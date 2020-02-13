О себе

Я всю жизнь занимался спортом: попробовал бокс и дзюдо, участвовал в соревнованиях по бегу, стрельбе и лыжам. Но именно карате стало моим любимым увлечением, которое я быстро превратил в свою работу. В 2010 году я поступил на службу в органы внутренних дел и стал инструктором по служебной и боевой подготовке: обучал сотрудников полиции приемам борьбы.

Но свои тренировки не бросал и сдавал на пояса — сейчас у меня черный пояс второй дан киокушинкай карате. Второй дан — это вторая степень мастерства. До этого я уже сдал на 11 разных поясов: оранжевый, синий, желтый и так далее. На второй дан успешно сдал в июле 2019 года в присутствии японского представителя.

Во время службы в полиции мы с братом открыли детскую секцию карате в Солнечногорском районе. Сейчас я — сертифицированный тренер и имею право преподавать киокушинкай карате.