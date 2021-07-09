Пешеходные улицы в Зеленограде

Яблоневая аллея

Четыре года назад житель нашего города Алексей запускал петицию на change.org, чтобы чиновники сделали Яблоневую аллею велопешеходной зоной. По его мнению, 3 микрорайон из-за уплотнительной застройки и так сильно загружен автомобилями. Проезд машин может осуществляться как по улице Юности, так и через планируемый сквозной проезд между корпусом 360 и ЖК «Зеленоград Сити». Его обращение собрало всего 149 голосов.

По данным префектуры, куда Алексей также направлял письмо, это была единственная подобная просьба о пешеходных зонах в городе. Алексею отказали, так как к некоторым корпусам (например, 334 и 333) нельзя было подъехать по другому пути, кроме как по Яблоневой аллее.

Центральный проспект

У читателя «Зеленоград.ру» Сергея куда более масштабное предложение — делать пешеходным на выходных Центральный проспект. Вот как он это представляет: проспект нужно не просто перекрывать, а сделать его площадкой для массовых мероприятий. «Сейчас такого пространства в городе нет. С натяжкой подходит площадь Юности, но она маленькая. Парк Победы — это дорожки, а не площадь, а остальное рядом с ним — гигантская парковка», — объясняет он.

Массовыми мероприятиями, продолжает Сергей, может быть что угодно: известные фестивали из Москвы и окрестностей, например, «условная «Усадьба Джаз» или фестивали фуд-траков. «Это не чисто зеленоградская история. Это недорогая обширная площадка по небольшой цене», — заключает он. А для автобусов можно менять маршрут или выделить им полосу для одностороннего движения.

Правда, сейчас на Центральном проспекте нет такого количества точек притяжения, как в исторической части Москвы. Впрочем, по словам Александра Шумского, в их отсутствии нет ничего страшного: «Как только появляется предложение, появляется и спрос. А спрос, на самом деле, уже есть: людям нужно где-то гулять, где-то заходить в кафе. И если пешеходов в конкретной зоне будет много, точки притяжения в виде бизнеса появятся сами».

Префектура в ответе редакции «Зеленоград.ру» заявила, что Центральный проспект делать пешеходным нецелесообразно, так как здесь проходят маршруты общественного транспорта.

В департаменте транспорта «Зеленоград.ру» дали весьма уклончивый ответ: с инициативами сделать в нашем городе пешеходные улицы они порекомендовали жителям обратиться в управу района. «Мы считаем, что подобные решения должны принимать сами местные жители и муниципальные депутаты, так как ограничения коснутся в первую очередь их самих, ведь им надо будет как-то подъезжать к собственным домам. Поэтому в этом вопросе важно, чтобы жители были полностью солидарны друг с другом», — подчеркнули в ведомстве.