Весной «Жилищник» заказал «разработку концепции комплексного благоустройства» сквера в глубине 11-го микрорайона и почти одновременно объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации. Пришедший по конкурсу подрядчик — «Стройпроект АС» — должен был уже сделать и то, и другое. В ответ на просьбу «Зеленоград.ру» показать эскизы проекта «Жилищник» ответил, что это преждевременно. Во-первых, работы перенесены на 2023-2024 годы, во вторых в проект могут быть внесены изменения — в зависимости от финансирования.

Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в префектуру, чтобы выяснить, что ещё из планов на следующий год отложено и перенесено.