Клуб, где удалось собрать самые разные спортивные, оздоровительные, творческие и обучающие направления — от карате и битбокса до чечетки и школы дошколят, — работает в корпусе 1106Е. Это отдельно стоящее здание на Панфиловском проспекте, недалеко от автобусной остановки «Березовая аллея». Рассказываем, чем отличается этот клуб от существующих, какие редкие направления там можно найти, и почему туда ходят с удовольствием и дети, и взрослые.
Концепция клуба «Квартет» — комплексное развитие и совместный семейный досуг. Здесь много детских занятий, на некоторые можно ходить уже с трех лет — например, на карате. Ведет занятия сертифицированный тренер по карате киокушинкай Антон Богачев, его хорошо знают в Зеленограде. В числе спортивных занятий также карате, самбо, самооборона (не путайте с самбо), русский бой. Танцевальные направления для детей — хип-хоп, брейк-данс, классическая хореография.
К тренировкам особый подход. «Мы не форсируем, не требуем рекордов, а приобщаем детей к физической культуре», говорит тренер Богачев. При этом занятия серьезные, а на определенном уровне подготовки с ребятами могут заниматься и бесплатно. Юные каратисты, занимающиеся в клубе, уже принимали участие в чемпионатах Москвы и России.
Работает художественная студия (рисование, в том числе акварелью).
Есть кружок мягкой игрушки (самый настоящий, как в прошлом). Между прочим, шитьё очень полезно не только как навык, но и для общего развития ребенка: развивает координацию, моторные навыки, фантазию, формирует эстетический вкус.
В музыкальной студии дети учатся играть на синтезаторе, слышать музыку, ритм, читать ноты с листа. А если ваш ребенок любит настукивать ритм или имитировать его голосом — приводите его на зажигательный битбокс. Это вокальная перкуссия, когда ритмические фигуры «отбивают» голосом. Это не просто интересно, но и хорошо развивает голосовые связки и дыхание.
Одно из редких в Зеленограде направлений — каллиграфия. Можно приводить детей с шести лет. Ведет занятия Людмила Ивановна Ворожбит — педагог с 20-летним стажем, художник-график, каллиграф, работавшая в издательстве «Наука» и Третьяковской галерее. Каллиграфия — это не только формирование красивого почерка. Правильное письмо развивает мелкую моторику рук, которая, в свою очередь, влияет на формирование коры головного мозга ребенка. Такие занятия актуальны и как подготовка к школе и для школьников — четкий разборчивые почерк увеличит скорость письма и в конечном счете успеваемость.
Также для детей работают логопед и психолог. Открыта школа дошколят, где опытный педагог подготовит детей к школе.
Разнообразные секции и занятия в одном клубе — это здорово и удобно. Хотя бы потому, что ребенка не надо водить и возить в разные места, а то и в разные концы города. И дает возможность всестороннего развития. Можно позаниматься самбо, а потом пойти на творческие занятия.
Еще один несомненный плюс «Квартета» — дети и родители могут заниматься в одно и то же время. Например, мама привела ребенка на карате или рисование, а сама пошла на фитнес в соседний зал. Кстати, единоборствами, рисованием, музыкой, каллиграфией могут заниматься и дети, и взрослые. Конечно, группы формируются по возрасту. А верхней возрастной планки нет.
Для взрослых — фитнес, пилатес, табата, функциональный тренинг, суперфит. Между прочим, женщины иной раз стесняются идти на такие занятия — мол, не так выгляжу, лишний вес, возраст, а там все «фитоняшки». Ничего подобного в клубе не наблюдается: занимаются девушки и женщины самого разного телосложения.
Танцы для взрослых — популярный латина-соло и редкий сейчас степ. Чечетка — еще одна изюминка клуба. Пользуется большим успехом, ходят заниматься и мужчины, и женщины.
С 2 по 26 февраля в клубе работал детский зимний лагерь. Дети находились в клубе с 9:00 до 18:00, каждый день проходили увлекательные мастер-классы, спортивные и творческие занятия, веселые прогулки, активные игры, развлекательные программы. Двухразовое питание, перекусы и чаепития были включены в стоимость. И с июня откроется летний лагерь. Запланирована интересная программа с хорошей физической подготовкой, полезным и веселым времяпрепровождением.
В клубе интересно, весело и тепло. Учителя и тренеры здесь заинтересованы в общении и результате, у них, что называется, «искра в глазах». Это важно, потому что к скучному и вялому человеку ходить не будут. И отдачи от занятий не будет.
Есть групповые и индивидуальные занятия, действует система скидок. Например, 10-процентная скидка на занятия всех направлений для многодетных семей и пенсионеров. Есть вообще бесплатная группа карате для многодетных. Цены на разовые занятия и абонементы вполне разумные и доступные для большинства жителей. Пробное занятие бесплатное.
И напоследок небольшой лайфхак от Антона Богачева. Родители всегда ищут хорошего тренера или учителя детям. Порой надо перебрать нескольких, чтобы найти «своего», а это непросто. «Во-первых, сами смотрите на педагога. Он должен быть бодрым, заинтересованным, должен выкладываться и общаться. Во-вторых, ориентируйтесь на ребенка, — советует Антон. — Если на вопрос «хочешь идти на эти занятия (тренировку)?» ребенок отвечает «да!», то всё хорошо. Только не просто «да!», а — «да-а-а!!!»
Семейный клуб «Квартет»:
Адрес: Зеленоград, корпус 1106Е
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