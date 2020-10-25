Между корпусами 450 и 451 вместо старой детской площадки поставили новый игровой городок для малышей. Но он оказался не новым — выяснилось, что что раньше он стоял у корпуса 200 Г. В управе говорят, что это временно — года на два. Жители возмущаются: площадка не новая, разрешения на её установку нет — или не показывают, да и вообще они просили не такую.
Возле 450-го корпуса стояли старые качели, карусель, песочница и небольшой детский городок. Металлический городок демонтировали еще весной, жителям объяснили, что он проржавел и опасен для детей. В августе на собрании по поводу капитального ремонта дома сотрудница управы сказала, что установка новой площадки между корпусами 450 и 451 планируется в 2021 году, рассказала «Зеленоград.ру» член совета дома Татьяна Рыжкова.
Однако 20 октября возле корпусов начали устанавливать вовсе не новую площадку — это видно невооруженным глазом. В управе, куда жители позвонили, этого и не отрицали и сказали, что комплекс ставят временно вместо демонтированного. Как выяснилось, этот городок стоял у 200-х корпусов «на коммуникациях». Активные жители затребовали какую-то разрешительную документацию по поводу переноса площадки, им пока ничего не предоставили. Информационного щита о проводимых работах — а это обязательное требование при благоустройстве, — у дома нет.
Старые элементы площадки — лазалки, песочницу, качели-карусели при этом оставили. Они несколько раз перекрашивались, вид у них заброшенный.
Был звонок и в «Жилищник», где секретарь ответила, что новую площадку в плане благоустройства на 2021 год не утвердили и подвинули на 2022-2023-й. Чтобы двор не пустовал, поставили б/у городок.
В среду после возмущения жителей рабочие ушли, в четверг монтаж площадки продолжился, а жители вызывали полицию, которой сообщили, что игровой городок ставят без каких-либо документов. Написано соответствующее заявление.
«Мы хотим трёх вещей. Увидеть официальный документ с подписями по поводу перестановки б/у комплекса. Увидеть план благоустройства, где по-прежнему есть наша площадка. Узнать, кто и почему не согласовал нашу площадку в план следующего года», комментирует ситуацию актив дома.
Старая площадка у корпусов 450-451 «морально износилась, вызывала опасения» сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» первый замглавы управы района Матушкино Артем Рыбаков. Он отметил, что в этом году благоустройство в этом дворе не планировалось, просто взамен старой поставили другую площадку и игровой комплекс. И пока они там будут стоять. Новая площадка появится у корпусов 450-451 года через два.
Кроме основного вопроса — можно ли так делать вообще? — в связи с этой историей возникает и много других. Детские площадки в Москве сейчас меняют раз в пять лет в рамках комплексного благоустройства. Планы благоустройства в районе верстаются каждый год управами и утверждаются районными депутатами. В Матушкино, как сказал Рыбаков, это пять-шесть дворов в год. В других зеленоградских районах на год планируется примерно столько же.
Как попадают те или иные дома в план благоустройства? Почему в обсуждаемом случае из плана 2021 года исключили 450-451 корпуса? Какими нормативами разрешается перемещать площадки из одного двора в другой? На каких именно коммуникациях у корпуса 200 Г стоял игровой городок, и почему он там оказался? И почему коммуникации не помешали поставить в этом году у корпуса 200 Г новый игровой комплекс, причем, как отчитался замглавы управы, территорию площадки даже расширили?
Будем получать ответы на все эти вопросы в управе или префектуре.
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