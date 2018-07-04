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День города в Зеленограде и Москве отпразднуют 8 сентября 04.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Москве в субботу, 8 сентября.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил об этом соответствующим распоряжением, подписанным 3 июля. Градоначальник возглавил также оргкомитет по подготовке и проведению праздника.

Зеленоград одновременно отметит и собственное 60-летие. В юбилейный день — 3 марта 2018 года — в Зеленограде прошел лишь торжественный вечер в ДК, основные мероприятия перенесли на общемосковский День города.

На праздник в Зеленограде столичные власти выделили из бюджета 7 миллионов рублей. В программе — возложение цветов к памятному знаку первостроителей на площади Юности, выступления артистов, полевая кухня, традиционное шествие по Центральному проспекту от улицы Злобина до Центральной площади, конечно же фейерверк и прочие мероприятия на нескольких площадках, в том числе с привлечением робота-промоутера.

По задумке, в шествии примут участие ретроавтомобили, паратрайки и другая необычная автотехника. Запланированы воздушные гимнасты, парапланеристы, артисты в зорбах (прозрачные шары) и много чего еще.

А на следующий день, 9 сентября, москвичи будут выбирать нового (или старого) мэра.

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