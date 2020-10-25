Старые элементы площадки — лазалки, песочницу, качели-карусели при этом оставили. Они несколько раз перекрашивались, вид у них заброшенный.

Был звонок и в «Жилищник», где секретарь ответила, что новую площадку в плане благоустройства на 2021 год не утвердили и подвинули на 2022-2023-й. Чтобы двор не пустовал, поставили б/у городок.

В среду после возмущения жителей рабочие ушли, в четверг монтаж площадки продолжился, а жители вызывали полицию, которой сообщили, что игровой городок ставят без каких-либо документов. Написано соответствующее заявление.

«Мы хотим трёх вещей. Увидеть официальный документ с подписями по поводу перестановки б/у комплекса. Увидеть план благоустройства, где по-прежнему есть наша площадка. Узнать, кто и почему не согласовал нашу площадку в план следующего года», комментирует ситуацию актив дома.

Старая площадка у корпусов 450-451 «морально износилась, вызывала опасения» сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» первый замглавы управы района Матушкино Артем Рыбаков. Он отметил, что в этом году благоустройство в этом дворе не планировалось, просто взамен старой поставили другую площадку и игровой комплекс. И пока они там будут стоять. Новая площадка появится у корпусов 450-451 года через два.

Кроме основного вопроса — можно ли так делать вообще? — в связи с этой историей возникает и много других. Детские площадки в Москве сейчас меняют раз в пять лет в рамках комплексного благоустройства. Планы благоустройства в районе верстаются каждый год управами и утверждаются районными депутатами. В Матушкино, как сказал Рыбаков, это пять-шесть дворов в год. В других зеленоградских районах на год планируется примерно столько же.

Как попадают те или иные дома в план благоустройства? Почему в обсуждаемом случае из плана 2021 года исключили 450-451 корпуса? Какими нормативами разрешается перемещать площадки из одного двора в другой? На каких именно коммуникациях у корпуса 200 Г стоял игровой городок, и почему он там оказался? И почему коммуникации не помешали поставить в этом году у корпуса 200 Г новый игровой комплекс, причем, как отчитался замглавы управы, территорию площадки даже расширили?



Будем получать ответы на все эти вопросы в управе или префектуре.