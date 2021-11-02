Благоустройство сквера в 11-м микрорайоне отложили из-за нехватки денег 02.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Управа и «Жилищник» решили благоустроить небольшой бульвар между корпусами 1121, 1126 и 1129 — он называется сквером имени 50-летия Зеленограда. Уже сделали проект с визуализацией — казалось бы, можно показать его жителям и обсудить, чтобы обновить сквер в следующем году. Но на 2022-й финансирование сократили — и, скорее всего, не на отдельно взятый сквер, а на благоустройство в целом.

Весной «Жилищник» заказал «разработку концепции комплексного благоустройства» сквера в глубине 11-го микрорайона и почти одновременно объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации. Пришедший по конкурсу подрядчик — «Стройпроект АС» — должен был уже сделать и то, и другое. В ответ на просьбу «Зеленоград.ру» показать эскизы проекта «Жилищник» ответил, что это преждевременно. Во-первых, работы перенесены на 2023-2024 годы, во вторых в проект могут быть внесены изменения — в зависимости от финансирования.

Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в префектуру, чтобы выяснить, что ещё из планов на следующий год отложено и перенесено.

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Метки:
микрорайон 11, благоустройство, сквер
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