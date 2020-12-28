С новым абонементом

Разовый билет на автобус от «Ховрино» до Шереметьево стоит 199 рублей, при покупке абонемента на 15 поездок — 100 рублей. Абонемент рассчитан на 15 поездок и действует 45 дней.

Деньги. Если человек живет в Зеленограде и постоянно работает в Шереметьево — допустим, это стандартные 22 рабочих дня, — то ему придется купить этот абонемент три раза. Останется еще «хвостик» — три поездки, туда-обратно плюс одна в одну сторону. Итого пассажир потратит 4200 рублей. И это только на один автобус, а еще надо платить за проезд в 400-м «экспрессе». Например, месячный безлимитный «Единый» стоит 2170 рублей. Получается 4200+2170=6370 рублей в месяц. С месячным безлимитным ТАТ получится 5380 рублей.

Время. Автобус 400 «экпресс» ходит в часы пик каждые три минуты, до метро «Ховрино» идет по трассе М-11 полчаса. Остановка автобуса 1195 находится рядом с остановкой 400-го у «Ховрино». 1195-й ходит с интервалом 20 минут, идет в аэропорт по той же М-11 тоже 20 минут. В целом поездка займет минимум час, максимум полтора.