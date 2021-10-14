От магазина «Перекрёсток» к корпусу 908 сделали долгожданный дополнительный тротуар вдоль автомобильного спуска. Кроме того, тротуар проложили и дальше, по краю газона напротив корпуса 908 — раньше пешеходам приходилось делить дорогу с машинами.
Фото: Леонид П.
Май 2021
Фото: «Зеленоград.ру»
Дополнительно на спуске от «Перекрёстка» будет устроен новый «лежачий полицейский». Его обещают сделать до начала ноября.
Работы выполняются на средства экономии управы за 2020 год. Совет муниципальных депутатов решил потратить на это почти полмиллиона рублей.
Фото: управа района Старое Крюково
Фото: управа района Старое Крюково
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