает качественную подготовку детей к школе, всестороннее развитие личности, выработку интереса к окружающему миру. В детском саду «Cosmo Сад» с детьми работают опытные и квалифицированные педагоги: воспитатели, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог и педагоги дополнительного образования.

В саду есть постоянная психолого-педагогическая поддержка детей и родителей: специалисты помогают ребёнку адаптироваться в новых условиях, а также преодолевать сложности в учёбе, возрастные, семейные и другие проблемы, обеспечивают комфортную психологическую атмосферу.

Вы можете отдать в детский сад своего малыша уже с полутора лет, достаточно чтобы ребёнок умел ходить, а всему остальному его научат воспитатели: приучат к горшку, самостоятельно есть, обслуживать себя и так далее.

«Cosmo Сад» приглашает родителей познакомиться и проконсультироваться с воспитателями, подробнее узнать о возможностях и условиях обучения и воспитания, которые могут быть предложены вашему ребёнку. Приходите в гости, вам проведут экскурсию по садику, покажут, где учатся и играют дети.



