Автотехцентр «Динамика» более 12 лет обслуживает легковые автомобили иностранного и отечественного производства, коммерческие легковые автомобили, микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили - любых марок, независимо от их возраста. Посмотрим, что у него внутри.
Автотехцентр «Динамика» оборудован шестью гидравлическими двухстоечными подъёмниками и двумя четырехстоечными, позволяющими выполнять ремонт и обслуживание автомобилей любой сложности.
Современный стенд сход-развала оборудован четырёхстоечным подъёмником, позволяющий производить регулировочные работы на легковых автомобилях и лёгком коммерческом транспорте (микроавтобусы, лёгкие грузовики).
В автосервисе две станции для заправки кондиционера, две станции для промывки инжектора, стенд промывки бензиновых форсунок, аппарат сварки полуавтомат, две зарядки АКБ, аппарат для регулировки фар и два поста шиномонтажа.
Есть свой склад автозапчастей — это экономит ваше время. Если всё же необходимой запчасти нет в наличии, ее можно заказать на месте по оптимальной цене.
Для посетителей — комфортная зона ожидания с детским уголком.
На сайте автосервиса — сезонные предложения и выгодные акции. До 10 января проходят следующие акции:
Автосервис удобно расположен — в центре города Зеленоград на территории АТП №41 (заезд с Т.О.) по адресу 1-й Западный проезд, дом 11, строение 4
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Сайт reno-zel.ru
ВКонтакт: vk.com/dinamika_zel
Инстаграм: instagram.com/avtoservis_dinamika
Телефоны:
8-495-00-33-11-7
8-499-99-27-27-0
8-909-923-40-83