«Здесь всю жизнь была площадка, — возмущается местный житель Алексей. — Я на ней вырос. Потом была другая, на которой вырос ребенок. Потом всё снесли к чертям собачьим, и ничего не строится уже год. Что происходит?»

Отвечая ему, глава управы Гущин предлагает пользоваться достаточно свежей площадкой с другой стороны дома. Но она рассчитана на малышей — маленькие качельки, маленькая горка. У соседнего 424Б примерно такая же, и там одна горка, а от качелей остался только остов — видимо, сломались. Ещё он просит подождать — ведь в соседнем дворе, между башнями 422-425 этим летом заменят детскую площадку (сейчас старая тоже сломана, там только перекопанная земля). И всё это «в шаговой доступности».

Какими бы убедительными ни казались эти объяснения самому Гущину, они плохо убеждают жителей. Их двор стал однозначно хуже — вместо площадки уже год пустырь, и сколько это продлится, им не говорят, обещая лишь «включить благоустройство в перспективный план на последующие периоды».

Гущин объясняет, что формирует эти планы по трём критериям. Во-первых, оценивает износ игрового оборудования. Здесь он уже полный — ведь площадку просто снесли.

Во-вторых, оценивает доступность и посещаемость жителями. То есть, чем больше людей вокруг живёт, тем быстрей обновят площадку. Но в соседнем дворе, где прямо сейчас делают новую площадку, живет 778 человек, а в домах 424А и Б, где осталось полторы площадки для малышей, даже больше — 830. Непонятно, кому отдать приоритет.

Третий критерий — выделенное финансирование. Иначе говоря — денег на всех не хватит. Но на деле денег довольно много, но они приходят из разных бюджетных источников и расходуются чрезвычайно неравномерно. Например, на масштабное благоустройство двора в том же 4-м микрорайоне между домами 6 и 6А на Березовой аллее выделили почти 67 миллионов рублей, а ведь простую детскую площадку, чтобы закрыть пустырь, можно приобрести за одну-две сотни тысяч.

На это чиновники из управы ответили бы, что те 67 миллионов проходят по программе «Мой район», а у них свой бюджет, но жителей их проблемы не волнуют — их просто возмущает появившийся пустырь возле их дома.