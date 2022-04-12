В 2022 году МИЭТ примет на программы бакалавриата на 37 абитуриентов больше (903, в прошлом году — 866).

Дополнительных 15 мест получило одно из самых актуальных направлений — «Информационные системы и технологии», которое пользуется большим спросом у абитуриентов. Приём на него увеличится в полтора раза (всего 45 мест).

Еще 15 бюджетных мест получило направление «Дизайн», на которое в прошлом году не было бюджетного приёма. Кроме того, впервые МИЭТ набирает «вечерников» на этот профиль, на очно-заочную форму обучения — 5 человек на бюджетные места.

Некоторое количество бюджетных мест вуз перераспределил в пользу «гуманитариев»: добавилось 25 мест на направлении «Менеджмент» (всего 45), 15 мест — на направлении «Лингвистика» (всего 40). «У ребят будет больше возможностей поступить на гуманитарные направления» , — подытожил, выступая перед абитуриентами и родителями, ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Бобриков (полная видеозапись собрания доступна на странице МИЭТ вконтакте, его транслировали онлайн).

Кроме того, немного больше мест стало на технических специальностях «Программная инженерия» (+5 мест) и «Биотехнические системы и технологии» (+2 места). «Количество бюджетных мест на другие технические направления подготовки, существенно увеличенное в прошлом году, практически не изменилось» , — отмечается на сайте МИЭТа. Исключение — «Наноматериалы», на это направление в 2022 году бюджетные места не предусмотрены.

Поступить в вуз благодаря увеличению бюджетных мест станет проще, предполагают в приёмной комиссии — раз больше мест, значит, скорее всего, снизятся проходные баллы. По итогам прошлогодней приёмной кампании средний балл ЕГЭ поступивших в вуз уже уменьшился, хотя все последние годы устойчиво рос. Это также стало следствием расширения приёма на бюджет — в 2021 году Минобрнауки выделил МИЭТу на 76 бюджетных мест больше, чем в 2020.

Всего в МИЭТе сейчас учатся 3700 студентов по 30 программам бакалавриата и специалитета, 795 магистрантов по 34 программам магистратуры.