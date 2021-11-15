Комплексное благоустройство «Аллеи вязов» — парковой территории, прилегающей к корпусам 905, 906 и 913 — планируется начать в 2022 году. Из-за сокращения бюджетного финансирования сделать ремонт за один год скорее всего не получится, поэтому его разделят на два этапа и завершат уже в 2023 году, сообщили в управе района Старое Крюково. И анонсировали, что войдёт в список работ.
«Мы давно обещали и в следующем году, вероятнее всего, приступим к выполнению работ по благоустройству Аллеи вязов, — рассказал Максим Хлудов, замглавы управы по вопросам ЖКХиБ в эфире радио „Зеленоград Сегодня“. — Заменим асфальт на плитку в довольно большом объёме, отремонтируем газоны и одну детскую площадку. К сожалению, по финансовым причинам охватить всю эту территорию за один год у нас вряд ли получится. Мы разбили эти работы на два этапа, основную часть сделаем в 2022 году, в 2023 году будем планировать продолжение».
В префектуре уточнили, что благоустройство пришлось частично отложить в связи с сокращением финансирования и удорожанием строительных материалов. Зеленоград получит из столичного бюджета в 2022 году на 125,7 миллионов рублей меньше, чем было выделено в 2021. По этой же причине отложено благоустройство сквера в 11 микрорайоне.
Проектирование благоустройства «Аллеи вязов» началось этой весной. В середине мая «Жилищник» заключил два контракта — на визуализацию основных планировочных решений и на разработку проектно-сметной документации — с московской компанией «Стройпроект АС». Оба конкурса прошли со значительным (более 60%) снижением цены: вместо 3,6 миллиона рублей в проектирование вложат 1,3 миллиона.
В техзадании на проектирование территория будущего благоустройства — 2,4 га — включала не только аллею между корпусами 905, 906 и 913 (200 метров) и детскую площадку у корпуса 913, но и продолжение аллеи вдоль корпуса 918 (еще 150 метров), тротуары вдоль стадиона школы 719, и дорожку вдоль бывшего ДЮЦ «Восток» до корпуса 904, а также озеленённые участки вокруг жилых домов.
Условия конкурса предусматривали замену асфальта на брусчатку из гранита, обновление малых архитектурных форм, фонарей. Согласно техзаданиям, проектировщики обязаны были максимально сохранить зеленые насаждения, учесть сложившиеся направления пешеходных потоков и дорожно-тропиночной сети, спланировать водоотвод. При капремонте при необходимости будут ремонтировать подземные коммуникации, чинить или менять бордюры и ограждения.
Жители 9 микрорайона в ответ на новость о благоустройстве аллеи высказались против замены асфальта на брусчатку: «Постоянно все спотыкаются о плитку, через год она вся едет в разные стороны», «А детям где кататься? По брусчатке? Нет! Жители против — сделайте хороший асфальт».
Второй реакцией стало неверие в то, что пожелания горожан учтут. «При проектировании основной концепции благоустройства целесообразные пожелания жителей учитываются в обязательном порядке», — ответили в префектуре на запрос «Зеленоград.ру».
Будет ли проведено публичное обсуждение проекта благоустройства с жителями — пока не ясно. По условиям проектирования, «подрядчик обязуется актуализировать выполненную работу по результатам публичных слушаний».
Пешеходная зона длиной более 300 метров вдоль корпусов 905-907 и 918 — одна из десятка зеленоградских зон отдыха, вошедших в программу благоустройства «Знаковые объекты» на 2021 и 2022 годы. Планы обустроить аллею управа района Старое Крюково анонсировала еще в 2018 году. Тогда же прозвучало её новое название — «Аллея вязов». Проектирование было намечено на 2020 год, но его пришлось перенести из-за эпидемиологических ограничений.
Мол материал подорожал. Не тупите народ, хватит воровать, пора и лес пилить, а не "пилить" бюджетные деньги.