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Почему шествие по Центральному проспекту в День города — это хорошо. Объясняет префект 16.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Программа празднования Дня города из года в год не меняется, а шествие по Центральному проспекту «себя исчерпало» — такое мнение высказал один житель на встрече с зеленоградской администрацией. Префект Анатолий Смирнов не согласился и объяснил, почему надо оставить праздничные колонны.

фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Первое шествие по Центральному проспекту прошло 15 лет назад и стало традицией. «По моему глубокому убеждению, традиция — это некий якорь и признак стабильности, — сказал Смирнов. — Отказываться от традиции крайне неправильно». Смирнов отметил, что шествие нравится зеленоградцам.

«Мы 15 лет назад это [шествие] попробовали, и было как-то тревожно, это подобие первомайской демонстрации советских времен. Тем не менее, традиция зародилась», отметил префект. На первых шествиях предприятиям давали квоту на формирование колонн — три тысячи человек, — а сейчас приходится их ограничивать, потому что пять тысяч — предельная численность колонн, подчеркнул префект: последняя стартует, первая уже финиширует.

В юбилейный год 60-летия города префектура предлагает зеленоградским предприятиям и организациям, участвующим в шествии, карнавальный стиль. Но как будет выглядеть колонна, могут решать сами предприятия — «творите, делайте свою колонну, чтобы ее заметили», сказал Смирнов. Что касается культурной программы празднования Дня города, то она складывается из трех составляющих. Первая — организация праздника за бюджетный счет, через конкурсы на выбор подрядчика, который этим займется. Обычно это оформление города и организация концерта на Центральной площади. Вторая — предприятия организуют праздничные мероприятия за свой счет. Третья — привлекаются местные творческие коллективы, они выступают бесплатно. Например, хор «Кантилена». «В последние годы в плане культурной программы помогает, иногда даже навязчиво, департамент культуры», также сказал префект.

В этом году День города — 871-летие Москвы — отметят 8 сентября. В Зеленограде к этой дате приурочено и празднование 60-летия города. В традиционном шествии по Центральному проспекту — от улицы Злобина до Центральной площади — примут участие ретроавтомобили, паратрайки и другая необычная автотехника. Запланированы также воздушные гимнасты, парапланеристы, артисты в зорбах (прозрачные шары). Как обычно, вечером будет праздничный фейерверк.

В последние годы в шествии принимают участие не только зеленоградские предприятия и учреждения — непременным атрибутом стали школьники, байкеры, оркестры, мажоретки, кадеты. Стали традицией и площадки управ в парке Победы, научный городок и отдельный шатер для ветеранов.

Во времена СССР 1 мая и 7 ноября на Центральном проспекте проходили демонстрации. Колонны из сотрудников предприятий формировались возле 4-го торгового центра — на нынешней улице летчика Полагушина. Демонстранты шли, как и сейчас во время шествия, по проспекту до здания горсовета (ныне префектуры).

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