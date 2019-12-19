Автотехцентр «Динамика» в 1-м Западном проезде — что внутри? 19.12.2019 Партнерский материал

Автотехцентр «Динамика» более 12 лет обслуживает легковые автомобили иностранного и отечественного производства, коммерческие легковые автомобили, микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили - любых марок, независимо от их возраста. Посмотрим, что у него внутри.

Автотехцентр «Динамика» оборудован шестью гидравлическими двухстоечными подъёмниками и двумя четырехстоечными, позволяющими выполнять ремонт и обслуживание автомобилей любой сложности.

Современный стенд сход-развала оборудован четырёхстоечным подъёмником, позволяющий производить регулировочные работы на легковых автомобилях и лёгком коммерческом транспорте (микроавтобусы, лёгкие грузовики).

В автосервисе две станции для заправки кондиционера, две станции для промывки инжектора, стенд промывки бензиновых форсунок, аппарат сварки полуавтомат, две зарядки АКБ, аппарат для регулировки фар и два поста шиномонтажа.

Есть свой склад автозапчастей — это экономит ваше время. Если всё же необходимой запчасти нет в наличии, ее можно заказать на месте по оптимальной цене.

Для посетителей — комфортная зона ожидания с детским уголком.

Цены на основные работы

На сайте автосервиса — сезонные предложения и выгодные акции. До 10 января проходят следующие акции:

Автосервис удобно расположен — в центре города Зеленоград на территории АТП №41 (заезд с Т.О.) по адресу 1-й Западный проезд, дом 11, строение 4

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Сайт reno-zel.ru
ВКонтакт: vk.com/dinamika_zel
Инстаграм: instagram.com/avtoservis_dinamika
Телефоны:
8-495-00-33-11-7
8-499-99-27-27-0
8-909-923-40-83

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бывшего депутата от Зеленограда Зинаиду Драгункину обвинили в покупке дорогого дома в элитном поселке. Выяснили, что это неправда — не купила, а построила Истории
Автотехцентр «Динамика» в 1-м Западном проезде — что внутри? Истории
Канатную дорогу между «Речным вокзалом» и «Сходненской» обещают запустить через три года. Время в пути сократится в четыре раза Новости
Сильный ветер порывами до 22 метров в секунду ожидается в четверг Новости
Определены первые три пятиэтажки, которые снесут в Зеленограде по программе реновации: на Заводской и в 9-м микрорайоне. На их месте построят многоэтажки Новости
Раздельный сбор отходов: как он устроен в Германии Истории
Дачники из Зеленограда оказались должны миллионы рублей из-за поломок счетчиков. Энергетикам обещали премии, они «будто знали, где и что искать» Истории
Мосгордума форсирует передачу полиции права наказывать за шум по ночам, какающих собак, парковки на газонах и костры в лесу. Правда, полиции за это надо заплатить, а денег нет Истории
Запершийся дома пятилетний ребенок едва избежал пожара Новости
Что на самом деле будет с парковками после реновации 19-го микрорайона? Власти об этом умолчали, а мы посчитали (всё очень плохо) Новости
Слышал, что отменили справку в бассейн для посетителей старше 12 лет. Но в Зеленограде продолжают её требовать. Это вообще законно (нет)? Ответы
«Пятерочка» и «Перекресток» перейдут на электронные ценники, чтобы вернуть доверие покупателей. Сейчас там вручную меняют до 1000 бумажных ценников каждый день Новости
На 400-х маршрутах пока оставят комфортабельные автобусы, в которых много сидячих мест. Но скоро их все равно спишут, и неизвестно, будут ли снова закупать такие же удобные автобусы Новости
ЖК «Бакеево Парк» в пяти километрах от Зеленограда — что внутри? Партнерский материал
Почему фонари по утрам выключаются, когда на улице еще темно? Ответы
Проезд в электричках подорожает с 1 февраля. Цена на абонементы уже выросла Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру