Частный детский «Cosmo Сад», расположенный в ЖК «Зеленоград сити», в корпусе 354, в самом центре города, открывает двери для детей от 1,5 до 7 лет. Он работает с 7:30 до 19:30, пять дней в неделю, круглый год. Детей принимают в течение всего года, при наличии свободных мест. Показываем что внутри.
Здание детского сада построено специально под него из экологически чистых строительных материалов с соблюдением санитарных норм. У сада собственная большая площадка для прогулок. Территория окружена зеленью. Наличие собственной огороженной площадки, домофонов и видеонаблюдения (камеры установлены во всех помещениях), позволяют гарантировать безопасность детей в садике.
В детском саду созданы отличные условия для пребывания детей: помещения оборудованы в соответствии с требованиями СаНПиН и оснащены современным интерактивным оборудованием: интерактивная песочница, мультимедийные, звуковые и световые установки, студия рисования песком.
Приоритет работы детского сада — здоровые дети. Группы комплектуются с учетом возрастных особенностей детей, в каждой группе 15-20 человек. При приеме — строгий утренний фильтр. В группах ультрафиолетовые лампы и увлажнители воздуха.
Действуют постоянные оздоровительные программы: ежедневные занятия физической культурой, игровые занятия на свежем воздухе, прогулки, спортивно-игровые площадки с интеллектуальной составляющей, спортивные секции. А ещё есть соляная комната, которая оказывает мощное оздоравливающее воздействие.
Питание в саду пятиразовое, сбалансированное, вкусное, практически домашнее. Много фруктов, выпечки. Еду готовят непосредственно перед употреблением и только из натуральных продуктов. Меню полностью соответствует требованиям СанПина. Есть специальное питание для детей с пищевой аллергией.
Развивающие занятия ведутся по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. За основу взята стандартная государственная система и к ней добавлено множество дополнительных занятий.
Воспитатели проводят с детьми занятия по различным направлениям: развитие речи, ознакомление с окружающим миром обучение грамоте, математика, английский язык, изобразительное искусство, музыка, физкультура и др. Так же в саду много дополнительных занятий — логопед, танцы, логоритмика, изостудия, вокал, ритмика, пескотерапия, лего-конструирование, театральная студия и другие, что освобождает родителей от необходимости дополнительного посещения кружков и секций.
Сбалансированность образовательного процесса обеспечивает качественную подготовку детей к школе, всестороннее развитие личности, выработку интереса к окружающему миру. В детском саду «Cosmo Сад» с детьми работают опытные и квалифицированные педагоги: воспитатели, учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог и педагоги дополнительного образования.
В саду есть постоянная психолого-педагогическая поддержка детей и родителей: специалисты помогают ребёнку адаптироваться в новых условиях, а также преодолевать сложности в учёбе, возрастные, семейные и другие проблемы, обеспечивают комфортную психологическую атмосферу.
Вы можете отдать в детский сад своего малыша уже с полутора лет, достаточно чтобы ребёнок умел ходить, а всему остальному его научат воспитатели: приучат к горшку, самостоятельно есть, обслуживать себя и так далее.
«Cosmo Сад» приглашает родителей познакомиться и проконсультироваться с воспитателями, подробнее узнать о возможностях и условиях обучения и воспитания, которые могут быть предложены вашему ребёнку. Приходите в гости, вам проведут экскурсию по садику, покажут, где учатся и играют дети.
Группа полного дня с 7:30 до 19:30 — 27000 рублей
Группа кратковременного пребывания с 7:30 до 12:30 — 22000 рублей
Акция*
Группа полного дня с 7:30 до 19:30 — 25000 рублей
Группа кратковременного пребывания с 7:30 до 12:30 — 20000 рублей
*При подписании договора до 1.12.2020г. стоимость фиксируется до мая 2021 г.
Адрес: Зеленоград, корпус 354 в ЖК «Зеленоград Сити»
Время работы: в будни с 7:30 до 19:30
Инстаграм: instagram.com/cosmocad
Вк: vk.com/cosmocad
Сайт: cosmo-cad.ru
Фейсбук: facebook.com/groups/724123925097092/
Одноклассники: ok.ru/group/59911076774127
Телефон: 8-977-326-41-26
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