Частный детский «Cosmo Сад» в «Зеленоград Сити» — что внутри? 23.10.2020 Частный детский «Cosmo Сад»

Частный детский «Cosmo Сад», расположенный в ЖК «Зеленоград сити», в корпусе 354, в самом центре города, открывает двери для детей от 1,5 до 7 лет. Он работает с 7:30 до 19:30, пять дней в неделю, круглый год. Детей принимают в течение всего года, при наличии свободных мест. Показываем что внутри.

Здание детского сада построено специально под него из экологически чистых строительных материалов с соблюдением санитарных норм. У сада собственная большая площадка для прогулок. Территория окружена зеленью. Наличие собственной огороженной площадки, домофонов и видеонаблюдения (камеры установлены во всех помещениях), позволяют гарантировать безопасность детей в садике.

В детском саду созданы отличные условия для пребывания детей: помещения оборудованы в соответствии с требованиями СаНПиН и оснащены современным интерактивным оборудованием: интерактивная песочница, мультимедийные, звуковые и световые установки, студия рисования песком.

Приоритет работы детского сада — здоровые дети. Группы комплектуются с учетом возрастных особенностей детей, в каждой группе 15-20 человек. При приеме — строгий утренний фильтр. В группах ультрафиолетовые лампы и увлажнители воздуха.

Действуют постоянные оздоровительные программы: ежедневные занятия физической культурой, игровые занятия на свежем воздухе, прогулки, спортивно-игровые площадки с интеллектуальной составляющей, спортивные секции. А ещё есть соляная комната, которая оказывает мощное оздоравливающее воздействие.

Питание в саду пятиразовое, сбалансированное, вкусное, практически домашнее. Много фруктов, выпечки. Еду готовят непосредственно перед употреблением и только из натуральных продуктов. Меню полностью соответствует требованиям СанПина. Есть специальное питание для детей с пищевой аллергией.

Развивающие занятия ведутся по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. За основу взята стандартная государственная система и к ней добавлено множество дополнительных занятий.

Воспитатели проводят с детьми занятия по различным направлениям: развитие речи, ознакомление с окружающим миром обучение грамоте, математика, английский язык, изобразительное искусство, музыка, физкультура и др. Так же в саду много дополнительных занятий — логопед, танцы, логоритмика, изостудия, вокал, ритмика, пескотерапия, лего-конструирование, театральная студия и другие, что освобождает родителей от необходимости дополнительного посещения кружков и секций.

Сбалансированность образовательного процесса обеспечивает качественную подготовку детей к школе, всестороннее развитие личности, выработку интереса к окружающему миру. В детском саду «Cosmo Сад» с детьми работают опытные и квалифицированные педагоги: воспитатели, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог и педагоги дополнительного образования.

В саду есть постоянная психолого-педагогическая поддержка детей и родителей: специалисты помогают ребёнку адаптироваться в новых условиях, а также преодолевать сложности в учёбе, возрастные, семейные и другие проблемы, обеспечивают комфортную психологическую атмосферу.

Вы можете отдать в детский сад своего малыша уже с полутора лет, достаточно чтобы ребёнок умел ходить, а всему остальному его научат воспитатели: приучат к горшку, самостоятельно есть, обслуживать себя и так далее.

«Cosmo Сад» приглашает родителей познакомиться и проконсультироваться с воспитателями, подробнее узнать о возможностях и условиях обучения и воспитания, которые могут быть предложены вашему ребёнку. Приходите в гости, вам проведут экскурсию по садику, покажут, где учатся и играют дети.

Прейскурант цен на услуги «Cosmo Сад» на 2020-2021 год.


Группа полного дня с 7:30 до 19:30 — 27000 рублей
Группа кратковременного пребывания с 7:30 до 12:30 — 22000 рублей

Акция*
Группа полного дня с 7:30 до 19:30 — 25000 рублей
Группа кратковременного пребывания с 7:30 до 12:30 — 20000 рублей

*При подписании договора до 1.12.2020г. стоимость фиксируется до мая 2021 г.

Частный детский «Cosmo Сад»

Адрес: Зеленоград, корпус 354 в ЖК «Зеленоград Сити»
Время работы: в будни с 7:30 до 19:30

Инстаграм: instagram.com/cosmocad
Вк: vk.com/cosmocad
Сайт: cosmo-cad.ru
Фейсбук: facebook.com/groups/724123925097092/
Одноклассники: ok.ru/group/59911076774127
Телефон: 8-977-326-41-26

Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, частный детский сад, Cosmo Сад
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Поездки по фиолетовой ветке метро вне часа пик станут вдвое дешевле со 2 ноября Новости
Единственный в России фонд помощи детям с СМА открыли под Зеленоградом. Его основали волонтеры, собравшие деньги на лечение сына местного священника Новости
В 20-м микрорайоне остался единственный сетевой продуктовый магазин. Решить эту проблему будет непросто Истории
Очистные сооружения Зеленограда окончательно реконструированы. Мэрия обещает «полную ликвидацию неприятных запахов» Новости
Жителей научат создавать общедомовые чаты и сообщества — семинар 26 октября в корпусе 145 Афиша
Частный детский «Cosmo Сад» в «Зеленоград Сити» — что внутри? Партнерский материал
В «Зеленопарке» приостановили детские развлекательные программы. Но детские площадки всё ещё работают Новости
На почту будут пускать только при наличии свободных окон. Остальным придется ждать на улице. Но можно предварительно записаться Новости
Мой сосед заболел ковидом — должны ли дезинфицировать подъезд? Ответы
«Почему они требуют надевать маски, хотя сами без них?» — письмо в редакцию. Кассиры «Дикси» 12-го микрорайона не соблюдают правила Истории
Станция Крюково с 1945 года до наших дней. Как главной зеленоградской станцией чуть не стало Малино, когда появился рынок и куда исчезли навесы над платформами Истории
Учителям и врачам пригрозили отстранением от работы за отказ от плановой вакцинации. Это вообще законно? Ответы
Здание школы для средних классов начнут строить в третьем микрорайоне в следующем году Новости
Фильм о Чернобыле, эпизоды которого снимали в Зеленограде, вышел в мировой прокат Новости
В поликлиниках Москвы заработал цифровой помощник врача. Он поможет избежать ошибок при лечении Новости
Главный кардиолог Зеленограда начал вести прием в обычной поликлинике Новости
Команда МИЭТа получила награду за прибор для установления времени смерти. Они считают, что это прорыв в судебной медицине. Мы поговорили с автором идеи Новости
Берёзовую рощу возле 17-го микрорайона спилили «Россети». Она попала в охранную зону ЛЭП Новости
Рассказы о Кешке и Зелёном городе: глава 2. Вода с сиропом за одну копейку и денежная алхимия, как продать сушёных комаров, легенда про мат и секретные миэтовские микрофоны Истории
«Прогноз по новым рабочим местам будет постоянно корректироваться». Глава проектного офиса «ОЭЗ Зеленоград» Константин Никоноров о развитии площадки Алабушево Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру