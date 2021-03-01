В клубе интересно, весело и тепло. Учителя и тренеры здесь заинтересованы в общении и результате, у них, что называется, «искра в глазах». Это важно, потому что к скучному и вялому человеку ходить не будут. И отдачи от занятий не будет.



Есть групповые и индивидуальные занятия, действует система скидок. Например, 10-процентная скидка на занятия всех направлений для многодетных семей и пенсионеров. Есть вообще бесплатная группа карате для многодетных. Цены на разовые занятия и абонементы вполне разумные и доступные для большинства жителей. Пробное занятие бесплатное.