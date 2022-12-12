Клуб «Квартет» в корпусе 1106Е хорошо знаком зеленоградцам — здесь собраны самые разные спортивные, оздоровительные, творческие и обучающие направления. Можно заниматься в одном месте самым разным — от единоборств и рисования до фитнеса и английского языка. На входе в клуб теперь новая вывеска — Центр комплексной подготовки «Воин». Изменилось не только название, но и сама концепция — усилено спортивное направление, обучение стало более углубленным и перспективным, появился комплексный подход к формированию и развитию ребенка. О сути преобразований, тренировках и занятиях для детей и взрослых рассказываем подробно вместе с владельцем клуба Антоном Богачевым.
Полное название клуба — «Центр комплексной подготовки „Воин“ братьев Богачевых». Братья Богачевы — Антон и Кирилл, оба профессиональные спортсмены, практикующие тренеры, обладатели второго дана по карате. Есть команда по карате «Воин» — отсюда и название клуба. Антон Богачев более десяти лет занимается с детьми, подростками и взрослыми. Он также является основателем клуба «ЗОЖ» и еще одного спортивного зала в Солнечногорском районе. В его клубах работают хорошие тренеры, занимаются более 150 детей. В Центре комплексной подготовки через его тренерство проходит в год около тысячи детей. Развитие, формирование личности ребенка через спорт, физическую культуру, владение телом — это философия и стратегия создателя Центра. А спорт — это воспитание, ловкость, сила, уверенность и здоровье.
Спортивные достижения Богачева обширны: додзё-оператор Российской национальной федерации карате-киокушинкай, призер Чемпионата Москвы 2013-2014 годов, турнира ЦФО 2014 года, Кубка России 2015 года, участник общероссийских и международных сборов и семинаров по карате. Подробнее о нём читайте в нашей публикации.
— Мне хотелось подчеркнуть нашу основную задачу — спортивное воспитание детей, серьезные занятия, успешное участие в соревнованиях — объясняет смену названия клуба Антон Богачев. — При этом соревнования как таковые не являются самоцелью. Это важная часть спортивного процесса, но подходить к ней нужно постепенно и в игровой форме, если речь идет о занятиях с детьми. Сначала, например, устраиваем состязания на мягких мячах, чтобы исключить даже минимальные травмы. Важны не столько сами соревнования, сколько соревновательный дух.
Как опытный тренер, уверенно говорю — всё очень индивидуально. Ребенок может с удовольствием заниматься, тренироваться, но бояться соревнований как огня. Он еще не готов, и этот процесс не надо форсировать — будет только хуже. Значит, время еще не пришло. Комплексный подход как раз подразумевает плавное, последовательное, спокойное приобщение к физической культуре. Если говорить конкретно о карате, то кумите (спарринг, бой с противником) разрешен с 11 лет, с этого же возраста можно присваивать разряды. Основная же соревновательная деятельность начинается с 18 лет. Наша задача — довести до этого возраста без травм и с желанием тренироваться дальше.
Еще одно новшество в клубе — профессиональный психолог работает со спортивными командами и индивидуально, если возникают какие-то сложности.
По сути это место остается семейным клубом, где занимаются и дети (можно уже с трёх лет!), и взрослые. Например, мама может привести ребенка на айкидо, а сама пойти в это время на фитнес — очень удобно. Концепция клуба «Квартет» — комплексное развитие и совместный семейный досуг.
Дети
- Карате
- Айкидо
- Самбо
- Самооборона
- Рисование
- Хореография
- Английский язык
- Занятия с логопедом
- Школа дошколят
Взрослые
- Каратэ
- Фитнес
- Джампинг-фитнес
- Йога
Детские группы формируются по возрасту: 3-6, 7-9, 10-13 лет. С 14 лет можно приходить уже на взрослые занятия. Каратэ занимаются уже с трех лет, брейк-данс — с четырех, единоборства — с пяти лет.
Если заниматься хочется, но не можете определиться, чем именно — опытные администраторы помогут с выбором. Первое пробное занятие бесплатное!
В клубе теперь можно тренировать ребенка индивидуально — только он (она) и тренер. Это особенно актуально в трех случаях. Первый — проблемы с осанкой, коленями, стопами. Правильные последовательные упражнения сформируют правильное положение опорно-двигательного аппарата, правильную походку, правильное положение стоп и коленей. Эти занятия появились не просто так, а потому что появилась необходимость в них. Сейчас много таких запросов, поясняет Антон Богачев.
Второй повод для индивидуальных занятий — нежелание ребенка заниматься физкультурой вообще, проблемы со спортивными занятиями в группе. Это происходит по разным причинам — ребенок неконтактный, много сидит дома, не ходил в садик, тяжело влиться в коллектив. Допустим, пришел «с нуля» пришёл на занятия, где дети в группе уже что-то умеют — и ему сложно вписаться. На персональных занятиях ребенка постепенно вводят в спорт, мягко, постепенно готовят их к тренировкам. «Много было таких детей, которые совсем не хотели заниматься — а теперь на сборы ездят, — рассказывает Антон Богачев. — Я постепенно готовлю их, разговариваю практически на равных, как со взрослыми, пытаюсь понять, чего именно они боятся, почему тревожатся, рассказываю о своем опыте, о том, как стать сильнее».
Сейчас достаточно много детей, которые в принципе боятся физического контакта, отмечает Антон. Возможно, потому что много времени проводят дома и с гаджетами, а не с живыми людьми. Иногда любое прикосновение воспринимают болезненно, не чувствуют дистанции с другими людьми и даже своего тела. В Центре профессионально решают эти проблемы.
И третья ситуация для индивидуальных тренировок — желание взрослых спортсменов совершенствоваться, позаниматься с опытным тренером.
Корпус 1106Е — нежилое здание, находится на Панфиловском проспекте. Рядом автобусная остановка «Березовая аллея».
Записаться на первое бесплатное занятие: 8-903-757-29-77, 8-499-732-91-21
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