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Благоустройство детской площадки в 9 микрорайоне, о котором просят жители, перенесли второй раз — и опять из-за эпидемии 08.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Благоустройство детской площадки у корпуса 909 перенесли на 2022 год. Об этом сообщила префектура в ответ на запрос редакции. Причины не поясняются — упоминаются только ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Год назад благоустройство уже отложили на 2021 год из-за тех же обстоятельств.

Жители ближайших домов с 2019 года просят включить двор корпуса 909 в программу благоустройства: обновить детскую площадку и реорганизовать территорию двора. Нынешняя детская площадка, по их мнению, опасна для детей до пяти лет, не предназначена для малышей по техническому паспорту площадки и не соответствует требованиям ГОСТ.

В частности, на ней «отсутствует безопасное резиновое покрытие, есть опасные металлические конструкции, основные конструкции давно не обновлялись (установлены в 2007—2010 годах) и находятся в ветхом состоянии», написал в префектуру местный житель Илья. В 2014 году площадку благоустраивали, отметил он, однако это благоустройство было абсолютно не заметно для обычных людей. Металлоконструкции признали удовлетворительными — «Похоже, кто-то сэкономил на качестве объектов, кто-то не замечает ржавую горку и качели, с которых регулярно падают дети».

Доводы поддержали и другие соседи. «В одной из песочниц в дереве живут земляные осы, а единственный элемент площадки (качалка), предназначенный для детей до пяти лет, давно находится в аварийном состоянии, на ней и качаться опасно и просто трогать руками», — добавила одна из мам. «Мой ребенок уже несколько раз получал различного рода травмы на ней, — рассказала другая, — ушибы, при падении с горки, порезы от ржавых углов метала площадки, занозы от дурацкого старого ежа-качалки». Кроме того, площадка не отгорожена от проезжей части, и дети порой выбегают под машины, отметила она.

Родители попросили еще раз провести обследование и заменить эту площадку на современный многофункциональный безопасный детский городок, такой, как новая детская площадка с мягким искусственным покрытием за детской поликлиникой №105 в 8 микрорайоне. Эти же аргументы касались и других площадок поблизости, например, площадки у корпуса 913.

Еще одна просьба была высказана по поводу оснащения площадки средствами наблюдения — на ней периодически видят пьяных.

В августе 2019 года управа обещала рассмотреть вопрос благоустройства двора «при перспективном планировании на 2020 год», а пока призвала родителей пользоваться площадками поблизости, недавно благоустроенными.

В январе 2020 года глава управы заявила, что площадка у корпуса 909 вошла в программу благоустройства по многочисленным просьбам жителей — на ней проведут капитальный ремонт с учетом функционального зонирования, поставят МАФ и игровое оборудование для всех возрастных групп детей, сделают искусственное покрытие, зону для занятия спортом, отремонтируют асфальт и бордюры на проезжей части и реконструируют контейнерно-бункерную площадку.

Для будущего проектирования Илья внёс идею — создать «единый площадочно-парковый комплекс, объединяющий площадки у корпусов 909 и 913 с созданием безопасной от автомобилей переходной зоны».

Но в управе эту идею не поддержали: зону пересекает местный проезд, менять его конфигурацию «не планируется», ответили чиновники. Потом началась эпидемия, планы благоустройства на 2020 год свернули и перенесли на 2021-й.

Весной управа сообщала о том, что комплексный ремонт двора корпуса 909 запланирован, как и ремонт двора корпуса 924, «в рамках программы стимулирования управы района Старое Крюково». У корпуса 924 работы начались уже в апреле, а у корпуса 909 до сих пор тишина — известно только о большом ремонте асфальта, намеченном на вторую половину лета. В конце мая, отвечая на запрос «Зеленоград.ру» о том, когда же начнутся благоустроительные работы, как выглядят проектные решения и обсуждали ли их с жителями — в префектуре предоставили ответ: «запланированные в 2020 году работы по благоустройству детской площадки на дворовой территории корпуса 909 перенесены на 2022 год».

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Метки:
коронавирус, микрорайон 9, детские площадки, благоустройство, Корпус 909
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