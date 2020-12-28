«Аэроэкспресс» ввел абонементы на поездки в экспресс-автобусах от метро «Ховрино» в аэропорт Шереметьево. Теперь можно сэкономить 99 рублей на каждой поездке. Посчитали, будет ли путь на двух автобусах — 400-м до «Ховрино» и «аэроэкспрессном» 1195 до аэропорта — удобным и выгодным для часто ездящих из Зеленограда в Шереметьево, и сравнили с другими вариантами.
Разовый билет на автобус от «Ховрино» до Шереметьево стоит 199 рублей, при покупке абонемента на 15 поездок — 100 рублей. Абонемент рассчитан на 15 поездок и действует 45 дней.
Деньги. Если человек живет в Зеленограде и постоянно работает в Шереметьево — допустим, это стандартные 22 рабочих дня, — то ему придется купить этот абонемент три раза. Останется еще «хвостик» — три поездки, туда-обратно плюс одна в одну сторону. Итого пассажир потратит 4200 рублей. И это только на один автобус, а еще надо платить за проезд в 400-м «экспрессе». Например, месячный безлимитный «Единый» стоит 2170 рублей. Получается 4200+2170=6370 рублей в месяц. С месячным безлимитным ТАТ получится 5380 рублей.
Время. Автобус 400 «экпресс» ходит в часы пик каждые три минуты, до метро «Ховрино» идет по трассе М-11 полчаса. Остановка автобуса 1195 находится рядом с остановкой 400-го у «Ховрино». 1195-й ходит с интервалом 20 минут, идет в аэропорт по той же М-11 тоже 20 минут. В целом поездка займет минимум час, максимум полтора.
Из Зеленограда в Шереметьево можно доехать по Ленинградскому шоссе: на автобусе 400 «поостановочном» до остановки «Монумент», затем перейти Ленинградку и сесть в автобус 817. Есть и более короткий путь: доехать на 400-м до остановки «Черкизово» (шестая остановка на Ленинградке), перейти шоссе по подземному переходу и пересесть на автобус 851.
Деньги. Все эти маршруты обслуживает «Мосгортранс». Поэтому при пересадке, если пассажир платит за проезд по тарифу «Кошелек», списывается не полная сумма разового билета (сейчас 40 рублей), а 22 рубля. При такой оплате проезд обойдется в 2728 рублей за 22 рабочих дня в месяц. С безлимитным «единым» на месяц — в 2170. То есть, в два-три раза дешевле, чем при поездке «400Э плюс экспресс 1195».
Время. 400-й «поостановочный» (он же 400 без буквы) ходит с интервалами 12-15 минут. До «Монумента» (это возле «Меги» и «Икеи») идёт в среднем минут 45 — это зависит от дорожной ситуации на Ленинградском шоссе и месте посадки в автобус в Зеленограде (400-й идет от Крюковской площади через Панфиловский, Центральный, Московский проспекты со всеми остановками). Автобус 817 в часы пик ходит раз в 17-20 минут, от «Монумента» до Шереметьево едет минут 15 по Международному шоссе. Плюс время на переход шоссе по мосту. В удачном варианте — без долгого ожидания автобусов и без пробок на дороге — дорога займет около полутора часов. Но пробки на Ленинградском шоссе частые, поэтому точно спрогнозировать время в пути сложно.
851-й ходит с интервалами 12-14 минут, едет от Черкизово до Шереметьево минут 15 по Шереметьевскому шоссе. В этом случае тоже все зависит от дорожной ситуации.