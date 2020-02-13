Закончив работать в полиции, Антон Богачев стал сертифицированным тренером по карате «киокушинкай» — это один из самых сложных стилей, предполагающий полный контакт. Он преподает в Зеленограде в спортивном клубе «Воин» и уверен, что этот спорт подходит абсолютно всем — детям и взрослым, мальчикам и девочкам. Антон рассказал «Зеленоград.ру» о преподавании, соревнованиях, своих воспитанниках и развеял мифы, связанные с каратэ.
Я всю жизнь занимался спортом: попробовал бокс и дзюдо, участвовал в соревнованиях по бегу, стрельбе и лыжам. Но именно карате стало моим любимым увлечением, которое я быстро превратил в свою работу. В 2010 году я поступил на службу в органы внутренних дел и стал инструктором по служебной и боевой подготовке: обучал сотрудников полиции приемам борьбы.
Но свои тренировки не бросал и сдавал на пояса — сейчас у меня черный пояс второй дан киокушинкай карате. Второй дан — это вторая степень мастерства. До этого я уже сдал на 11 разных поясов: оранжевый, синий, желтый и так далее. На второй дан успешно сдал в июле 2019 года в присутствии японского представителя.
Во время службы в полиции мы с братом открыли детскую секцию карате в Солнечногорском районе. Сейчас я — сертифицированный тренер и имею право преподавать киокушинкай карате.
Киокушинкай карате — это полноконтактный стиль карате, один из самых сложных сегодня. Это направление было создано в 1950-х годах в противовес бесконтактным школам и принципу «карате без контакта». В то время спортивным результатам значение особо не придавалось, а карате было скорее стилем жизни, нежели спортом.
Но без навыков борьбы с противником очень сложно постоять за себя и защитить других. Именно поэтому основатель этого стиля, Масутацу Ояма, собрал вместе всех каратистов, которые хотели драться, чтобы возродить каратэ как воинское искусство. Именно они показали миру настоящее каратэ, которое быстро обрело популярность во всем мире.
Конечно, в этом направлении нет такой свободы действий, как в ММА, например, сильных ударов по лицу руками. Но, тем не менее, стиль киокушинкай позволяет бойцам в полной мере проявить себя в рамках установленных правил. Стиль допускает удары по всем трем уровням:
верхнему (только ногами);
среднему;
нижнему.
Разрешены удары по любой части тела кроме паховой области и позвоночника.
Карате — это спортивная дисциплина, поэтому первое преимущество — это безупречная физическая подготовка. Спортсмены тренируют все группы мышц, делают большое количество упражнений, которые повышают силу, выносливость, реакцию и скорость.
Во-вторых, во время тренировок большая часть ударов приходится на открытые участки тела. Кроме того, в обучение входит навык разбивания твердых предметов, чаще всего досок. Благодаря такой набивке каратисты имеют очень крепкое тело и могут принимать удары любой силы.
Но каратэ — это не только спорт, но и философское течение, в котором сосредоточены важные ценности: уважение к старшим и к сопернику, принцип ненападения и неприменения силы, если только жизни вас или ваших близких не угрожает опасность.
В киокушинкай карате важное место отводится дисциплине, которая помогает ученикам не только на тренировках, но и в повседневной жизни. Карате воспитывает силу, дух и волевые качества, которые важны для человека даже за стенами спортивного зала.
Мои воспитанники знают, что свои способности они могут применять только для самообороны. Но, как показывает практика, к детям, которые серьезно занимаются, мало кто осмеливается приставать.
Спортивный клуб «Воин» в Зеленограде, в котором я преподаю карате, сейчас насчитывает более 150 учеников. Группы делятся на малышей — 3-5 лет, подростков — 6-12 лет и взрослых. Причем в старшей группе новички и профи занимаются вместе. На занятия могут прийти все желающие с любым уровнем подготовки в любое время года.
Тренировки проходят в нескольких местах:
в корпусе 1106е на втором этаже в Kvartetclub;
в корпусе 921А, школа 719;
в Солнечногорском районе, деревня Радумля, дом 14
Мы участвуем в турнирах и соревнованиях, сдаем на пояса и ездим на летние сборы.
Группы собираются и летом: в теплое время мы тренируемся на улице: свежий воздух, бег, атлетические упражнения — каратист должен быть всесторонне развит.
Спортсмену нужно относиться к тренировкам, а особенно к соревнованиям, очень серьезно. Нужно не только держать свой вес и совершенствовать физическую форму, но и настраиваться на победу психологически. Но, тем не менее, в нашей команде не важен ежесекундный результат.
Моя главная задача — привить детям интерес к спорту, чтобы они занимались им всю свою жизнь и передали это как ценность следующим поколениям. Я считаю, что в век смартфонов и социальных сетей это очень важно, это часть здорового образа жизни.
В тренировочном процессе все происходит постепенно: сначала это общая физическая подготовка — приседания, отжимания, пресс и так далее. Только после этого мы переходим к технике каратэ. Сразу к спаррингу ученики не допускаются: сначала они отрабатывают техники несколько месяцев. Такая система тренировок минимизирует получение травм как у детей, так и у взрослых.
Сами занятия начинаются с разминки: это набор упражнений в киокушинкай карате, который стандартизирован японскими мастерами. Затем мы переходим к основному тренировочному процессу. В детских группах преобладает игровой и соревновательный формат, чтобы поддерживать внимание и заинтересованность. Со взрослыми все «по-серьезному», работаем до седьмого пота.
Многие переживают, что это травмоопасный спорт. Я могу сказать, что каждый спорт опасен по-своему, но также страшно и по улице ходить. Самое главное, быть хорошо подготовленным, владеть техникой и приемами, а для этого нужно идти к опытному специалисту, который научит делать, как правильно.
Кроме того, есть мнение, что каратэ — это не женский вид спорта. Я не согласен с этим, потому что считаю, что уметь постоять за себя важно абсолютно каждому, независимо от пола. У меня в группах занимаются и мальчики и девочки, их примерно поровну. Причем девушки часто более усердны в своих тренировках!
Довольно частая ситуация, когда на занятия приходят целыми семьями. Сначала ребенка отдали, потом и родители заинтересовались. Это здорово, потому что так прогресс у всех идет быстрее: спортсмены занимаются не только в спортзале, но и практикуются дома, готовятся к сдаче на пояса.
Каратэ — это многогранный спорт, поэтому цели у всех спортсменов разные.
Можно заниматься и изучать приемы самозащиты,
можно тренироваться просто ради физической нагрузки,
можно сдавать на пояса и участвовать в соревнованиях.
Соревнования есть двух видов: «Кумитэ» — это полноконтактный бой с противником по правилам киокушинкай каратэ и «Ката» — это постановка боевых связок, чтобы показать свое техническое преимущество.
Кроме того, ученики готовятся к аттестации на пояса: это сложный и волнительный процесс. Но чем выше мастерство, тем выше и ценность.
Аттестация включает бои и технику карате.
В своей спортивной карьере я принимал участие и занимал призовые места в областных турнирах, чемпионате Москвы и Всероссийских соревнованиях. Но на этом я не останавливаюсь: сейчас планирую и дальше выступать и побеждать, готовлюсь к турнирам. Следующий этап — поехать в Японию и сразиться там за призовые места!
Мои воспитанники тоже участвуют в различных соревнованиях и побеждают. Когда выступают и занимают призовые места твои спортсмены, испытываешь еще больше эмоций и гордости, чем когда участвуешь сам.
Телефон: +7-905-716-30-34
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