В гостях у Леонида Картавцева тренер высшей категории, специалист по кондиционной подготовке единоборцев — Денис Осипов.
Данное видео будет полезно любителям единоборств, фитнеса и спорта.
Тема симметрии и асимметрии в человеческом теле обросла множеством мифов. Физическое здоровье — один из важнейших ресурсов, который лежит в основе нашего благополучия. Многие хотят повысить свою продуктивность и качество жизни, и уделяют должное внимание состоянию своего здоровья. Но, часто в попытках что-то улучшить мы с чьей-либо помощью или самостоятельно обеспечиваем себе еще больше проблем и тревог. Как понять стоит ли переживать, если у вас выявлена асимметрия? Пора ли уходить из спортивного клуба? Есть ли абсолютно безопасные и всем полезные типы физической активности?
Эти и многие другие актуальные вопросы по этой теме обсудили в этом интервью.
Вы узнаете:
- о видах асимметрии
- о занятиях спортом при сколиозе
- о том, как традиционные боевые искусства тормозят развитие прогресса
Таймкоды — под видео.
00:00:43 — Симметрия человеческого тела .
00:01:36 — Анатомическая и функциональная асимметрия.
00:02:34 — Моторная, психическая и сенсорная асимметрия.
00:04:16 — Исследование функциональной асимметрии.
00:05:36 — Современная наука о психической асимметрии.
00:06:41 — Моторная асимметрия и сочетанные виды асимметрий.
00:08:02 — Асимметрия в современном обществе. Спрос и предложение.
00:09:10 — Современные системы коррекции асимметрии.
00:15:24 — Пример рекламы 90-х.
00:17:56 — Асимметрия и боль.
00:19:24 — Сколиоз и асимметрия.
00:22:29 — Сколиоз и доступные виды физической активности.
00:25:15 — Компенсирующие упражнения.
00:29:16 — ОФП для сохранения здоровья.
00:31:24 — Ходзё ундо в Годзю-рю, ОФП или СФП?
00:36:53 — Неврологическая составляющая в Ходзё ундо.
00:40:03 — Бытовые травмы.
00:42:20 — Нейропластичность и тренировка недоминантной стороны.
00:45:52 — Игровой метод для развития недоминантной стороны.
00:54:00 — Спекуляции на тему анатомической или функциональной асимметрии.
00:00:14 — Как понять, значима асимметрия или нет.
00:02:53 — Велотренажёр или велосипед — что полезнее для здоровья?
00:05:29 — Последний рубеж физической активности.
00:09:07 — Плавание как инструмент оздоровления.
00:10:02 — Уточняйте у доктора назначение!
00:13:39 — Мнение профессионала по спорту и физической культуре.
00:15:25 — Важные дополнения к оздоровительным тренировкам.
00:17:17 — Силовой и технический блоки в тренировочном занятии.
00:18:48 — Упражнения атлетического характера в оздоровительной тренировке.
00:21:39 — Заминка в тренировочном занятии.
00:30:15 — Определение доминантной стороны и работа с не доминантной стороной.
00:37:08 — Асимметрия в детской тренировке.
00:41:06 — Асимметрия в традиционных боевых искусствах.
00:46:25 — Традиционные боевые искусства как тормоз развития современной физической культуры.
00:54:35 — Рациональный подход к тренерской работе.
- Старые методы тренировки не годятся для детей
- Классическая физкультура или Программы фитнес центров?
- Я настоятельно рекомендую родителям задуматься над тем, нужен ли ребёнку спорт?
- Между знаниями физкультурника и медика о человеческом теле — огромная пропасть
- Должен ли ребенок уметь защитить себя?
- Неочевидные опасности борьбы, йоги, бега и плавания
Записаться на занятия можно по номеру: 8-915-158-56-88
Сайт Aikido Old School www.aikido-oldschool.ru
Вконтакте
Инстаграм
Телеграм
Фейсбук
Одноклассники