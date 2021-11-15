Условия конкурса предусматривали замену асфальта на брусчатку из гранита, обновление малых архитектурных форм, фонарей. Согласно техзаданиям, проектировщики обязаны были максимально сохранить зеленые насаждения, учесть сложившиеся направления пешеходных потоков и дорожно-тропиночной сети, спланировать водоотвод. При капремонте при необходимости будут ремонтировать подземные коммуникации, чинить или менять бордюры и ограждения.

Жители 9 микрорайона в ответ на новость о благоустройстве аллеи высказались против замены асфальта на брусчатку: «Постоянно все спотыкаются о плитку, через год она вся едет в разные стороны», «А детям где кататься? По брусчатке? Нет! Жители против — сделайте хороший асфальт».

Второй реакцией стало неверие в то, что пожелания горожан учтут. «При проектировании основной концепции благоустройства целесообразные пожелания жителей учитываются в обязательном порядке», — ответили в префектуре на запрос «Зеленоград.ру».

Будет ли проведено публичное обсуждение проекта благоустройства с жителями — пока не ясно. По условиям проектирования, «подрядчик обязуется актуализировать выполненную работу по результатам публичных слушаний».

Пешеходная зона длиной более 300 метров вдоль корпусов 905-907 и 918 — одна из десятка зеленоградских зон отдыха, вошедших в программу благоустройства «Знаковые объекты» на 2021 и 2022 годы. Планы обустроить аллею управа района Старое Крюково анонсировала еще в 2018 году. Тогда же прозвучало её новое название — «Аллея вязов». Проектирование было намечено на 2020 год, но его пришлось перенести из-за эпидемиологических ограничений.