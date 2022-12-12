«Наша основная задача — спортивное воспитание детей»

Полное название клуба — «Центр комплексной подготовки „Воин“ братьев Богачевых». Братья Богачевы — Антон и Кирилл, оба профессиональные спортсмены, практикующие тренеры, обладатели второго дана по карате. Есть команда по карате «Воин» — отсюда и название клуба. Антон Богачев более десяти лет занимается с детьми, подростками и взрослыми. Он также является основателем клуба «ЗОЖ» и еще одного спортивного зала в Солнечногорском районе. В его клубах работают хорошие тренеры, занимаются более 150 детей. В Центре комплексной подготовки через его тренерство проходит в год около тысячи детей. Развитие, формирование личности ребенка через спорт, физическую культуру, владение телом — это философия и стратегия создателя Центра. А спорт — это воспитание, ловкость, сила, уверенность и здоровье.



Спортивные достижения Богачева обширны: додзё-оператор Российской национальной федерации карате-киокушинкай, призер Чемпионата Москвы 2013-2014 годов, турнира ЦФО 2014 года, Кубка России 2015 года, участник общероссийских и международных сборов и семинаров по карате. Подробнее о нём читайте в нашей публикации.

— Мне хотелось подчеркнуть нашу основную задачу — спортивное воспитание детей, серьезные занятия, успешное участие в соревнованиях — объясняет смену названия клуба Антон Богачев. — При этом соревнования как таковые не являются самоцелью. Это важная часть спортивного процесса, но подходить к ней нужно постепенно и в игровой форме, если речь идет о занятиях с детьми. Сначала, например, устраиваем состязания на мягких мячах, чтобы исключить даже минимальные травмы. Важны не столько сами соревнования, сколько соревновательный дух.

Как опытный тренер, уверенно говорю — всё очень индивидуально. Ребенок может с удовольствием заниматься, тренироваться, но бояться соревнований как огня. Он еще не готов, и этот процесс не надо форсировать — будет только хуже. Значит, время еще не пришло. Комплексный подход как раз подразумевает плавное, последовательное, спокойное приобщение к физической культуре. Если говорить конкретно о карате, то кумите (спарринг, бой с противником) разрешен с 11 лет, с этого же возраста можно присваивать разряды. Основная же соревновательная деятельность начинается с 18 лет. Наша задача — довести до этого возраста без травм и с желанием тренироваться дальше.

Еще одно новшество в клубе — профессиональный психолог работает со спортивными командами и индивидуально, если возникают какие-то сложности.