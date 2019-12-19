В автосервисе две станции для заправки кондиционера, две станции для промывки инжектора, стенд промывки бензиновых форсунок, аппарат сварки полуавтомат, две зарядки АКБ, аппарат для регулировки фар и два поста шиномонтажа.

Есть свой склад автозапчастей — это экономит ваше время. Если всё же необходимой запчасти нет в наличии, ее можно заказать на месте по оптимальной цене.