Жители ближайших домов с 2019 года просят включить двор корпуса 909 в программу благоустройства: обновить детскую площадку и реорганизовать территорию двора. Нынешняя детская площадка, по их мнению, опасна для детей до пяти лет, не предназначена для малышей по техническому паспорту площадки и не соответствует требованиям ГОСТ.

В частности, на ней «отсутствует безопасное резиновое покрытие, есть опасные металлические конструкции, основные конструкции давно не обновлялись (установлены в 2007—2010 годах) и находятся в ветхом состоянии», написал в префектуру местный житель Илья. В 2014 году площадку благоустраивали, отметил он, однако это благоустройство было абсолютно не заметно для обычных людей. Металлоконструкции признали удовлетворительными — «Похоже, кто-то сэкономил на качестве объектов, кто-то не замечает ржавую горку и качели, с которых регулярно падают дети».